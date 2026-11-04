Από τα μπάζα, ξανά στην παραγωγή: Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δείχνει τον δρόμο για έναν πιο βιώσιμο κύκλο κατασκευών - «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»
Με δυο ειδικούς επιστήμονες ενισχύονται οι ανακριτές κατά της διαφθοράς
Με δυο ειδικούς επιστήμονες ενισχύονται οι ανακριτές κατά της διαφθοράς
Στη δύναμη του Πρωτοδικείου Αθηνών εντάχθηκαν δύο ειδικοί πραγματογνώμονες, ένας με γνώσεις οικονομικές και ένας με γνώσεις λογιστικής
Δύο ειδικοί επιστήμονες θα συνδράμουν το έργο των ανακριτών κατά της διαφθοράς με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση σύνθετων υποθέσεων.
Ειδικότερα, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Ζωή Σμυρλή ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του προϊσταμένου του Πρωτοδικείου της Αθήνας Χριστόφορου Λινού για την ενίσχυση με πραγματογνώμονες των τριών ανακριτών κατά της διαφθοράς (Ν. 4022/2011), οι οποίοι χειρίζονται σοβαρές υποθέσεις με οικονομικό κυρίως αντικείμενο που απαιτούν τη συνδρομή ειδικών γνώσεων, ώστε να τους βοηθούν παρέχοντας πληροφορίες και εμπειρία σε επιστημονικά πεδία, όταν αυτές είναι αναγκαίες για τις περίπλοκες υποθέσεις.
Έτσι, στη δύναμη του Πρωτοδικείου Αθηνών εντάχθηκαν δύο ειδικοί πραγματογνώμονες, ένας με γνώσεις οικονομικές και ένας με γνώσεις λογιστικής από την δύναμη του πολιτικού προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας.
Ειδικότερα, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Ζωή Σμυρλή ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του προϊσταμένου του Πρωτοδικείου της Αθήνας Χριστόφορου Λινού για την ενίσχυση με πραγματογνώμονες των τριών ανακριτών κατά της διαφθοράς (Ν. 4022/2011), οι οποίοι χειρίζονται σοβαρές υποθέσεις με οικονομικό κυρίως αντικείμενο που απαιτούν τη συνδρομή ειδικών γνώσεων, ώστε να τους βοηθούν παρέχοντας πληροφορίες και εμπειρία σε επιστημονικά πεδία, όταν αυτές είναι αναγκαίες για τις περίπλοκες υποθέσεις.
Έτσι, στη δύναμη του Πρωτοδικείου Αθηνών εντάχθηκαν δύο ειδικοί πραγματογνώμονες, ένας με γνώσεις οικονομικές και ένας με γνώσεις λογιστικής από την δύναμη του πολιτικού προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα