Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Η ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ, Ψηφιακό Φροντιστήριο σε όλο το Λύκειο και 600 θέσεις κληρικών - Πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία





Ανάμεσα στις σημαντικότερες προβλέψεις του σχεδίου νόμου είναι η ένταξη της







ΑΣΠΑΙΤΕ: Ένταξη στο ΕΚΠΑ και νέο Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανικών Μία από τις σημαντικότερες ακαδημαϊκές αλλαγές, που προωθούνται είναι η ένταξη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο ΕΚΠΑ.



Η ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία έχει ως βασικό αντικείμενο την παιδαγωγική και τεχνολογική εκπαίδευση, εντάσσεται πλέον σε ένα νέο πανεπιστημιακό πλαίσιο, με στόχο την ενίσχυση της σύνδεσης της τεχνολογικής γνώσης με τις επιστήμες της αγωγής.







Η αλλαγή αυτή συνιστά μια σημαντική αναδιάταξη στον χώρο της ανώτατης παιδαγωγικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, καθώς δημιουργεί ένα νέο ακαδημαϊκό σχήμα μέσα στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι μεταβατικές διατάξεις του νομοσχεδίου, καθώς προβλέπεται η διασφάλιση της συνέχισης και ολοκλήρωσης των σπουδών των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ, αλλά και η μεταφορά του προσωπικού της στο νέο ακαδημαϊκό περιβάλλον.



Ψηφιακό Φροντιστήριο και στις τρεις τάξεις του Λυκείου Σημαντική αλλαγή για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί η επέκταση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου στην Α΄ και τη Β΄ Λυκείου.



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Στόχος του Ψηφιακού Φροντιστηρίου είναι όχι μόνο να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών αλλά και τις γεωγραφικές ανισότητες στην πρόσβαση σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ιδίως για μαθητές που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε μικρότερες πόλεις, όπου οι διαθέσιμες επιλογές φροντιστηριακής υποστήριξης είναι περιορισμένες. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπονται επιπλέον ρυθμίσεις για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και την αξιοποίηση των ψηφιακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών.



Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής και για μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου Νέες δυνατότητες αποκτούν και οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων. Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.



Πρόκειται για μια ρύθμιση, που επιδιώκει να φέρει την πιστοποίηση ψηφιακών γνώσεων πιο κοντά στη σχολική πραγματικότητα, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να αποδεικνύουν τις δεξιότητές τους ήδη από την ηλικία του Γυμνασίου.

Ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων στην εκπαίδευση , την εκκλησιαστική διοίκηση και τον αθλητισμό περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού , το οποίο τέθηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση Ανάμεσα στις σημαντικότερες προβλέψεις του σχεδίου νόμου είναι η ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , η επέκταση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου, η διεύρυνση των δυνατοτήτων πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων για μαθητές Γυμνασίου, αλλά και η σύσταση 600 οργανικών θέσεων κληρικών για την ενίσχυση των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά.Το σχέδιο νόμου επιχειρεί να αντιμετωπίσει εκκρεμότητες και λειτουργικά ζητήματα σε διαφορετικά πεδία, από την επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με αναπηρία και τη φοιτητική μέριμνα έως την ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων και τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων.Μία από τις σημαντικότερες ακαδημαϊκές αλλαγές, που προωθούνται είναι η ένταξη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο ΕΚΠΑ.Η ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία έχει ως βασικό αντικείμενο την παιδαγωγική και τεχνολογική εκπαίδευση, εντάσσεται πλέον σε ένα νέο πανεπιστημιακό πλαίσιο, με στόχο την ενίσχυση της σύνδεσης της τεχνολογικής γνώσης με τις επιστήμες της αγωγής.Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η ίδρυση Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανικών στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής του ΕΚΠΑ. Το νέο πρόγραμμα σπουδών θα αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών προγραμματίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028.Η αλλαγή αυτή συνιστά μια σημαντική αναδιάταξη στον χώρο της ανώτατης παιδαγωγικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, καθώς δημιουργεί ένα νέο ακαδημαϊκό σχήμα μέσα στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι μεταβατικές διατάξεις του νομοσχεδίου, καθώς προβλέπεται η διασφάλιση της συνέχισης και ολοκλήρωσης των σπουδών των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ, αλλά και η μεταφορά του προσωπικού της στο νέο ακαδημαϊκό περιβάλλον.Σημαντική αλλαγή για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί η επέκταση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου στην Α΄ και τη Β΄ Λυκείου.Υπενθυμίζεται, ότι μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη εκπαιδευτική υπηρεσία έχει συνδεθεί κυρίως με την προετοιμασία των μαθητών της Γ΄ Λυκείου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Με τη νέα ρύθμιση, η δωρεάν ψηφιακή εκπαιδευτική υποστήριξη επιχειρείται να επεκταθεί και στις μικρότερες τάξεις του Λυκείου, ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε οργανωμένο συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό και μαθήματα νωρίτερα στην εκπαιδευτική τους πορεία.Στόχος του Ψηφιακού Φροντιστηρίου είναι όχι μόνο να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών αλλά και τις γεωγραφικές ανισότητες στην πρόσβαση σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ιδίως για μαθητές που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε μικρότερες πόλεις, όπου οι διαθέσιμες επιλογές φροντιστηριακής υποστήριξης είναι περιορισμένες. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπονται επιπλέον ρυθμίσεις για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και την αξιοποίηση των ψηφιακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών.Νέες δυνατότητες αποκτούν και οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων. Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.Πρόκειται για μια ρύθμιση, που επιδιώκει να φέρει την πιστοποίηση ψηφιακών γνώσεων πιο κοντά στη σχολική πραγματικότητα, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να αποδεικνύουν τις δεξιότητές τους ήδη από την ηλικία του Γυμνασίου.

