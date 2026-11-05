Γεωργιάδης στην ημερίδα του ygeiamou: Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα mRNA εμβόλια, δεν υπάρχει επιβάρυνση στη δημόσια υγεία από τα εμβόλια COVID

«Αστείο να θεωρεί κανείς ότι ο Τσίπρας είναι ο εντιμότερος πολιτικός, ο Κοντονής είπε ότι είναι διαπλεκόμενος» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης





Η τοποθέτησή του







Με αφορμή, όπως είπε, ότι «συχνά με ακούτε που λέω "μην ανησυχείτε, το εμβόλιο αυτό δεν είναι mRNA, είναι από την παλιά τεχνολογία" κ.λπ. Δεν είναι αστείο. Είναι πολλοί που λένε "τα παλιά εμβόλια ήταν τα καλά, τα καινούρια είναι τα περίεργα". Δεν θέλω να γίνει παρεξήγηση σε αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα mRNA εμβόλια. Έχω κάνει πολλές δόσεις του COVID με τα mRNA εμβόλια, 9 νομίζω, δεν θυμάμαι, έχω χάσει τον αριθμό. Αντίθετα, θεωρώ την mRNA τεχνολογία μια τεράστια ακόμα ανακάλυψη της ανθρωπότητας, που συν τω χρόνω θα δώσει φοβερές θεραπείες. Άρα είναι εξαιρετικά καλό ότι βρέθηκε αυτή η τεχνολογία. Προφανώς επιταχύνθηκε η χρήση της λόγω της πανδημίας, γιατί πάντα η ανάγκη γεννά τα γεγονότα. Αλλά κατά τη δική μου θέση, επίσης πρέπει να πω ότι στη γενικότερη συνωμοσιολογία ότι, όποτε ακούγεται ότι κάποιος πεθαίνει, αυτό είναι επειδή, δήθεν, έκανε



«Ο μέσος όρος ζωής στην Ελλάδα έχει φτάσει ακριβώς στην προ-COVID περίοδο. Εμβόλια κάναμε, περίπου έστω μία δόση, το 90% των ανθρώπων. Εάν το εμβόλιο αυτό έβλαπτε σοβαρά την υγεία των ανθρώπων, θα φαινόταν στατιστικά σε όλους τους δείκτες. Δεν υπάρχει τέτοια επιβάρυνση στη δημόσια υγεία από τα εμβόλια COVID. Κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς πάντα πεθαίναν ξαφνικά. Κάποιοι πεθαίνουν και τώρα. Δεν συνδέεται αυτό σε καμία από τις επιστημονικές μελέτες που τη διαβάζω. Προφανώς τα φάρμακα έχουν παρενέργειες και η συγκεκριμένη τεχνολογία σε κάποιους ανθρώπους έχει κάποιες παρενέργειες. Όχι κάτι παραπάνω, επαναλαμβάνω. Εάν σκεφτείς ότι σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού μας εμβολιάστηκε και πολλές φορές με τα εμβόλια mRNA, και μετά τα στατιστικά στοιχεία εμφραγμάτων, εγκεφαλικών, θνησιμότητας κτλ., δεν υπάρχει μεταβολή από την προ-COVID περίοδο. Άρα τα εμβόλια αυτά δεν έχουν επηρεάσει τη γενική κατάσταση του πληθυσμού μας» συνέχισε για το θέμα ο Άδωνις Γεωργιάδης.



Πόσο απαραίτητος είναι ο τακτικός εμβολιασμός ενηλίκων Όπως τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα εμβολιαστικά προγράμματα ενηλίκων «θέλω εδώ να πω, πχ όσοι είναι στην κατάλληλη ηλικία να κάνουν το εμβολιασμό του έρπητα ζωστήρα. Βλέπω συνέχεια στα νοσοκομεία ανθρώπους πόσο υποφέρουν από αυτή την ασθένεια και πόσο συγκλονιστικά μπορεί να επιβαρυνθεί η ζωή ενός ανθρώπου και η ποιότητά του από αυτή την ασθένεια. Υπάρχει το εμβόλιο να το κάνεις να αποφύγεις αυτή την πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Κατά συνέπεια, ναι, έχουμε ενισχύσει τη θητεία μου πολύ τον προϋπολογισμό για τα εμβόλια, γιατί πιστεύουμε ότι τελικά, πέραν του ανθρωπιστικού, που αυτό είναι το ένα, το πρώτο, δεν συζητείται, αν το δεις καθαρά οικονομικά, ψυχρά οικονομικά, συμφέρει περισσότερο να ξοδέψεις μερικά εκατομμύρια ευρώ παραπάνω για να προλάβεις ασθένειες, παρά να τις αντιμετωπίσεις μετά μέσα στα νοσοκομεία με όλες τις επιπλοκές που θα φέρουν και ως προς την επιβάρυνση του νοσοκομείου αυτού καθαυτού, αλλά και προς την απώλεια εργατωρών από την εργασία, από τους φόρους και την παραγωγικότητα».



