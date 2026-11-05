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O Ραφίνια συνεχίζει στη Μπαρτσελόνα έως το 2030, δείτε βίντεο
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Ραφίνια Μπαρτσελόνα Ανανέωση Συμβολαίου Ανακοίνωση

O Ραφίνια συνεχίζει στη Μπαρτσελόνα έως το 2030, δείτε βίντεο

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός εξαργύρωσε τις εξαιρετικές εμφανίσεις του, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Βαρκελώνης

O Ραφίνια συνεχίζει στη Μπαρτσελόνα έως το 2030, δείτε βίντεο
Κάτοικος Βαρκελώνης για ακόμη τέσσερα χρόνια θα παραμείνει ο Ραφίνια, καθώς ο Βραζιλιάνος επιθετικός υπέγραψε την επέκταση της συνεργασίας του με την Μπαρτσελόνα μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Οι δύο πλευρές είχαν δώσει τα χέρια για την ανανέωση και πλέον η συμφωνία πήρε επίσημη μορφή. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής βρέθηκε στα γραφεία των Καταλανών μαζί με τη σύζυγο και τον γιο του, προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες, παρουσία του προέδρου του συλλόγου, Ζοάν Λαπόρτα.



Ο Ραφίνια μετακόμισε στη Βαρκελώνη το καλοκαίρι του 2022, όταν η Μπαρτσελόνα κατέβαλε περίπου 58 εκατομμύρια ευρώ στη Λιντς για να τον αποκτήσει. Από τότε έχει εξελιχθεί σε βασικό κομμάτι της επιθετικής λειτουργίας των Καταλανών, ενώ η φετινή του παρουσία είναι εντυπωσιακή.

Συγκεκριμένα, έχει πραγματοποιήσει το καλύτερο ξεκίνημα σεζόν της καριέρας του, μετρώντας ήδη 19 γκολ και τρεις ασίστ σε 13 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

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