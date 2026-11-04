Αποκαλυπτήρια για την Ανάπλαση της Βόρειας Όψης του Πενταγώνου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στο έργο δεσπόζουν τα κατακόρυφα στοιχεία από λευκές περσίδες αλουμινίου, τοποθετημένες σε ρυθμό πύκνωσης και αραίωσης δημιουργώντας μια οπτική αίσθηση νοητής κιονοστοιχίας, που δίνει στο κτίριο μια αυστηρή δομή.Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνολικό έργο της ανάπλασης ολοκληρώνεται από τον νέο αρχιτεκτονικό φωτισμό. Η μελέτη του φωτισμού, ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας του κ. Βαρώτσου με την κα. Ελευθερία Ντεκώ, υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, για τον νέο φωτισμό της Ακρόπολης των Αθηνών και του Ναού του Ποσειδώνα, στο Σούνιο. Τα φώτα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάδειξη της στιβαρότητας και της αρμονίας του κτιρίου, είναι από τα πιο σύγχρονα και ενεργειακά αποδοτικά, ενώ έχουν προβλεφθεί ειδικά προγραμματισμένα σενάρια φωτισμού, τα οποία επιτρέπουν στο κτίριο να «συμμετέχει» οπτικά σε εθνικές επετείους ή σημαντικές εκδηλώσεις.Το συνολικό έργο της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του ΥΠΕΘΑ συμπληρώνει ακόμη η διαμόρφωση των χώρων πρασίνου στο σύνολο του Στρατοπέδου «Αλέξανδρου Παπάγου». Συγκεκριμένα, διάσπαρτοι χώροι στάθμευσης οχημάτων καταργήθηκαν και έδωσαν τη θέση τους σε χώρους πρασίνου. Στα ήδη υπάρχοντα 1.700 δέντρα, διαφόρων τύπων, αναμένεται να προστεθούν επιπλέον 300, δημιουργώντας έναν μικρό «πνεύμονα» πρασίνου, στην καρδιά της πόλης. Παράλληλα, έχουν ασφαλτοστρωθεί οι κύριες οδικές προσβάσεις του Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΓΟΥ» και θα σημανθούν οι ελεύθεροι χώροι.Τέλος, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η ανακαίνιση όλων των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων του κεντρικού κτιρίου, με σκοπό τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και τη μετατροπή του ΥΠΕΘΑ σε ένα από τα πιο σύγχρονα λειτουργικά και καλαίσθητα Υπουργεία.