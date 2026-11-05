Τροχαίο στο Κιλκίς, η Πυροσβεστική απεγκλώβισε άνδρα από απόκρημνο σημείο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Κιλκίς Πυροσβεστική

Τροχαίο στο Κιλκίς, η Πυροσβεστική απεγκλώβισε άνδρα από απόκρημνο σημείο

Οι πυροσβέστες τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Τροχαίο στο Κιλκίς, η Πυροσβεστική απεγκλώβισε άνδρα από απόκρημνο σημείο
Τροχαίο με εκτροπή οχήματος σημειώθηκε την Πέμπτη (5/11) στην Γουμένισσα Κιλκίς.

Η Πυροσβεστική μετέβη στο σημείο για να απεγκλωβίσει τον οδηγό. Ο άνδρας βρισκόταν σε απόκρημνο σημείο και στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με ένα όχημα.

Μετά τον απεγκλωβισμό παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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