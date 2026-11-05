«Όλοι συμμορία είναι»: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος της πολεοδομίας στην Κατερίνη με τα... φακελάκια



«Εφτά εσύ, εφτά εγώ»



«Φτάσαμε στο τάληρο ε;»

Τα «έπαιρναν» μέσα σε φακέλους

Μηχανικός 2: Στον Πλαταμώνα το κάναν.Μηχανικός 1: απο έναν πελάτη μουΜηχανικός 2: Εγώ δεν θα την έβγαζα φυσικά γιατί ήταν από αυτές που δεν γίνονται αποπεράτωση αυθαιρέτου... (...) αλλά από αυθαίρετο που δεν ήταν πριν το έντεκα. Τέλος πάντων ανέλαβε αυτός μια χαρά. Τον μετέφερα και τη δήλωση αυθαιρέτου να προσθέσει τον έξτρα όροφο…..Και το χρεώνουν αυτοί, ενώ ήταν συνεννοημένοι, το χρεώνουν στη Μ. αντί να το πάρει η Μ.. Και το βγάζει, και πάει η Μ. και το βλέπει με τη Μ.. Και της λέει η Μ. «Ε, όχι δεν μπορεί να δοθεί αυτή η άδεια», η άδεια, να μη χάσει τα λεφτά που θα έπαιρνε... (...) Και βγάζει παρατήρηση η Μ. ότι δεν γίνεται γιατί δεν έχει φέρον οργανισμό. Τη λέω μετά εσένα τι σε νοιάζει και θα βρεις κάνα μπελά. (...) Λέει «Αυτοί μου είπαν, ο Σ. και η Μ. ότι πρέπει να έχει. Τι μου τα χρεώνουνε;».Μηχανικός 1: και την ξαναπρωτοκολλεί και την χρεώνουν στη Μ... (...) και παίρνει τα πέντε χιλιάρικα η Μ. δεν ξέρω πως τα μοίρασαν μεταξύ τους.Ενδεικτική είναι και η συνομιλία μεταξύ του κατηγορούμενου διευθυντή και ενός ιδιώτη μηχανικού στην οποία ο πρώτος αποδέχθηκε να λάβει χρηματικό ποσό 7.000 ευρώ για να προβεί σε τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών.Μηχανικός: Σ.;Διευθυντής: Εε.Μηχανικός: Μία περίπτωση η οποία, εε πάνω από τα εκατό χιλιάρικα.Διευθυντής: Τι περίπτωση είναι (ακατάληπτο).Μηχανικός: Εδώ θέλουμε (ακατάληπτο) κι έχουμε (ακατάληπτο) μικρή κλίμακα, δέκα τετραγωνικά. Μπορεί και να μην είναι κι έχει κάνει διακόσια πενήντα. Σ’ ένα οικόπεδο το οποίο είναι σκάρτα, σκάρτο, είναι σκάρτο δύο στρέμματα. Σκάρτο.Διευθυντής: Τι μικρή κλίμακα λες; (Ακατάληπτο).Μηχανικός: (Ακατάληπτο).Διευθυντής: Ναι.Μηχανικός: Μικρή κλίμακα θα πληρώσει ό,τι χρειαστεί να το κάνει, (ακατάληπτο) χρειαστεί; Δύο εφτακόσια κι έχει κάνει διακόσια πενήντα το ένα άριστο, πάρα πολύ ωραίο κτήριο, πάρα πολύ ωραίο, ισόγειο.Διευθυντής: Καλά δεν είναι μικρή κλίμακα τώρα αυτό.Μηχανικός: Όχι ρε (ακατάληπτο) μεσ’ στην παρανομία είναι, πως μπορεί να το καλύψει το οικόπεδο όλο. (Ακατάληπτο). Θα τον πω. (Ακατάληπτο). Εφτά εσύ, εφτά εγώ. (Ακατάληπτο).Διευθυντής: Τι να σου πω; Πως;Μηχανικός: Σκέψου, εε σκέψου και θα σκεφτώ κι εγώ και θα (ακατάληπτο). Σκέψου. (...) Κανόνισε να, θα σκεφτώ κι εγώ, κάνε (ακατάληπτο). (...) Δεν θυμάσαι που είχαμε κάνει το άλλο, γι΄αυτό το θυμήθηκα.Διευθυντής: Καλά.Μηχανικός: Δες το αύριο θα περάσω.Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση στην οποία ο διευθυντής ζήτησε 5.000 ευρώ για να εξασφαλίσει την δυνατότητα υπαγωγής – δήλωσης – τακτοποίησης αυθαιρέτων στην κατηγορία 5.Μηχανικός: Μπορείτε να κάνετε τα μαγικά σας τηλεφωνήματα για μία κατηγορία πέντε (σ.σ. εννοεί να καταστεί δυνατή ηλεκτρονική υπαγωγή και τακτοποίηση για αυθαίρετο Κατηγορία 5) έ;Διευθυντής: Ε, για να δω τι υπάρχει, τι κυκλοφορεί.Μηχανικός: Τελική τιμή, ναι;Διευθυντής: Με τι τιμή, ναι, ναι, οκέι (okay) θα σου πω.Μηχανικός: Έγινε, έγινε...Διευθυντής: Υπάρχει ένα αλλά είναι πέντε (5). (σ.σ. εννοεί την καταβολή του χρηματικού ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000€) ευρώ για να καταστεί δυνατή ηλεκτρονική υπαγωγή και τακτοποίηση για αυθαίρετο Κατηγορία 5).Μηχανικός: Τάληρο ε; Φτάσαμε στο τάληρο.Διευθυντής: Ναι, ναι, ναι, μέχρι και ο Δ. μου είχε πει και πήγαινε έξι, εφτά, ναι, ναι.Την ίδια ώρα στο φως έρχονται και φωτογραφίες από τους φακέλους με τα χρήματα που παραλάμβαναν τα μέλη της οργάνωσης από τους «πελάτες» τους.Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, τα χρηματικά ανταλλάγματα δίνονταν σε φακέλους, ατζέντες και άλλα καθημερινά αντικείμενα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η παράδοση γινόταν μέσω τρίτων προσώπων ή ακόμη και με αποστολή δεμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών.Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να χρησιμοποιούσαν χειρονομίες και κωδικοποιημένες εκφράσεις στις μεταξύ τους συνεννοήσεις, ενώ οι ιδιώτες μηχανικοί εμφάνιζαν τα παράνομα ανταλλάγματα ως αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες.Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παράδοση των χρημάτων γινόταν μέσω τρίτων προσώπων ή ακόμη και με αποστολή δεμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, με παραλήπτες συγγενικά τους πρόσωπα, ώστε να αποφεύγεται η άμεση σύνδεσή τους με τις συναλλαγές.