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Λήξη συναγερμού στην Καισαριανή, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Λήξη συναγερμού στην Καισαριανή, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Mετά την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών για τον έλεγχο ύποπτης βαλίτσας
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Καισαριανή, μετά την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών για τον έλεγχο ύποπτης βαλίτσας το μεσημέρι της Τετάρτης (4/11).
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε ισχύ στην περιοχή έχουν αρθεί και η διέλευση των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά.
Ο συναγερμός σήμανε όταν εντοπίστηκε ύποπτη αποσκευή κοντά στη συμβολή των οδών Βρυούλων και Ευτυχίας Μουρίκη.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο.
Για λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία είχε διακοπεί προσωρινά στη συγκεκριμένη διασταύρωση.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε ισχύ στην περιοχή έχουν αρθεί και η διέλευση των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά.
Ο συναγερμός σήμανε όταν εντοπίστηκε ύποπτη αποσκευή κοντά στη συμβολή των οδών Βρυούλων και Ευτυχίας Μουρίκη.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο.
Για λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία είχε διακοπεί προσωρινά στη συγκεκριμένη διασταύρωση.
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