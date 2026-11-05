Από το Χάρβαρντ στα κατάμεστα αμφιθέατρα: Ο Καθηγητής Sergio Imparato μιλά στο protothema για τη σύγχρονη εκπαίδευση και τη «σχολή» του Αριστοτέλη

Ποιος είναι ο Καθηγητής Φιλοσοφίας του Χάρβαρντ που υιοθετεί αρχαιοελληνικές αξίες στη διδασκαλία του και επικοινωνεί «μια φιλοσοφία που έχει ως βασικό ζητούμενο όχι απλώς να μάθουν οι φοιτητές, αλλά να αλλάξουν τον τρόπο, με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και τον κόσμο» - Η σχέση του με την Ελλάδα