Naval Group: Δέκα νέες συμβάσεις με ελληνικές εταιρείες για τις φρεγάτες FDI
Naval Group: Δέκα νέες συμβάσεις με ελληνικές εταιρείες για τις φρεγάτες FDI
Διευρύνεται η συνεργασία με την ελληνική βιομηχανία - Επιβεβαίωση του dark room
Στις 4 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της έκθεσης Euronaval, η Naval Group υπέγραψε δέκα συμβάσεις με ελληνικές εταιρείες και δύο Μνημόνια Συνεργασίας (MoUs) που αφορούν καινοτόμα έργα έρευνας και ανάπτυξης (R&D), επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του dark room.
Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των συνεργασιών της Naval Group με την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (Hellenic Industrial Participation – HIP), καθιερώνοντας τις εταιρείες αυτές ως στρατηγικούς εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group.
Οι συμβάσεις αυτές, που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια της Euronaval, επιβεβαιώνουν τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Naval Group για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας της με την ελληνική βιομηχανία και τα ελληνικά πανεπιστήμια.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των συνεργασιών της Naval Group με την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (Hellenic Industrial Participation – HIP), καθιερώνοντας τις εταιρείες αυτές ως στρατηγικούς εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group.
Οι συμβάσεις αυτές, που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια της Euronaval, επιβεβαιώνουν τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Naval Group για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας της με την ελληνική βιομηχανία και τα ελληνικά πανεπιστήμια.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
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