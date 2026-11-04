Συνελήφθη καθηγητής που κατηγορείται ότι χαστούκισε 16χρονη μαθήτρια σε λύκειο της Θεσσαλονίκης, διατάχθηκε ΕΔΕ
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Μαθήτρια Καθηγητής ΕΔΕ

Συνελήφθη καθηγητής που κατηγορείται ότι χαστούκισε 16χρονη μαθήτρια σε λύκειο της Θεσσαλονίκης, διατάχθηκε ΕΔΕ

Η 16χρονη κατήγγειλε ότι καθηγητής της την έβρισε αλλά και την χαστούκισε

Συνελήφθη καθηγητής που κατηγορείται ότι χαστούκισε 16χρονη μαθήτρια σε λύκειο της Θεσσαλονίκης, διατάχθηκε ΕΔΕ
Στράτος Λούβαρης
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Συνελήφθη καθηγητής λυκείου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατηγορείται ότι χαστούκισε 16χρονη μαθήτρια το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι όλα συνέβησαν στις 11 το πρωί, όταν, μετά από διαπληκτισμό που είχε με τον 58χρονο γυμναστή εντός του ΕΠΑΛ που βρίσκεται στο συγκρότημα του Ευκλείδη, εκείνος τη χτύπησε με σφαλιάρα στο πρόσωπο.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και ακολούθησε η σύλληψη του καθηγητή. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έργω εξύβριση και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Για το συμβάν ενημερώθηκε προφορικά ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, ο οποίος αμέσως διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ. «Αναμένω αύριο και γραπτή την αναφορά για το συμβάν και φυσικά διέταξα ΕΔΕ για να διερευνηθεί τι ακριβώς συνέβη» είπε στο protothema.gr ο κ. Κοπτσης προσθέτοντας ότι δεν είναι ανεκτές συμπεριφορές βίας.
Στράτος Λούβαρης
80 ΣΧΟΛΙΑ

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