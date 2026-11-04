Ιερό ναό, γραφεία και οχήματα έκλεψαν πέντε ανήλικοι μέσα σε τρεις βδομάδες στην Ημαθία
ΕΛΛΑΔΑ
Ανήλικοι Ημαθία Κλοπές Διαρρήξεις

Ιερό ναό, γραφεία και οχήματα έκλεψαν πέντε ανήλικοι μέσα σε τρεις βδομάδες στην Ημαθία

Συνολικά αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 1.670 ευρώ και διάφορα αντικείμενα αξίας 400 ευρώ

Ιερό ναό, γραφεία και οχήματα έκλεψαν πέντε ανήλικοι μέσα σε τρεις βδομάδες στην Ημαθία
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Πέντε ανήλικοι, ηλικίας 15 έως 17 ετών διέπραξαν σύμφωνα με την αστυνομία, επτά κλοπές και διαρρήξεις τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο στην Ημαθία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανήλικοι, κατά το χρονικό διάστημα από 14 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου και δρώντας με διαφορετική σύνθεση, διέπραξαν τρεις κλοπές οχημάτων (δύο δίκυκλες μοτοσυκλέτες και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο) και τέσσερις κλοπές - διαρρήξεις (κατάστημα, Ιερό Ναό, γραφεία και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο), στην Αλεξάνδρεια, στη Βέροια και σε άλλα σημεία στην Ημαθία.

Συνολικά αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 1.670 ευρώ και διάφορα αντικείμενα αξίας 400 ευρώ. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία ημεδαπών, για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής. Τα κλεμμένα οχήματα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.
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