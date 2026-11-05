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Τροχαίο στο Κιλκίς, η Πυροσβεστική απεγκλώβισε άνδρα από απόκρημνο σημείο
Τροχαίο στο Κιλκίς, η Πυροσβεστική απεγκλώβισε άνδρα από απόκρημνο σημείο
Οι πυροσβέστες τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Τροχαίο με εκτροπή οχήματος σημειώθηκε την Πέμπτη (5/11) στην Γουμένισσα Κιλκίς.
Η Πυροσβεστική μετέβη στο σημείο για να απεγκλωβίσει τον οδηγό. Ο άνδρας βρισκόταν σε απόκρημνο σημείο και στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με ένα όχημα.
Μετά τον απεγκλωβισμό παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η Πυροσβεστική μετέβη στο σημείο για να απεγκλωβίσει τον οδηγό. Ο άνδρας βρισκόταν σε απόκρημνο σημείο και στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με ένα όχημα.
Μετά τον απεγκλωβισμό παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ολοκληρώθηκε ανάσυρση άνδρα από απόκρημνο σημείο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής οχήματος, στην περιοχή της Γουμένισσας Κιλκίς. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 1 όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 5, 2026
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