Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

Τα μοντέλα, οι εταιρίες, οι άνθρωποι και οι ιδέες που κέντρισαν την προσοχή και ξεχώρισαν το 2026 για την ευφυία και τον πρωτοποριακό τους χαρακτήρα.

Το επόμενο κεφάλαιο της Volkswagen στην ηλεκτροκίνηση ξεκινά με ένα ηλεκτρικό supermini που παντρεύει την τεχνολογία νέας γενιάς με τον χαρακτήρα και τις αξίες που διαμόρφωσαν την πολύτιμη κληρονομιά του ονόματος Polo.

… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.

Η Lepas μάς συστήνει τη νέα έκφραση πολυτέλειας με το επιβλητικό plug-in υβριδικό SUV, που προσφέρει κορυφαίες ανέσεις, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό σε ένα ακαταμάχητο value for money πακέτο.

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CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!

Την Κυριακή, με το ΘΕΜΑ!

Η πολυγραφότατη και χαρισματική Αμερικανίδα συγγραφέας Erica Spindler έχει ταυτιστεί με ένα πολύ ιδιαίτερο -και εξίσου απαιτητικό είδος, το λεγόμενο «ρομαντικό θρίλερ». Όντως, στα βιβλία της, πολλά από τα οποία έχουν κατακτήσει τις κορυφαίες θέσεις στους καταλόγους των παγκόσμιων μπεστ σέλερ, η Spindler συνδυάζει σε ίσες δόσεις, το σασπένς και την αγωνία, με τον έρωτα και τον αισθησιασμό.

Το μυθιστόρημα «Η κληρονόμος» αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της υψηλής δεξιοτεχνίας που χαρακτηρίζει τη γραφή της Erica Spindler, καθώς αφηγείται την ιστορία της Σκάι, ενός πλάσματος που καταδιώκεται από τη μοίρα, κυριολεκτικά από την πρώτη στιγμή που αντίκρισε τον κόσμο. Ήδη από τα δώδεκά της χρόνια η Σκάι συνειδητοποίησε πως έπρεπε να διδάξει τον εαυτό της να επιβιώνει, απέναντι σε κάθε αντιξοότητα. Και οι αντιξοότητες δεν ήταν λίγες, καθώς η μητέρα της εξαφανίστηκε ξαφνικά, αφήνοντάς την εντελώς μόνη και αβοήθητη. Ετσι, η Σκάι έμαθε να ελίσσεται και να παλεύει για τη ζωή της, να αντεπεξέρχεται τεράστιες δυσκολίες, όπως η απόγνωση και η φτώχεια -ακόμη και ο αρχέγονος φόβος της για τα φαντάσματα, τις μορφές που χόρευαν στο παρασκήνιο κάποιων εφιαλτικών αναμνήσεών της.

Μεγαλώνοντας, ωστόσο, η Σκάι ήθελε να βρει τις απαντήσεις για ό,τι συνέβη στη ζωή της. Να ανακαλύψει την αλήθεια για την νηπιακή και παιδική της ηλικία, να καταλάβει, τελικά, το γιατί η μητέρα της, που έδειχνε να την αγαπάει τόσο, την απέσπασε από την πλούσια οικογένειά της για να την αφήσει τελικά ολομόναχη στον κόσμο. Ο δρόμος της Σκάι προς την αλήθεια θα είναι μακρύς και γεμάτος παγίδες, ένας λαβύρινθος ίντριγκας και τρόμου, όπου ακόμη και το φως του ερωτικού πάθους είναι παραπλανητικο και επικίνδυνο.

και με την έκδοση των 2,00€

και με την έκδοση των 2,00€

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που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:

Ένας άντρας σκληρός και αδίστακτος, που ξέρει να μετατρέπει τη γοητεία του σε θανάσιμα επικίνδυνο όπλο, στήνει μια πλεκτάνη για να τιμωρήσει τη γυναίκα που πόθησε σε όλη του τη ζωή. Κι εκείνη παραδίνεται -ή έτσι δείχνει.Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:«Οι ιστορίες που διηγούμαι φανερώνουν κομμάτι-κομμάτι τη δική μου»O κορυφαίος ηθοποιός και σκηνοθέτης φέτος βάζει τη σφραγίδα του σε τέσσερις διαφορετικές παραστάσειςMαθήματα ενδυνάμωσης για νοικοκυρέςΗ ηρωίδα του ρομαντικού σινεμά πετάει τα κρινολίνα, πιάνει τα μαχαίρια και τα περίστροφα για τη δεύτερη σεζόν του «Black Doves» και ομολογεί: «Είναι ό,τι πιο κοντινό έχω φτάσει ποτέ στο να γίνω υπερηρωίδα!»«Ο χρόνος περνά για όλους. Το θέμα είναι πώς τον ζεις»Στην έβδομη δεκαετία της παρουσίας του στο θέατρο και στα δέκατη της ζωής του, ο μεγάλος -για όλους του υπόλοιπους λόγους- πρωταγωνιστής, κάνει απολογισμό μιας ζωής που συνεχίζεται με εφηβική ορμήΣτην ιστορική βίλα του ιδρυτή της Taschen στο LAΑπό τον κήπο με το γήπεδο τένις του Τσάρλι Τσάπλιν, μέχρι την έπαυλη της Κάθριν Χέπμπορν, όλα τα ακίνητα που απέκτησε ποτέ ο Μπένεντικτ Τάσεν έχουν μια σημαντική ιστορία που πασχίζει να διασώσειΑκόμα:Μια εποχή γεμάτη χρώμα βγήκε στο σφυρίΗ ανθρώπινη επαφή στην εποχή της ΑΙΗ σκοτεινή λάμψη μιας ιδιοφυΐαςΟι τάσεις που ταξιδεύουν στον χρόνοToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή καικαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Μην το χάσετε!Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:«Οι ιστορίες που διηγούμαι φανερώνουν κομμάτι-κομμάτι τη δική μου»O κορυφαίος ηθοποιός και σκηνοθέτης φέτος βάζει τη σφραγίδα του σε τέσσερις διαφορετικές παραστάσειςMαθήματα ενδυνάμωσης για νοικοκυρέςΗ ηρωίδα του ρομαντικού σινεμά πετάει τα κρινολίνα, πιάνει τα μαχαίρια και τα περίστροφα για τη δεύτερη σεζόν του «Black Doves» και ομολογεί: «Είναι ό,τι πιο κοντινό έχω φτάσει ποτέ στο να γίνω υπερηρωίδα!»«Ο χρόνος περνά για όλους. Το θέμα είναι πώς τον ζεις»Στην έβδομη δεκαετία της παρουσίας του στο θέατρο και στα δέκατη της ζωής του, ο μεγάλος -για όλους του υπόλοιπους λόγους- πρωταγωνιστής, κάνει απολογισμό μιας ζωής που συνεχίζεται με εφηβική ορμήΣτην ιστορική βίλα του ιδρυτή της Taschen στο LAΑπό τον κήπο με το γήπεδο τένις του Τσάρλι Τσάπλιν, μέχρι την έπαυλη της Κάθριν Χέπμπορν, όλα τα ακίνητα που απέκτησε ποτέ ο Μπένεντικτ Τάσεν έχουν μια σημαντική ιστορία που πασχίζει να διασώσειΑκόμα:Μια εποχή γεμάτη χρώμα βγήκε στο σφυρίΗ ανθρώπινη επαφή στην εποχή της ΑΙΗ σκοτεινή λάμψη μιας ιδιοφυΐαςΟι τάσεις που ταξιδεύουν στον χρόνοToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή καικαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Μην το χάσετε!Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.