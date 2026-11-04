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57χρονος υπέστη ανακοπή μέσα σε γυμναστήριο στην Εύβοια: Τον επανέφεραν οι διασώστες του ΕΚΑΒ με επτά απινιδώσεις
57χρονος υπέστη ανακοπή μέσα σε γυμναστήριο στην Εύβοια: Τον επανέφεραν οι διασώστες του ΕΚΑΒ με επτά απινιδώσεις
Το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μέσα σε 3-4 λεπτά - Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σφυγμό και αυτόματη αναπνοή
Στη ζωή κατάφεραν να επαναφέρουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έναν 57χρονο που υπέστη καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στην κεντρική Εύβοια, τη Δευτέρα (2/11), έπειτα από προσπάθειες ανάνηψης κατά τις οποίες χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν επτά απινιδώσεις.
Σύμφωνα με το evima.gr, η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση, καθώς το ασθενοφόρο έφτασε στο γυμναστήριο μόλις 3 με 4 λεπτά μετά την κινητοποίηση των διασωστών.
Το πλήρωμα ξεκίνησε αμέσως τη διαδικασία ανάνηψης, πραγματοποιώντας συνολικά επτά απινιδώσεις, μέχρι να καταφέρει να επαναφέρει τον 57χρονο.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε και παραδόθηκε στο νοσοκομείο με αυτόματη αναπνοή και σφυγμό.
Σύμφωνα με το evima.gr, η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση, καθώς το ασθενοφόρο έφτασε στο γυμναστήριο μόλις 3 με 4 λεπτά μετά την κινητοποίηση των διασωστών.
Το πλήρωμα ξεκίνησε αμέσως τη διαδικασία ανάνηψης, πραγματοποιώντας συνολικά επτά απινιδώσεις, μέχρι να καταφέρει να επαναφέρει τον 57χρονο.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε και παραδόθηκε στο νοσοκομείο με αυτόματη αναπνοή και σφυγμό.
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