Τζένη Οικονόμου για Αλέξανδρο Λυκουρέζο: Περνάμε καλά, ήταν το κάρμα μας να συναντηθούμε
Τζένη Οικονόμου για Αλέξανδρο Λυκουρέζο: Περνάμε καλά, ήταν το κάρμα μας να συναντηθούμε
Είμαστε τώρα δυόμισι χρόνια περίπου, ανέφερε η ηθοποιός για τη σχέση της με τον ποινικολόγο
Δυόμιση χρόνια σχέσης μετρούν ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος και η Τζένη Οικονόμου, με την ηθοποιό να θεωρεί πως η συνάντησή τους ήταν καρμική. Την ίδια στιγμή, τόνισε πως οι δυο τους περνούν πολύ όμορφα μαζί, ενώ αποκάλυψε πως δεν συνηθίζουν να γιορτάζουν την επέτειό τους.
Το ζευγάρι πραγματοποίησε μία βραδινή έξοδο, επιλέγοντας να πάει στο θέατρο. Συγκεκριμένα, ο Αλέξανδρος Λυκούρεζος και η Τζένη Οικονόμου παρακολούθησαν την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί ο Απόστολος Γκλέτσος. Κατά την έξοδό τους από το θέατρο, τους εντόπισε δημοσιογράφος της εκπομπής «Το Πρωινό», ζητώντας τους να μιλήσουν για τη σχέση τους.
«Μια χαρά είμαστε, περνάμε καλά, είμαστε εντάξει και είδαμε μια υπέροχη παράσταση και περνάμε πάρα πολύ καλά γενικώς. Είμαστε τώρα δυόμισι χρόνια περίπου. Δεν γιορτάζουμε την επέτειο μας, ενίοτε την ξεχνάμε. Ήταν το κάρμα μας να συναντηθούμε», εξομολογήθηκε η Τζένη Οικονόμου στην κάμερα της εκπομπής, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι πραγματοποίησε μία βραδινή έξοδο, επιλέγοντας να πάει στο θέατρο. Συγκεκριμένα, ο Αλέξανδρος Λυκούρεζος και η Τζένη Οικονόμου παρακολούθησαν την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί ο Απόστολος Γκλέτσος. Κατά την έξοδό τους από το θέατρο, τους εντόπισε δημοσιογράφος της εκπομπής «Το Πρωινό», ζητώντας τους να μιλήσουν για τη σχέση τους.
«Μια χαρά είμαστε, περνάμε καλά, είμαστε εντάξει και είδαμε μια υπέροχη παράσταση και περνάμε πάρα πολύ καλά γενικώς. Είμαστε τώρα δυόμισι χρόνια περίπου. Δεν γιορτάζουμε την επέτειο μας, ενίοτε την ξεχνάμε. Ήταν το κάρμα μας να συναντηθούμε», εξομολογήθηκε η Τζένη Οικονόμου στην κάμερα της εκπομπής, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
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