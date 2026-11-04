Το Ελεγκτικό Συνέδριο άφησε ανοικτό παράθυρο για αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Ο γενικός επίτροπος επικρατείας Γεώργιος Βοΐλης υποστήριξε την αντισυνταγματικότητα του σημερινού τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ





Ειδικότερα, στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, υπό την πρόεδρό της Σωτηρία Ντούνη, δόθηκε σήμερα το μεσημέρι μάχη συνταγματικών και νομικών επιχειρημάτων κατά την συζήτησης της αίτησης του πρώην προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νίκου Αγγελάρα.







Κατά την ακροαματική διαδικασία οι συνήγοροι του κ. Αγγελάρα, καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Κωνσταντίνος Ρέμελης και Δημήτρης Μπούρλος, τάχθηκαν υπέρ της αντισυνταγματικότητας του τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ.



Ειδικότερα, υποστηρίχθηκε ότι ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ και συγκεκριμένα η εφαρμογή ενιαίου συντελεστή επί του συνολικού ποσού της χορηγούμενες







Σε άλλο σημείο επισημάνθηκε ότι η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η απαραίτητη δημοσιονομική σταθερότητα και η βιωσιμότητα των οικονομικών του κράτους, καθώς για την υλοποίησή της δεν απαιτείται η επιβολή νέων μέτρων αλλά απλώς περιορίζεται το ετήσιο ύψος του ποσού που αποταμιεύεται από την παρακράτησή της και από τους τόκους του κεφαλαίου που έχει συγκεντρωθεί κατά τα τελευταία 16 έτη. Ακόμη, παρέμβαση έκανε και ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος του ΕΣ.



Από την πλευρά του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους παραστάθηκαν ο αντιπρόεδρος Αναστάσιος Κολούτσος και νομικός σύμβουλος Δημήτρης Φαρμάκης, οι οποίοι υπεραμυνθήκαν της συνταγματικότητας του σημερινού τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ.



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Ακόμη, τόνισε ο κ. Κολούτσος ότι ο προσφεύγων δεν προσδιορίζει με σαφήνεια τους ισχυρισμούς του, προσθέτοντας ότι ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ δεν είναι σε βάρος του επιπέδου διαβίωσης των συνταξιούχων. Επίσης, ο εκπρόσωπος του Δημοσίου επισήμανε ότι το κράτος σέβεται την οικονομική κατάσταση των πολιτών.



Τέλος, τόνισε ότι ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ αποσκοπεί σε λόγους δημοσίου συμφέροντος και για το λόγο αυτό πρέπει η αίτηση του κ. Αγγελάρα να απορριφθεί ως απαράδεκτη.



Ο γενικός επίτροπος επικρατείας Αρχικά ο Γεώργιος Βοΐλης, ανέφερε ότι από την εφαρμογή του τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ, οι συνταξιούχοι και ανάλογα με το ύψος των συντάξεων τους, έχουν μια οικονομική απώλεια μεταξύ 7 και 8 χιλιάδων ευρώ ετησίως και μάλιστα επηρεάζονται πολύ περισσότερο εκείνοι που έχουν υψηλές συντάξεις.



Υπέρ της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) , που αφορά 450.000 απόμαχους της εργασίας, τάχθηκε ενώπιον της μείζονας διευρυμένης Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου , ο γενικός επίτροπος επικρατείας Γεώργιος Βοΐλης.Ειδικότερα, στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, υπό την πρόεδρό της Σωτηρία Ντούνη, δόθηκε σήμερα το μεσημέρι μάχη συνταγματικών και νομικών επιχειρημάτων κατά την συζήτησης της αίτησης του πρώην προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νίκου Αγγελάρα.Με την αίτησή του ο κ. Αγγελάρας αμφισβητεί τον τρόπο υπολογισμού της ΕΑΣ, υποστηρίζοντας ότι είναι αντισυνταγματικός και ζητάει να αλλάξει, ενώ παράλληλα ζητάει την αναδρομική επιστροφή της διαφοράς που προκύπτει από τον μη κλιμακωτό υπολογισμό των κρατήσεων της ΕΑΣ.Κατά την ακροαματική διαδικασία οι συνήγοροι του κ. Αγγελάρα, καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Κωνσταντίνος Ρέμελης και Δημήτρης Μπούρλος, τάχθηκαν υπέρ της αντισυνταγματικότητας του τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ.Ειδικότερα, υποστηρίχθηκε ότι ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ και συγκεκριμένα η εφαρμογή ενιαίου συντελεστή επί του συνολικού ποσού της χορηγούμενες σύνταξης , χωρίς αφαίρεση για τις συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ, του τμήματος αυτών έως τα 1.400 ευρώ και χωρίς εφαρμογή για το ως άνω του 1.400 ευρώ τμήματος συντάξεων διαφορετικών συντελεστών ανά κλιμάκιο σύνταξης, παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 2, 4, 5 και 25 του Συντάγματος.Ακόμη, επισημάνθηκε ότι τα δικαστήρια επί των επιλογών του νομοθέτη ασκούν οριακό δικαστικό έλεγχο και ερευνούν το αμιγώς νομικό ζήτημα, δηλαδή αν έχει ληφθεί υπόψη η συνταγματική αρχή της ισότητας από την άποψη της υποχρέωσης του νομοθέτη να μην μεταχειρίζεται κατά διαφορετικό τρόπο καταστάσεις που είναι ο όμοιες, όπως και αν έχει τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας από την άποψη επιτήρησης ισορροπίας μεταξύ του δημοσίου συμφέροντος και της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών που απορρέουν το Σύνταγμα.Σε άλλο σημείο επισημάνθηκε ότι η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η απαραίτητη δημοσιονομική σταθερότητα και η βιωσιμότητα των οικονομικών του κράτους, καθώς για την υλοποίησή της δεν απαιτείται η επιβολή νέων μέτρων αλλά απλώς περιορίζεται το ετήσιο ύψος του ποσού που αποταμιεύεται από την παρακράτησή της και από τους τόκους του κεφαλαίου που έχει συγκεντρωθεί κατά τα τελευταία 16 έτη. Ακόμη, παρέμβαση έκανε και ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος του ΕΣ.Από την πλευρά του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους παραστάθηκαν ο αντιπρόεδρος Αναστάσιος Κολούτσος και νομικός σύμβουλος Δημήτρης Φαρμάκης, οι οποίοι υπεραμυνθήκαν της συνταγματικότητας του σημερινού τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ.Μάλιστα, επί μία ώρα, αντί προφορικής αγορεύσεως, ο κ. Κολούτσος διάβαζε πολυσέλιδους γραπτούς ισχυρισμούς και όπως είπε οι απόψεις του κ. Αγγελάρα δεν στηρίζονται στο πνεύμα των συνταγματικών επιταγών και της νομοθεσίας.Ακόμη, τόνισε ο κ. Κολούτσος ότι ο προσφεύγων δεν προσδιορίζει με σαφήνεια τους ισχυρισμούς του, προσθέτοντας ότι ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ δεν είναι σε βάρος του επιπέδου διαβίωσης των συνταξιούχων. Επίσης, ο εκπρόσωπος του Δημοσίου επισήμανε ότι το κράτος σέβεται την οικονομική κατάσταση των πολιτών.Τέλος, τόνισε ότι ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ αποσκοπεί σε λόγους δημοσίου συμφέροντος και για το λόγο αυτό πρέπει η αίτηση του κ. Αγγελάρα να απορριφθεί ως απαράδεκτη.Αρχικά ο Γεώργιος Βοΐλης, ανέφερε ότι από την εφαρμογή του τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ, οι συνταξιούχοι και ανάλογα με το ύψος των συντάξεων τους, έχουν μια οικονομική απώλεια μεταξύ 7 και 8 χιλιάδων ευρώ ετησίως και μάλιστα επηρεάζονται πολύ περισσότερο εκείνοι που έχουν υψηλές συντάξεις.

Επισήμανε ο κ. Βοίλης ότι ο μη κλιμακωτώς προσδιορισμός της ΕΑΣ σε συνδυασμό με τη μη επιβάρυνση μόνο των συντάξεων που δεν υπερβαίνουν τα 1.400 ευρώ και όχι με την απαλλαγή και αυτών που υπερβαίνουν τα 1.400 ευρώ, είναι μη συμβατή με τις συνταγματικές διατάξεις και ως εκ τούτου ανίσχυρη. Κατόπιν αυτών, πρέπει να επέλθει αναμόρφωση του τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ και να διαμορφωθεί ανά κλιμάκιο, κατέληξε ο επίτροπος.



Ως προς το κεφάλαιο της αναδρομικότητας, ο κ. Βοίλης ανέφερε ότι πρέπει να ισχύσει μόνο για όσους έχουν προσφύγει στα δικαστήρια για να μην επέλθει οικονομική ανατροπή στα Ταμεία. Επισήμανε πάντως ότι τον τελικό λόγο για το θέμα της αναδρομικότητας το έχει η Ολομέλεια.



Στην συνέχεια της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας θα οριστεί ο-η εισηγητής στην υπόθεση, θα ακολουθήσει διάσκεψη ή διασκέψεις των μελών του δικαστηρίου κεκλεισμένων των θυρών, θα συνταχθεί το κείμενο της απόφασης και στους πρώτους μήνες του ερχόμενου έτους αναμένεται να δημοσιευθεί η απόφαση.



Οι κρατήσεις Σήμερα οι κρατήσεις επιβάλλονται στις κύριες συντάξεις ή σε άθροισμα κύριων συντάξεων από 1.468 ευρώ και πάνω, με οκτώ κλιμάκια συντελεστών από 3% έως 14%. Όμως, αν ο συνταξιούχος ξεπεράσει το κατώφλι, ο αντίστοιχος συντελεστής εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και όχι μόνο στο τμήμα που βρίσκεται πάνω από το όριο.



Το βασικότερο πρόβλημα είναι στις λεγόμενες υψηλές συντάξεις, που σε αυτές επέρχεται η μεγαλύτερη μείωση των συντάξεων στους απόμαχους της εργασίας.