Με καπνογόνα και πανό φοιτητές και μαθητές στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας
ΕΛΛΑΔΑ
Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο

Με καπνογόνα και πανό φοιτητές και μαθητές στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο - Οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας άνοιξαν μετά την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου

Με καπνογόνα και πανό φοιτητές και μαθητές στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας
Λίνα Κεκέση
Φωτογραφίες: Πάνος Κουφαλέξης
UPD: 14 ΣΧΟΛΙΑ
Φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί πραγματοποιήσαν  πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, στο κέντρο της Αθήνας.

Το ραντεβού δόθηκε στα Προπύλαια και η πορεία έφτασε και έξω από τη Βουλή, όπου φοιτητές διαδήλωσαν με καπνογόνα και κρατώντας ένα μεγάλο πανό.



Λόγω της κινητοποίησης είχε κλείσει για περίπου μία ώρα η οδός Πανεπιστημίου και στη συνέχεια δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει πραγματοποιηθεί μία προσαγωγή από την αστυνομία.


Κλείσιμο


Μεταξύ άλλων, μαθητές και εκπαιδευτικοί ζητούν μεγαλύτερα κονδύλια για τη δημόσια εκπαίδευση και καλούν το υπουργείο Παιδείας να καλύψει άμεσα τα σημαντικά κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό.



Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Σημειώνεται ότι έχει προκηρυχθεί στάση εργασίας από την ΟΛΜΕ, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. 


Με καπνογόνα και πανό φοιτητές και μαθητές στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας
Με καπνογόνα και πανό φοιτητές και μαθητές στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας
Με καπνογόνα και πανό φοιτητές και μαθητές στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας
Με καπνογόνα και πανό φοιτητές και μαθητές στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας
Με καπνογόνα και πανό φοιτητές και μαθητές στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας
Με καπνογόνα και πανό φοιτητές και μαθητές στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας
Με καπνογόνα και πανό φοιτητές και μαθητές στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας
Με καπνογόνα και πανό φοιτητές και μαθητές στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας
Με καπνογόνα και πανό φοιτητές και μαθητές στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας
Λίνα Κεκέση
Φωτογραφίες: Πάνος Κουφαλέξης
UPD: 14 ΣΧΟΛΙΑ

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