Η οικονομική ζημία του αντιεμβολιασμού » Διότι δεν είναι μόνο το κόστος της διαχείρισης ασθένειας σε μια εντατική ή σε ένα απλό κρεβάτι, σε ένα ΤΕΠ ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ότι ένας άνθρωπος που θα ασθενήσει για ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο διάστημα θα πάψει να παράγει. Και αυτό είναι ένα κόστος που πρέπει να υπολογιστεί αν θες να συνδυάσεις μια συνολική πολιτική για ένα κράτος. Πιστεύουμε λοιπόν εμείς πάρα πολύ στον εμβολιασμό. Τον έχουμε ενισχύσει στα μέτρο των δυνατοτήτων μας αρκετά. Εγώ, ξέρετε, έχουμε κάθε χρόνο σχετικές συζητήσεις, γιατί θέλω να λέω ότι το Υπουργείο Υγείας στηρίζει πλήρως τον εμβολιασμό. Η απόφαση που πήρα στην αρχή της δεύτερης μου θητείας να σβήσω τα πρόσημα του παρελθόντος των αντιεμβολιαστών, θέλω να πω γιατί έγινε: Ήθελα να λήξω το δυνατόν γρηγορότερα αυτή τη διαμάχη στην κοινωνία μας μεταξύ εμβολιαστών και αντιεμβολιαστών, την οποίαν θεωρώ φοβερά αντιπαραγωγική, διότι η διαμάχη αυτή καθαυτή κινδύνευε να ακυρώσει την πρόοδό μας στα εμβολιαστικά προγράμματα συνολικά. Και αυτό δεν ήθελα να γίνει.



Ψηφιοποίηση υπηρεσιών στην Ελλάδα σε επίπεδο ρεκόρ Ο Υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «είμαι πολύ υπερήφανος για τη μεγάλη ψηφιοποίηση της υγείας στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι είμαστε πλέον μία από τις πιο ψηφιοποιημένες χώρες στον πλανήτη, σε ό,τι αφορά στη δημόσια υγεία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ πιο πίσω από εμάς, φερ' ειπείν. Έχουμε τρομακτικές τεχνικές δυνατότητες. Τώρα όμως είμαστε στο εξής σημείο: Τα ψηφιοποιήσαμε όλα, ωραία, δουλεύουν όλα τα συστήματα και το MyHealth app και το MyOP και όλα δουλεύουν, πολύ ωραία. Συλλέγουμε κάθε μέρα συγκλονιστικά δεδομένα, μπαίνουν όλες οι διαγνωστικές μας εξετάσεις real time πάνω στις βάσεις. Αυτά όλα τα έχουμε. Τώρα πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα. Τώρα που έχουμε πια όλα αυτά τα δεδομένα, να δούμε πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και για να πετύχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα στη δημόσια υγεία και για να εξοικονομήσουμε πόρους. Σε αυτό σημείο είμαστε τώρα, στο δεύτερο δηλαδή βήμα, με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα νέα προγράμματα κ.λπ, να δημιουργήσουμε πιο στοχευμένα εμβολιαστικά προγράμματα».



Κλείσιμο «Αστείο ότι ο Τσίπρας είναι ο πιο έντιμος πολιτικός»

Σε ό,τι αφορά στα αμιγώς πολιτικά θέματα της επικαιρότητας, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε καυστικά την πρόσφατη δημόσια συζήτηση περί εντιμότητας και ανεντιμότητας ανάμεσα σε δεξιά και αριστερά, εξ αφορμή παρεμβάσεων του κ. Αλέξη Τσίπρα.



Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης «ξεκίνησε ο Τσίπρας την κουβέντα ‘είμαστε η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση όλων των εποχών’ και αυτός είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης. Και επειδή αυτό είναι πρώτα απ' όλα ψέμα, αλλά από πίσω κρύβει ένα πολιτικό στόχο, την ανοικοδόμηση αυτού του λεγόμενου ‘ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς’, αυτό πρέπει να λαμβάνει απάντηση σε πρώτο χρόνο.



Τις θέσεις του σε μια σειρά από ζητήματα, τόσο της γενικής πολιτικής όσο και ειδικά για τον κλάδο της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα παρουσίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό που διοργάνωσε το ygeiamou.gr και το Πρώτο Θέμα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.Η τοποθέτησή του υπουργού Υγείας ξεκίνησε για το ζήτημα της παραφιλολογίας για τα εμβόλια νέας βιοτεχνολογίας mRNA : «Γενικά οι συνωμοσιολογίες στην εποχή μας βρίσκουν πολύ εύκολο έδαφος. Ένα από τα προβλήματα του διαδικτύου είναι ότι ο καθένας μπορεί να εκφράζει την άποψή του με ανεξέλεγκτο τρόπο και αυτό δίνει πολύ μεγάλο έδαφος σε απόψεις που στην προηγούμενη ζωή μας θα θεωρούνταν περιθωριακές έως αστείες. Παράλογες θεωρίες μπορούν να αποκτήσουν πολύ μεγάλο έδαφος με πολύ μεγάλη ταχύτητα σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες».«Δεύτερον, έχουμε ξεκινήσει φέτος νωρίτερα λίγο τους εμβολιασμούς για τη γρίπη που με ενδιαφέρει πολύ. Πάμε αρκετά καλά. Κι εγώ το έκανα, όπως το κάνω κάθε χρόνο, η αλήθεια είναι. Πόνεσε λίγο το… χεράκι μου, αλλά μετά από 2 μέρες ήταν μια χαρά. Έχω πει σε όλο μου το γραφείο ότι το έχουμε κάνει όλοι. Θέλουμε να δούμε το καλό παράδειγμα, το να κάνεις το εμβόλιο για τη γρίπη είναι απολύτως απαραίτητο» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.Με αφορμή, όπως είπε, ότι «συχνά με ακούτε που λέω "μην ανησυχείτε, το εμβόλιο αυτό δεν είναι mRNA, είναι από την παλιά τεχνολογία" κ.λπ. Δεν είναι αστείο. Είναι πολλοί που λένε "τα παλιά εμβόλια ήταν τα καλά, τα καινούρια είναι τα περίεργα". Δεν θέλω να γίνει παρεξήγηση σε αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα mRNA εμβόλια. Έχω κάνει πολλές δόσεις του COVID με τα mRNA εμβόλια, 9 νομίζω, δεν θυμάμαι, έχω χάσει τον αριθμό. Αντίθετα, θεωρώ την mRNA τεχνολογία μια τεράστια ακόμα ανακάλυψη της ανθρωπότητας, που συν τω χρόνω θα δώσει φοβερές θεραπείες. Άρα είναι εξαιρετικά καλό ότι βρέθηκε αυτή η τεχνολογία. Προφανώς επιταχύνθηκε η χρήση της λόγω της πανδημίας, γιατί πάντα η ανάγκη γεννά τα γεγονότα. Αλλά κατά τη δική μου θέση, επίσης πρέπει να πω ότι στη γενικότερη συνωμοσιολογία ότι, όποτε ακούγεται ότι κάποιος πεθαίνει, αυτό είναι επειδή, δήθεν, έκανε εμβόλιο COVID ».«Ο μέσος όρος ζωής στην Ελλάδα έχει φτάσει ακριβώς στην προ-COVID περίοδο. Εμβόλια κάναμε, περίπου έστω μία δόση, το 90% των ανθρώπων. Εάν το εμβόλιο αυτό έβλαπτε σοβαρά την υγεία των ανθρώπων, θα φαινόταν στατιστικά σε όλους τους δείκτες. Δεν υπάρχει τέτοια επιβάρυνση στη δημόσια υγεία από τα εμβόλια COVID. Κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς πάντα πεθαίναν ξαφνικά. Κάποιοι πεθαίνουν και τώρα. Δεν συνδέεται αυτό σε καμία από τις επιστημονικές μελέτες που τη διαβάζω. Προφανώς τα φάρμακα έχουν παρενέργειες και η συγκεκριμένη τεχνολογία σε κάποιους ανθρώπους έχει κάποιες παρενέργειες. Όχι κάτι παραπάνω, επαναλαμβάνω. Εάν σκεφτείς ότι σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού μας εμβολιάστηκε και πολλές φορές με τα εμβόλια mRNA, και μετά τα στατιστικά στοιχεία εμφραγμάτων, εγκεφαλικών, θνησιμότητας κτλ., δεν υπάρχει μεταβολή από την προ-COVID περίοδο. Άρα τα εμβόλια αυτά δεν έχουν επηρεάσει τη γενική κατάσταση του πληθυσμού μας» συνέχισε για το θέμα ο Άδωνις Γεωργιάδης.