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Τραυματίστηκε σοβαρά 43χρονος πυροσβέστης που έπεσε από ύψος έξι μέτρων στην Ιεράπετρα
Τραυματίστηκε σοβαρά 43χρονος πυροσβέστης που έπεσε από ύψος έξι μέτρων στην Ιεράπετρα
Ο άνδρας επιχείρησε μαζί με έξι άλλους αναρριχητές να διασχίσει το φαράγγι στην περιοχή της Ρίζας - Εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του στο νοσοκομείο του Ηρακλείου
Στο νοσοκομείο Ιεράπετρας με σοβαρά τραύματα και πολλαπλά κατάγματα μεταφέρθηκε ένας 43χρονος πυροσβέστης, ο οποίος το μεσημέρι της Τετάρτης (4/11) έπεσε από ύψος περίπου έξι μέτρων κατά τη διάρκεια αναρρίχησης σε φαράγγι στην περιοχή της Ρίζας.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας επιχείρησε μαζί με έξι άλλους αναρριχητές να διασχίσει το μεγάλο φαράγγι στο βόρειο τμήμα της κοινότητας Ρίζας Ιεράπετρας, μεταξύ Καρυδίου και Λαπάθου, σε μια από τις τακτικές αποδράσεις που συνήθιζε να κάνει στην άγρια φύση.
Ωστόσο, μετά από ένα λάθος κατά τη διάρκεια της αναρρίχησης βρέθηκε στο κενό. Από την πτώση τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά είχε τις αισθήσεις του. Οι συνοδοιπόροι του προσπάθησαν αρχικά να τον βοηθήσουν, ωστόσο ο ίδιος ζήτησε να μην τον μετακινήσουν, καθώς πονούσε. Αμέσως μετά ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική προκειμένου να οργανωθεί μια επιχείρηση διάσωσης για τον τραυματία, η προσέγγιση του οποίου ήταν δύσκολη λόγω του εξαιρετικά δύσβατου σημείου που βρισκόταν. Οι ομάδες διάσωσης και οι άντρες της ΕΜΑΚ τον προσέγγισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο όπου περίμενε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με τον διοικητή των Πυροσβεστικών υπηρεσιών Ν. Λασιθίου, πύραρχο Δημήτρης Καλιοτζής, η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία γύρω στη 1.30 μετά το μεσημέρι. «Στην επιχείρηση πήραν μέρος η ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, η Ομάδα Διάσωσης Αγίου Νικολάου, οι εθελοντές Σαμαρείτες του ΕΕΣ και ο Τομέας ΕΚΑΒ Ιεράπετρας και η λέσχη 4χ4 της Ιεράπετρας», πρόσθεσε.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας γύρω στις 15:00, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του στο νοσοκομείο του Ηρακλείου.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας επιχείρησε μαζί με έξι άλλους αναρριχητές να διασχίσει το μεγάλο φαράγγι στο βόρειο τμήμα της κοινότητας Ρίζας Ιεράπετρας, μεταξύ Καρυδίου και Λαπάθου, σε μια από τις τακτικές αποδράσεις που συνήθιζε να κάνει στην άγρια φύση.
Ωστόσο, μετά από ένα λάθος κατά τη διάρκεια της αναρρίχησης βρέθηκε στο κενό. Από την πτώση τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά είχε τις αισθήσεις του. Οι συνοδοιπόροι του προσπάθησαν αρχικά να τον βοηθήσουν, ωστόσο ο ίδιος ζήτησε να μην τον μετακινήσουν, καθώς πονούσε. Αμέσως μετά ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική προκειμένου να οργανωθεί μια επιχείρηση διάσωσης για τον τραυματία, η προσέγγιση του οποίου ήταν δύσκολη λόγω του εξαιρετικά δύσβατου σημείου που βρισκόταν. Οι ομάδες διάσωσης και οι άντρες της ΕΜΑΚ τον προσέγγισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο όπου περίμενε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με τον διοικητή των Πυροσβεστικών υπηρεσιών Ν. Λασιθίου, πύραρχο Δημήτρης Καλιοτζής, η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία γύρω στη 1.30 μετά το μεσημέρι. «Στην επιχείρηση πήραν μέρος η ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, η Ομάδα Διάσωσης Αγίου Νικολάου, οι εθελοντές Σαμαρείτες του ΕΕΣ και ο Τομέας ΕΚΑΒ Ιεράπετρας και η λέσχη 4χ4 της Ιεράπετρας», πρόσθεσε.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας γύρω στις 15:00, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του στο νοσοκομείο του Ηρακλείου.
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