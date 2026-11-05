Εκπρόσωπος κατασκευαστικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε κλοπή 1 εκατ. ευρώ από χρηματοκιβώτιο
ΕΛΛΑΔΑ
Καταγγελία Χρηματοκιβώτιο Κλοπή Κατασκευαστική εταιρεία Θεσσαλονίκη

Εκπρόσωπος κατασκευαστικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε κλοπή 1 εκατ. ευρώ από χρηματοκιβώτιο

Εκτός από μετρητά, στο χρηματοκιβώτιο υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, συσκευές και μπλοκ επιταγών

Εκπρόσωπος κατασκευαστικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε κλοπή 1 εκατ. ευρώ από χρηματοκιβώτιο
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Στην καταγγελία ότι από τα γραφεία κατασκευαστικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη αφαιρέθηκε χρηματοκιβώτιο μέσα στο οποίο υπήρχε 1 εκατομμύριο ευρώ, προχώρησε εκπρόσωπος της επιχείρησης.

Κατά την καταγγελία στο χρηματοκιβώτιο της εταιρείας που κατά πληροφορίες ασχολείται ασφαλτοστρώσεις δρόμων, εκτός από τα μετρητά υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, συσκευές και μπλοκ επιταγών.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη διάρρηξης.
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