Παράλληλα, προβλέπεται η πιλοτική διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο, διευρύνοντας τις επιλογές ξενόγλωσσης εκπαίδευσης των μαθητών.



Ειδική Αγωγή: Νέες δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης για άτομα με αναπηρία Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διατάξεις που αφορούν την Ειδική Αγωγή και την επαγγελματική προοπτική των ατόμων με αναπηρία. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα εγγραφής αποφοίτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) σε Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης για άτομα με αναπηρία, προσβλέποντας στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών επιλογών μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και δημιουργώντας πρόσθετες δυνατότητες απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων και συνέχισης της κατάρτισης. Παράλληλα, προβλέπονται πρόσθετες διευκολύνσεις για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης των ατόμων με αναπηρία, που φοιτούν στα συγκεκριμένα εργαστήρια.



Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για τη δημιουργία προγράμματος επιχορήγησης εξειδικευμένου εξοπλισμού για μαθητές και φοιτητές με αναπηρία, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.



Μια ακόμη παρέμβαση αφορά τη λειτουργία των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ). Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων αξιολόγησης. Στόχος είναι η απλούστευση της διαδικασίας, η καλύτερη διαχείριση των αιτημάτων και η επιτάχυνση των αξιολογήσεων, ένα ζήτημα που απασχολεί συστηματικά οικογένειες μαθητών που χρειάζονται εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη.



Πανεπιστήμια: Διεθνοποίηση, φοιτητική μέριμνα και εκκρεμότητες πρακτικής άσκησης Παρεμβάσεις προβλέπονται και για την ανώτατη εκπαίδευση, με έμφαση στη φοιτητική μέριμνα, την ασφάλεια των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και τη βελτίωση επιμέρους διαδικασιών.



Πιο αναλυτικά, στο πεδίο της διεθνοποίησης, το σχέδιο νόμου προβλέπει τη δυνατότητα εισαγωγής αλλοδαπών πολιτών, που είναι κάτοχοι του International Baccalaureate (IB) στα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων. Η ρύθμιση εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών ΑΕΙ και προσέλκυσης φοιτητών από το εξωτερικό, σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής κινητικότητα και ο ανταγωνισμός μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.



Παράλληλα, επιχειρείται η διευθέτηση εκκρεμοτήτων που αφορούν την αποζημίωση πρακτικής άσκησης προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών, τόσο για τους φοιτητές όσο και για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.



Ειδική πρόβλεψη για δικαστικούς συμπαραστάτες εκπαιδευτικών Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει και ρυθμίσεις που αφορούν το εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.



Μεταξύ αυτών προβλέπεται η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση απόσπασης εκπαιδευτικών που έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες, στον τόπο διαμονής του ατόμου που τελεί υπό τη δικαστική τους συμπαράσταση.



Η πρόβλεψη επιχειρεί να διευκολύνει εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις φροντίδας και εκπροσώπησης ατόμων που χρειάζονται δικαστική συμπαράσταση, επιτρέποντας την καλύτερη ανταπόκρισή τους στις σχετικές ανάγκες.



Επιπλέον, προβλέπεται ενίσχυση του ρόλου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με παρεμβάσεις που αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη διαρκή υποστήριξη του εκπαιδευτικού τους έργου.



Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται ρυθμίσεις για την προώθηση της αειφορίας στην εκπαίδευση και την ενσωμάτωση σχετικών αρχών στην εκπαιδευτική διαδικασία.



600 οργανικές θέσεις κληρικών για τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και τη Μονή Σινά Ξεχωριστό κεφάλαιο του νομοσχεδίου αποτελεί η θεσμική στήριξη των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά και των κληρικών που υπηρετούν τον Ελληνισμό της Διασποράς.



Ειδικότερα, προβλέπεται η σύσταση 600 οργανικών θέσεων κληρικών Ομογένειας, με στόχο την ενίσχυση του έργου των ιστορικών εκκλησιαστικών θεσμών και τη διατήρηση της ορθόδοξης παρουσίας σε περιοχές με ιδιαίτερη ιστορική και πνευματική σημασία για τον Ελληνισμό. Σημειώνεται, ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδέεται με την ανάγκη υποστήριξης των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων του εξωτερικού και της διατήρησης των δεσμών τους με την Ελλάδα.



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά, ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μοναστικά κέντρα της Ορθοδοξίας, με παρουσία που ανάγεται στον 6ο αιώνα και με ανεκτίμητη θρησκευτική, ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.



Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται, επίσης, επιμέρους ρυθμίσεις για την εκκλησιαστική εκπαίδευση και τη λειτουργία των σχετικών εκπαιδευτικών δομών.



Νέος μηχανισμός συντονισμού για την ασφάλεια των ποδοσφαιρικών αγώνων Σημαντικές είναι οι προβλέψεις και για τον αθλητισμό, με επίκεντρο την ασφάλεια των ποδοσφαιρικών διοργανώσεων και την καλύτερη αξιοποίηση των αθλητικών υποδομών.



Ειδικότερα, προβλέπεται η συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Ασφαλείας Αγώνων Ποδοσφαίρου, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό κατά τη διεξαγωγή των αγώνων.



Παράλληλα, εισάγεται ο θεσμός των φροντιστών, οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσίες εντός ή εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο της οργανωμένης και ασφαλούς διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων.



Οι σχετικές διατάξεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων για τα αθλητικά σωματεία, τον επαγγελματικό και εργασιακό αθλητισμό, καθώς και τη λειτουργία και ανάπτυξη των αθλητικών εγκαταστάσεων.



Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται η μακροχρόνια παραχώρηση της χρήσης του Αλεξανδρείου Αθλητικού Μελάθρου Θεσσαλονίκης στην «ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003».



Επιπλέον, περιλαμβάνεται ρύθμιση για τη χωροθέτηση ανέγερσης Περιφερειακού Κλειστού Σταδίου Στίβου στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, με στόχο τη δημιουργία νέας αθλητικής υποδομής στην περιοχή.



Υπουργός Παιδείας: «Τιμούμε όσα μας ενώνουν και επενδύουμε σε όσα θα μας πάνε μπροστά» Αναφερόμενη στις προτεινόμενες ρυθμίσεις, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης των ιστορικών εκκλησιαστικών θεσμών, αλλά και της παράλληλης προώθησης αλλαγών στην εκπαίδευση.



«Η στήριξη των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και της Ιεράς Μονής Σινά αποτελεί διαχρονική δέσμευση της ελληνικής Πολιτείας απέναντι στην ιστορία, την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό της Διασποράς. Με τη σύσταση 600 οργανικών θέσεων κληρικών ενισχύουμε την παρουσία και το έργο τους», ανέφερε.



Για τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σημείωσε ότι με την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ, την επέκταση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και τις νέες δυνατότητες για μαθητές και φοιτητές με αναπηρία επιχειρείται να δοθεί ουσιαστικό περιεχόμενο στην εκπαιδευτική πρόοδο.



Μέχρι τις 19 Νοεμβρίου η δημόσια διαβούλευση Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο «Ένταξη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Σύσταση οργανικών θέσεων Κληρικών Ομογένειας – Εκκλησιαστική εκπαίδευση – Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Επαγγελματική εκπαίδευση – Ανώτατη εκπαίδευση – Αθλητικά σωματεία – Επαγγελματικός, εργασιακός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».



Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, στις 10:00 το πρωί.



Μέχρι τότε, πολίτες, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας και αρμόδιοι φορείς μπορούν να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους επί των διατάξεων.