Όπως τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα εμβολιαστικά προγράμματα ενηλίκων «θέλω εδώ να πω, πχ όσοι είναι στην κατάλληλη ηλικία να κάνουν το εμβολιασμό του έρπητα ζωστήρα. Βλέπω συνέχεια στα νοσοκομεία ανθρώπους πόσο υποφέρουν από αυτή την ασθένεια και πόσο συγκλονιστικά μπορεί να επιβαρυνθεί η ζωή ενός ανθρώπου και η ποιότητά του από αυτή την ασθένεια. Υπάρχει το εμβόλιο να το κάνεις να αποφύγεις αυτή την πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Κατά συνέπεια, ναι, έχουμε ενισχύσει τη θητεία μου πολύ τον προϋπολογισμό για τα εμβόλια, γιατί πιστεύουμε ότι τελικά, πέραν του ανθρωπιστικού, που αυτό είναι το ένα, το πρώτο, δεν συζητείται, αν το δεις καθαρά οικονομικά, ψυχρά οικονομικά, συμφέρει περισσότερο να ξοδέψεις μερικά εκατομμύρια ευρώ παραπάνω για να προλάβεις ασθένειες, παρά να τις αντιμετωπίσεις μετά μέσα στα νοσοκομεία με όλες τις επιπλοκές που θα φέρουν και ως προς την επιβάρυνση του νοσοκομείου αυτού καθαυτού, αλλά και προς την απώλεια εργατωρών από την εργασία, από τους φόρους και την παραγωγικότητα».» Διότι δεν είναι μόνο το κόστος της διαχείρισης ασθένειας σε μια εντατική ή σε ένα απλό κρεβάτι, σε ένα ΤΕΠ ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ότι ένας άνθρωπος που θα ασθενήσει για ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο διάστημα θα πάψει να παράγει. Και αυτό είναι ένα κόστος που πρέπει να υπολογιστεί αν θες να συνδυάσεις μια συνολική πολιτική για ένα κράτος. Πιστεύουμε λοιπόν εμείς πάρα πολύ στον εμβολιασμό. Τον έχουμε ενισχύσει στα μέτρο των δυνατοτήτων μας αρκετά. Εγώ, ξέρετε, έχουμε κάθε χρόνο σχετικές συζητήσεις, γιατί θέλω να λέω ότι το Υπουργείο Υγείας στηρίζει πλήρως τον εμβολιασμό. Η απόφαση που πήρα στην αρχή της δεύτερης μου θητείας να σβήσω τα πρόσημα του παρελθόντος των αντιεμβολιαστών, θέλω να πω γιατί έγινε: Ήθελα να λήξω το δυνατόν γρηγορότερα αυτή τη διαμάχη στην κοινωνία μας μεταξύ εμβολιαστών και αντιεμβολιαστών, την οποίαν θεωρώ φοβερά αντιπαραγωγική, διότι η διαμάχη αυτή καθαυτή κινδύνευε να ακυρώσει την πρόοδό μας στα εμβολιαστικά προγράμματα συνολικά. Και αυτό δεν ήθελα να γίνει.Ο Υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «είμαι πολύ υπερήφανος για τη μεγάλη ψηφιοποίηση της υγείας στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι είμαστε πλέον μία από τις πιο ψηφιοποιημένες χώρες στον πλανήτη, σε ό,τι αφορά στη δημόσια υγεία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ πιο πίσω από εμάς, φερ' ειπείν. Έχουμε τρομακτικές τεχνικές δυνατότητες. Τώρα όμως είμαστε στο εξής σημείο: Τα ψηφιοποιήσαμε όλα, ωραία, δουλεύουν όλα τα συστήματα και το MyHealth app και το MyOP και όλα δουλεύουν, πολύ ωραία. Συλλέγουμε κάθε μέρα συγκλονιστικά δεδομένα, μπαίνουν όλες οι διαγνωστικές μας εξετάσεις real time πάνω στις βάσεις. Αυτά όλα τα έχουμε. Τώρα πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα. Τώρα που έχουμε πια όλα αυτά τα δεδομένα, να δούμε πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και για να πετύχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα στη δημόσια υγεία και για να εξοικονομήσουμε πόρους. Σε αυτό σημείο είμαστε τώρα, στο δεύτερο δηλαδή βήμα, με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα νέα προγράμματα κ.λπ, να δημιουργήσουμε πιο στοχευμένα εμβολιαστικά προγράμματα».Σε ό,τι αφορά στα αμιγώς πολιτικά θέματα της επικαιρότητας, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε καυστικά την πρόσφατη δημόσια συζήτηση περί εντιμότητας και ανεντιμότητας ανάμεσα σε δεξιά και αριστερά, εξ αφορμή παρεμβάσεων του κ. Αλέξη Τσίπρα.Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης «ξεκίνησε ο Τσίπρας την κουβέντα ‘είμαστε η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση όλων των εποχών’ και αυτός είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης. Και επειδή αυτό είναι πρώτα απ' όλα ψέμα, αλλά από πίσω κρύβει ένα πολιτικό στόχο, την ανοικοδόμηση αυτού του λεγόμενου ‘ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς’, αυτό πρέπει να λαμβάνει απάντηση σε πρώτο χρόνο.



« Εγώ καμιά φορά φαίνεται πως ξεφεύγω. Αλλά δεν ξεφεύγω επειδή χάνω τον έλεγχο, αλλά επειδή η προτεραιότητά μου είναι ο μέσος άνθρωπος στο καφενείο, ο οποίος τις πολλές περικοκλάδες ούτε τις καταλαβαίνει ούτε τις αναπαράγει. Και σε αυτόν τον άνθρωπο, τον μέσο, στο ταξί, στο καφενείο, στο αμφιθέατρο, θέλω να του έχω καταστήσει σαφές για τι πράγμα μιλάμε. Αν πεις δηλαδή ‘ο Τσίπρας είναι διαπλεκόμενος’, κάτι που είπε ο Κοντονής, ο ίδιος ο υπουργός Δικαιοσύνης του Τσίπρα. Διαπλεκόμενος σημαίνει ότι μπαίνει σε ένα νταραβέρι, αυτό θα πει διαπλεκόμενος. Διαπλοκή. Δύο μέρη έρχονται μαζί. Και αφού διαπλέκονται… Πρώτα απ' όλα εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος και ξέρω ότι είμαστε όλοι εξ ορισμού αμαρτωλοί. Άρα δεν έχω τέτοιου είδους θέματα. Αν πίστευα ότι είμαστε άγιοι, δεν θα πίστευα στην ορθοδοξία. Είμαστε αμαρτωλοί. Και δεν παρουσιάζω τον εαυτό μου ως άγιο καθόλου, δεν είμαι άγιος. Άλλο το ‘δεν είμαι εγώ άγιος’, άλλο είναι άγιος ο Τσίπρας.



Ο Τσίπρας είπε ότι είναι ο εντιμότερος πρωθυπουργός της Ελλάδος από καταβολής ελληνικού κράτους. Τώρα, το να το πιστεύει κάποιος αυτό στα αλήθεια είναι σχεδόν κωμικό».



Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς κονιορτοποιήθηκε την εποχή διακυβέρνησης Τσίπρα

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης «η δεξιά και η κεντροδεξιά για πάρα πολλές δεκαετίες επέτρεψε, κατά τη γνώμη μου, να οικοδομηθεί το λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Και ένας από τους τρόπους που το επέτρεψε αυτό ήταν γιατί όταν της μιας πλευράς κατηγορούσαν τη δική μας πλευρά ως διεφθαρμένη, αυταρχική, φασίζουσα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η δική μας πλευρά για λόγους αστικής ευγένειας ή ύφους δεν απαντούσε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να οικοδομηθεί σε σειρά δεκαετιών αυτό το ηθικό πλεονέκτημα. Αυτό το ηθικό πλεονέκτημα συν τω χρόνω μεταβλήθηκε σε ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς και αυτό σε πολιτική κυριαρχία. Αυτό όμως κράτησε την Ελλάδα πάρα πολύ πίσω σε πάρα πολλά πράγματα -μεταρρυθμίσεις, αξιολόγηση, πανεπιστημιακό άσυλο κ.λπ και τίποτα άλλο δεν μπορούσε να αλλάξει, ασχέτως ποιος ήταν στην κυβέρνηση, τα πράγματα στην Ελλάδα, γιατί η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς που εδραζόταν στο λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα αποτελούσε τεράστια πολιτική ισχύ. Το ηθικό αυτό πλεονέκτημα της αριστεράς κονιορτοποιήθηκε την εποχή διακυβέρνησης Τσίπρα».



Δεν είναι πολιτική προτεραιότητά μας το clawback στα εμβόλια

«Δεν έχω καμία ιδιαίτερη ζέση να επιβάλω clawback στα εμβόλια. Αντιθέτως, είπα, έχω αυξήσει τον προϋπολογισμό, γιατί πιστεύω ότι το εμβόλιο στο τέλος της ημέρας συμφέρει πάρα πολύ και τα οικονομικά του κράτους. Δηλαδή, θέλω να είμαι σαφής, έχω αυξήσει τον προϋπολογισμό, αν θυμάμαι, 60 εκατομμύρια και λίγο παραπάνω . Τα εμβόλια από τη μέρα που έγινε υπουργός. Γιατί το έχω κάνει αυτό; Γιατί δεν είμαι υπέρ του διευρυμένου clawback. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, από την άλλη πλευρά, η τεχνολογία ευτυχώς, προχωρά με μεγάλη ταχύτητα. Παρότι ακούς καινούργια εμβόλια για περισσότερες ασθένειες, ακριβότερα, για ανθρώπους που έχουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά κ.λπ -και αυτό προφανώς αυξάνει την δαπάνη. Οι πόροι μας δεν είναι απεριόριστοι. Καλώς ή κακώς, οι πόροι μας είναι περιορισμένοι. Τώρα, αν θα φτάσουμε να βάλουμε ένα μικρό clawback κάποια στιγμή, μάλλον θα γίνει και αυτό, δεν θα το αποφύγουμε. Αλλά δεν είναι πολιτική μας προτεραιότητα. Και σε κάθε περίπτωση, εμένα το αίτημά μου στο Υπουργείο Οικονομικών είναι πάντα να αυξάνουμε τον προϋπολογισμό των εμβολίων, να αφορά, πχ, το HPV».



«Εκεί δεν έχουμε πάει τόσο καλά όσο θα θέλαμε. Παρότι κάναμε καμπάνια και το βάλαμε στο «προλαμβάνω» και κάναμε μεγάλη προσπάθεια για αυτό, ακόμα στην ελληνική κοινωνία υπάρχει μεγάλη επιφυλακτικότητα. Οι γονείς ακόμα το θεωρούν, τι να πω, λίγο 'ανήθικο'. Παράλληλα, βλέπουμε σε βόρειες χώρες, ότι μηδένισαν τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Αν το σκεφτείς, είναι συγκλονιστικό. Μηδένισαν τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Συγκλονιστικό. Εμείς έχουμε ακόμη περιστατικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Άρα προφανώς είμαστε πίσω. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί που θέλουμε».



Για τις σοβαρές μεταρρυθμίσεις στην υγεία θα περιμένουμε τις εκλογές Ο κ. Γεωργιάδης είπε, τέλος, πως «έχω πει ότι αφού γυρίσει ο χρόνος, πάμε στο 2027, σοβαρές μεταρρυθμίσεις και σοβαρές πολιτικές αποφάσεις που θα δεσμεύουν για περισσότερο διάστημα την πολιτική δεν θα λάβω, γιατί θέλω ο διάδοχός μου, όποιος είναι, να έχει τα χέρια του λυμένα και να κάνει την πολιτική του. Για σοβαρές μεταρρυθμίσεις λέω. Βεβαίως δουλεύουμε, δεν θα σταματήσουμε να δουλεύουμε, αλλά θέλω να σεβαστώ απολύτως τον εκλογικό κύκλο και την δημοκρατική ομαλότητα. Που σημαίνει ότι πρέπει να σεβαστούμε ότι έρχονται εκλογές. Άρα ο λαός θα μιλήσει, που είναι το μεγάλο «αφεντικό». Και για το εάν θα είμαι ξανά εγώ ο Υπουργός Υγείας, θα μιλήσει κατόπιν το «μικρό αφεντικό», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης».