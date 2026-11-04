Με δυο ειδικούς επιστήμονες ενισχύονται οι ανακριτές κατά της διαφθοράς
ΕΛΛΑΔΑ
Ανακριτής Εισαγγελία Εφετών Πρωτοδικείο Αθηνών

Με δυο ειδικούς επιστήμονες ενισχύονται οι ανακριτές κατά της διαφθοράς

Στη δύναμη του Πρωτοδικείου Αθηνών εντάχθηκαν δύο ειδικοί πραγματογνώμονες, ένας με γνώσεις οικονομικές και ένας με γνώσεις λογιστικής

Με δυο ειδικούς επιστήμονες ενισχύονται οι ανακριτές κατά της διαφθοράς
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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Δύο ειδικοί επιστήμονες θα συνδράμουν το έργο των ανακριτών κατά της διαφθοράς με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση σύνθετων υποθέσεων.

Ειδικότερα, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Ζωή Σμυρλή ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του προϊσταμένου του Πρωτοδικείου της Αθήνας Χριστόφορου Λινού για την ενίσχυση με πραγματογνώμονες των τριών ανακριτών κατά της διαφθοράς (Ν. 4022/2011), οι οποίοι χειρίζονται σοβαρές υποθέσεις με οικονομικό κυρίως αντικείμενο που απαιτούν τη συνδρομή ειδικών γνώσεων, ώστε να τους βοηθούν παρέχοντας πληροφορίες και εμπειρία σε επιστημονικά πεδία, όταν αυτές είναι αναγκαίες για τις περίπλοκες υποθέσεις.

Έτσι, στη δύναμη του Πρωτοδικείου Αθηνών εντάχθηκαν δύο ειδικοί πραγματογνώμονες, ένας με γνώσεις οικονομικές και ένας με γνώσεις λογιστικής από την δύναμη του πολιτικού προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας.
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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