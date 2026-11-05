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Θεσπρωτία: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για παράνομη απασχόληση αλλοδαπών
Θεσπρωτία: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για παράνομη απασχόληση αλλοδαπών
Δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές σχετικά με τον ακριβή αριθμό των συλληφθέντων
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσπρωτία, με επίκεντρο την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες συλλήψεις.
Σύμφωνα με το thespro.gr, στην επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικοί του Τμήματος Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, οι οποίοι πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους για τη διερεύνηση υποθέσεων παράνομης απασχόλησης αλλοδαπών στην περιοχή.
Η αστυνομική επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές σχετικά με τον ακριβή αριθμό των συλληφθέντων και τις κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν.
Σύμφωνα με το thespro.gr, στην επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικοί του Τμήματος Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, οι οποίοι πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους για τη διερεύνηση υποθέσεων παράνομης απασχόλησης αλλοδαπών στην περιοχή.
Η αστυνομική επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές σχετικά με τον ακριβή αριθμό των συλληφθέντων και τις κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν.
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