Έληξε ο συναγερμός για βόμβα σε γραφεία διαχείρισης κόκκινων δανείων στο Μαρούσι
ΕΛΛΑΔΑ
Εμπορικό κέντρο Μαρούσι Βόμβα Κόκκινα δάνεια

Έληξε ο συναγερμός για βόμβα σε γραφεία διαχείρισης κόκκινων δανείων στο Μαρούσι

Η προειδοποίηση αφορούσε την περιοχή της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, στο ύψος της λεωφόρου Κηφισίας, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί προληπτικά το εμπορικό κέντρο «Αίθριο» που βρίσκεται στο σημείο

Έληξε ο συναγερμός για βόμβα σε γραφεία διαχείρισης κόκκινων δανείων στο Μαρούσι
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ
Έληξε ο συναγερμός που σήμανε στο Μαρούσι έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα σε γραφεία διαχείρισης κόκκινων δανείων.

Η προειδοποίηση αφορούσε την περιοχή της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, στο ύψος της λεωφόρου Κηφισίας, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί προληπτικά το εμπορικό κέντρο «Αίθριο» που βρίσκεται στο σημείο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, αρκετοί άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τον χώρο και συγκεντρώθηκαν στον δρόμο, ενώ στο τηλεφώνημα δεν δόθηκε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την υποτιθέμενη έκρηξη.

Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός χωρίς να βρουν κάτι.

Δείτε βίντεο από το σημείο:


Έληξε ο συναγερμός για βόμβα σε γραφεία διαχείρισης κόκκινων δανείων στο Μαρούσι
Έληξε ο συναγερμός για βόμβα σε γραφεία διαχείρισης κόκκινων δανείων στο Μαρούσι
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ

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