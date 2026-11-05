Η περιβαλλοντική ευθύνη είναι αδιαπραγμάτευτη
Σκέρτσος για Ποινικό Κώδικα: Ο Τσίπρας ας εξηγήσει στα θύματα γιατί, όταν κυβερνούσε, έκρινε ότι οι δράστες έπρεπε να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη επιείκεια
Σκέρτσος για Ποινικό Κώδικα: Ο Τσίπρας ας εξηγήσει στα θύματα γιατί, όταν κυβερνούσε, έκρινε ότι οι δράστες έπρεπε να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη επιείκεια
Ο υπουργός Επικρατείας κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για επιεικέστερες ποινές σε σοβαρά εγκλήματα – «Ας μιλήσουμε με πεπραγμένα για το ποιος στέκεται δίπλα στα θύματα και ποιος στην πραγματικότητα χαϊδεύει τους θύτες»
Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με αφορμή τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού στη νομιμότητα, κατηγορώντας τον ότι επί διακυβέρνησής του προχώρησε σε αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα που οδήγησαν σε ευνοϊκότερη μεταχείριση δραστών σοβαρών εγκλημάτων. Σε ανάρτησή του, ο κ. Σκέρτσος παραθέτει συγκεκριμένες τροποποιήσεις που έγιναν το 2019, υποστηρίζοντας ότι αδικήματα όπως η δωροδοκία, η τοκογλυφία και η απάτη αντιμετωπίστηκαν με μεγαλύτερη επιείκεια, ενώ ασκεί κριτική και στις αλλαγές που αφορούσαν τις ποινές για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, αντιπαραβάλλει τις νομοθετικές επιλογές της κυβέρνησης Τσίπρα με τις μεταγενέστερες παρεμβάσεις της σημερινής κυβέρνησης, καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να εξηγήσει πώς οι αποφάσεις εκείνης της περιόδου υπηρετούσαν τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια των πολιτών.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Ο Αλέξης Τσίπρας όταν μιλάει για τη νομιμότητα θεωρεί ότι απευθύνεται σε λωτοφάγους που δεν έχουν μνήμη του βίου και της πολιτείας του ως πρωθυπουργού.
Ας μιλήσουμε, λοιπόν, πρωτίστως με άρθρα και με πεπραγμένα ώστε να καταγραφεί ποιος στέκεται δίπλα στους ευάλωτους και στα θύματα στην πράξη και ποιος μόνο στα λόγια ενώ στην πραγματικότητα «χαϊδεύει» τους θύτες.
❓Υπάρχει μια απλή ερώτηση: Τα στελέχη του, αλλά και ο ίδιος, που υποστηρίζουν ως «μεγάλη μεταρρύθμιση» την αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019, θα ψήφιζαν σήμερα την μετατροπή των ακόλουθων 10 εγκληματικών πράξεων από κακούργημα σε πλημμέλημα, οι περισσότερες εκ των οποίων ταυτίζονται και με το οργανωμένο έγκλημα;
🔺Ενεργητική δωροδοκία
🔺Κατασκευή ή κατοχή εκρηκτικών
🔺Τοκογλυφία κατ’ επάγγελμα
🔺Οργανωμένη ή κατ’ επάγγελμα κλοπή
🔺Απάτη κατ’ επάγγελμα
🔺Πλαστογραφία κατ’ επάγγελμα
🔺Υπεξαίρεση
🔺Εμπρησμός σε δάση
🔺Βιασμός ανηλίκων
❓Θα ψήφιζαν ξανά οι ευαίσθητοι βουλευτές και βουλεύτριες της αντιπολίτευσης την μείωση των ποινών για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία;
Για να τα πούμε απλά και καθαρά χωρίς περιστροφές και θεωρητικές αναλύσεις:
Η βαριά μορφή ενεργητικής δωροδοκίας επι Τσίπρα έγινε πλημμέλημα. Το ίδιο συνέβη με την κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία και με μορφές επαγγελματικής απάτης. Για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η κάθειρξη από 10 έως 20 έτη έπεσε στα 5 έως 15. Αυτές είναι οι επιλογές του κ. Τσίπρα απέναντι στο βαρύ και οργανωμένο έγκλημα, όταν ο ίδιος είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης.
Ακόμη πιο αποκαλυπτικές είναι οι επιλογές του για γυναίκες και παιδιά. Ο ομαδικός βιασμός έπαψε να επισύρει κάθειρξη έως 20 έτη και το ανώτατο όριο έπεσε στα 15. Η γενετήσια πράξη με παιδί 14 ετών έναντι αμοιβής έγινε πλημμέλημα. Στην ενδοοικογενειακή βία, η μείωση του γενικού ορίου συνολικής φυλάκισης από 10 σε 8 έτη το 2019 ίσχυσε και για τα σχετικά πλημμελήματα.
Επί Υπουργών Δικαιοσύνης Τσιάρα και Φλωρίδη όλες αυτές οι προκλητικές τροποποιήσεις επί βαρύτατων εγκλημάτων επανήλθαν στην αυστηρότερη δυνατή εκδοχή.
Και ταυτόχρονα στο πεδίο, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ σημειώνει την μια εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων πίσω από την άλλη από τη σύστασή της πριν 2 χρόνια έως σήμερα.
Κάθε κυβέρνηση κρίνεται από το τι κάνει όταν έχει την ευθύνη. Ο κ. Τσίπρας ας εξηγήσει στα θύματα όλων αυτών των εγκλημάτων γιατί, όταν ο ίδιος νομοθετούσε και κυβερνούσε, έκρινε ότι οι δράστες τους έπρεπε να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη επιείκεια. Και πώς αυτή η επιλογή υπηρετεί τη νομιμότητα αλλά πρωτίστως τη δικαιοσύνη, την ασφάλεια, την ελευθερία και την ισότητα».
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Ο Αλέξης Τσίπρας όταν μιλάει για τη νομιμότητα θεωρεί ότι απευθύνεται σε λωτοφάγους που δεν έχουν μνήμη του βίου και της πολιτείας του ως πρωθυπουργού.
Ας μιλήσουμε, λοιπόν, πρωτίστως με άρθρα και με πεπραγμένα ώστε να καταγραφεί ποιος στέκεται δίπλα στους ευάλωτους και στα θύματα στην πράξη και ποιος μόνο στα λόγια ενώ στην πραγματικότητα «χαϊδεύει» τους θύτες.
❓Υπάρχει μια απλή ερώτηση: Τα στελέχη του, αλλά και ο ίδιος, που υποστηρίζουν ως «μεγάλη μεταρρύθμιση» την αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019, θα ψήφιζαν σήμερα την μετατροπή των ακόλουθων 10 εγκληματικών πράξεων από κακούργημα σε πλημμέλημα, οι περισσότερες εκ των οποίων ταυτίζονται και με το οργανωμένο έγκλημα;
🔺Ενεργητική δωροδοκία
🔺Κατασκευή ή κατοχή εκρηκτικών
🔺Τοκογλυφία κατ’ επάγγελμα
🔺Οργανωμένη ή κατ’ επάγγελμα κλοπή
🔺Απάτη κατ’ επάγγελμα
🔺Πλαστογραφία κατ’ επάγγελμα
🔺Υπεξαίρεση
🔺Εμπρησμός σε δάση
🔺Βιασμός ανηλίκων
❓Θα ψήφιζαν ξανά οι ευαίσθητοι βουλευτές και βουλεύτριες της αντιπολίτευσης την μείωση των ποινών για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία;
Για να τα πούμε απλά και καθαρά χωρίς περιστροφές και θεωρητικές αναλύσεις:
Η βαριά μορφή ενεργητικής δωροδοκίας επι Τσίπρα έγινε πλημμέλημα. Το ίδιο συνέβη με την κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία και με μορφές επαγγελματικής απάτης. Για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η κάθειρξη από 10 έως 20 έτη έπεσε στα 5 έως 15. Αυτές είναι οι επιλογές του κ. Τσίπρα απέναντι στο βαρύ και οργανωμένο έγκλημα, όταν ο ίδιος είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης.
Ακόμη πιο αποκαλυπτικές είναι οι επιλογές του για γυναίκες και παιδιά. Ο ομαδικός βιασμός έπαψε να επισύρει κάθειρξη έως 20 έτη και το ανώτατο όριο έπεσε στα 15. Η γενετήσια πράξη με παιδί 14 ετών έναντι αμοιβής έγινε πλημμέλημα. Στην ενδοοικογενειακή βία, η μείωση του γενικού ορίου συνολικής φυλάκισης από 10 σε 8 έτη το 2019 ίσχυσε και για τα σχετικά πλημμελήματα.
Επί Υπουργών Δικαιοσύνης Τσιάρα και Φλωρίδη όλες αυτές οι προκλητικές τροποποιήσεις επί βαρύτατων εγκλημάτων επανήλθαν στην αυστηρότερη δυνατή εκδοχή.
Και ταυτόχρονα στο πεδίο, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ σημειώνει την μια εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων πίσω από την άλλη από τη σύστασή της πριν 2 χρόνια έως σήμερα.
Κάθε κυβέρνηση κρίνεται από το τι κάνει όταν έχει την ευθύνη. Ο κ. Τσίπρας ας εξηγήσει στα θύματα όλων αυτών των εγκλημάτων γιατί, όταν ο ίδιος νομοθετούσε και κυβερνούσε, έκρινε ότι οι δράστες τους έπρεπε να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη επιείκεια. Και πώς αυτή η επιλογή υπηρετεί τη νομιμότητα αλλά πρωτίστως τη δικαιοσύνη, την ασφάλεια, την ελευθερία και την ισότητα».
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