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O Ραφίνια συνεχίζει στη Μπαρτσελόνα έως το 2030, δείτε βίντεο
O Ραφίνια συνεχίζει στη Μπαρτσελόνα έως το 2030, δείτε βίντεο
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός εξαργύρωσε τις εξαιρετικές εμφανίσεις του, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Βαρκελώνης
Κάτοικος Βαρκελώνης για ακόμη τέσσερα χρόνια θα παραμείνει ο Ραφίνια, καθώς ο Βραζιλιάνος επιθετικός υπέγραψε την επέκταση της συνεργασίας του με την Μπαρτσελόνα μέχρι το καλοκαίρι του 2030.
Οι δύο πλευρές είχαν δώσει τα χέρια για την ανανέωση και πλέον η συμφωνία πήρε επίσημη μορφή. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής βρέθηκε στα γραφεία των Καταλανών μαζί με τη σύζυγο και τον γιο του, προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες, παρουσία του προέδρου του συλλόγου, Ζοάν Λαπόρτα.
Ο Ραφίνια μετακόμισε στη Βαρκελώνη το καλοκαίρι του 2022, όταν η Μπαρτσελόνα κατέβαλε περίπου 58 εκατομμύρια ευρώ στη Λιντς για να τον αποκτήσει. Από τότε έχει εξελιχθεί σε βασικό κομμάτι της επιθετικής λειτουργίας των Καταλανών, ενώ η φετινή του παρουσία είναι εντυπωσιακή.
Συγκεκριμένα, έχει πραγματοποιήσει το καλύτερο ξεκίνημα σεζόν της καριέρας του, μετρώντας ήδη 19 γκολ και τρεις ασίστ σε 13 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.
Οι δύο πλευρές είχαν δώσει τα χέρια για την ανανέωση και πλέον η συμφωνία πήρε επίσημη μορφή. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής βρέθηκε στα γραφεία των Καταλανών μαζί με τη σύζυγο και τον γιο του, προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες, παρουσία του προέδρου του συλλόγου, Ζοάν Λαπόρτα.
El futuro está en buenas manos 🤝🔵🔴 https://t.co/LdunZQN5dw— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 5, 2026
Ο Ραφίνια μετακόμισε στη Βαρκελώνη το καλοκαίρι του 2022, όταν η Μπαρτσελόνα κατέβαλε περίπου 58 εκατομμύρια ευρώ στη Λιντς για να τον αποκτήσει. Από τότε έχει εξελιχθεί σε βασικό κομμάτι της επιθετικής λειτουργίας των Καταλανών, ενώ η φετινή του παρουσία είναι εντυπωσιακή.
Συγκεκριμένα, έχει πραγματοποιήσει το καλύτερο ξεκίνημα σεζόν της καριέρας του, μετρώντας ήδη 19 γκολ και τρεις ασίστ σε 13 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.
Una declaración de intenciones. Nuestro querido capitán seguirá liderando el proyecto hasta 2030 💙❤️ https://t.co/a0Ms2cQTFb— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 5, 2026
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