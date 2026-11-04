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Πιτ μπουλ επιτέθηκε σε 54χρονη στο Αγρίνιο και τη δάγκωσε στο χέρι, δείτε φωτογραφίες
Πιτ μπουλ επιτέθηκε σε 54χρονη στο Αγρίνιο και τη δάγκωσε στο χέρι, δείτε φωτογραφίες
Η γυναίκα λιποθύμησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Επίθεση από σκύλο ράτσας πιτ μπουλ δέχθηκε μια 54χρονη γυναίκα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί της χέρι, να χάσει τις αισθήσεις της και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Όπως αναφέρει η γυναίκα στο AgrinioTimes.gr, το ζώο βγήκε από την αυλή γειτονικής κατοικίας, όπου βρίσκονταν δύο σκυλιά της ίδιας ράτσας, και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της. Η γυναίκα δεν κατάφερε να αντιληφθεί με ποιον τρόπο ο σκύλος είχε διαφύγει από τον περιφραγμένο χώρο.
Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, το πιτ μπουλ δάγκωσε επανειλημμένα την 54χρονη στο δεξί χέρι, προκαλώντας της τραύματα. Όπως υποστήριξε η ίδια, το ρολόι και τα κομποσκοίνια που φορούσε στον καρπό της εμπόδισαν τα δόντια του ζώου να προκαλέσουν βαθύτερα τραύματα.
Η γυναίκα λιποθύμησε μετά την επίθεση και χρειάστηκε η επέμβαση του ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα του ιδιοκτήτη του ζώου.
Η 54χρονη εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από την επίθεση, ενώ αντιμετωπίζει έντονους πόνους στο τραυματισμένο χέρι της.
Όπως αναφέρει η γυναίκα στο AgrinioTimes.gr, το ζώο βγήκε από την αυλή γειτονικής κατοικίας, όπου βρίσκονταν δύο σκυλιά της ίδιας ράτσας, και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της. Η γυναίκα δεν κατάφερε να αντιληφθεί με ποιον τρόπο ο σκύλος είχε διαφύγει από τον περιφραγμένο χώρο.
Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, το πιτ μπουλ δάγκωσε επανειλημμένα την 54χρονη στο δεξί χέρι, προκαλώντας της τραύματα. Όπως υποστήριξε η ίδια, το ρολόι και τα κομποσκοίνια που φορούσε στον καρπό της εμπόδισαν τα δόντια του ζώου να προκαλέσουν βαθύτερα τραύματα.
Η γυναίκα λιποθύμησε μετά την επίθεση και χρειάστηκε η επέμβαση του ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα του ιδιοκτήτη του ζώου.
Η 54χρονη εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από την επίθεση, ενώ αντιμετωπίζει έντονους πόνους στο τραυματισμένο χέρι της.
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