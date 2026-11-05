Η περιβαλλοντική ευθύνη είναι αδιαπραγμάτευτη
Εκπρόσωπος κατασκευαστικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε κλοπή 1 εκατ. ευρώ από χρηματοκιβώτιο
Εκπρόσωπος κατασκευαστικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε κλοπή 1 εκατ. ευρώ από χρηματοκιβώτιο
Εκτός από μετρητά, στο χρηματοκιβώτιο υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, συσκευές και μπλοκ επιταγών
Στην καταγγελία ότι από τα γραφεία κατασκευαστικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη αφαιρέθηκε χρηματοκιβώτιο μέσα στο οποίο υπήρχε 1 εκατομμύριο ευρώ, προχώρησε εκπρόσωπος της επιχείρησης.
Κατά την καταγγελία στο χρηματοκιβώτιο της εταιρείας που κατά πληροφορίες ασχολείται ασφαλτοστρώσεις δρόμων, εκτός από τα μετρητά υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, συσκευές και μπλοκ επιταγών.
Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη διάρρηξης.
Κατά την καταγγελία στο χρηματοκιβώτιο της εταιρείας που κατά πληροφορίες ασχολείται ασφαλτοστρώσεις δρόμων, εκτός από τα μετρητά υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, συσκευές και μπλοκ επιταγών.
Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη διάρρηξης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα