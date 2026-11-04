Λήξη συναγερμού στην Καισαριανή, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΕΕΜ Καισαριανή Διακοπή κυκλοφορίας Ύποπτη βαλίτσα

Λήξη συναγερμού στην Καισαριανή, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Mετά την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών για τον έλεγχο ύποπτης βαλίτσας

Λήξη συναγερμού στην Καισαριανή, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
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Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Καισαριανή, μετά την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών για τον έλεγχο ύποπτης βαλίτσας το μεσημέρι της Τετάρτης (4/11).

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε ισχύ στην περιοχή έχουν αρθεί και η διέλευση των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά.

Ο συναγερμός σήμανε όταν εντοπίστηκε ύποπτη αποσκευή κοντά στη συμβολή των οδών Βρυούλων και Ευτυχίας Μουρίκη.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο.

Για λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία είχε διακοπεί προσωρινά στη συγκεκριμένη διασταύρωση.
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