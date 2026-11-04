57χρονος υπέστη ανακοπή μέσα σε γυμναστήριο στην Εύβοια: Τον επανέφεραν οι διασώστες του ΕΚΑΒ με επτά απινιδώσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια ΕΚΑΒ Καρδιακή Ανακοπή

57χρονος υπέστη ανακοπή μέσα σε γυμναστήριο στην Εύβοια: Τον επανέφεραν οι διασώστες του ΕΚΑΒ με επτά απινιδώσεις

Το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μέσα σε 3-4 λεπτά - Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σφυγμό και αυτόματη αναπνοή

57χρονος υπέστη ανακοπή μέσα σε γυμναστήριο στην Εύβοια: Τον επανέφεραν οι διασώστες του ΕΚΑΒ με επτά απινιδώσεις
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Στη ζωή κατάφεραν να επαναφέρουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έναν 57χρονο που υπέστη καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στην κεντρική Εύβοια, τη Δευτέρα (2/11), έπειτα από προσπάθειες ανάνηψης κατά τις οποίες χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν επτά απινιδώσεις.

Σύμφωνα με το evima.gr, η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση, καθώς το ασθενοφόρο έφτασε στο γυμναστήριο μόλις 3 με 4 λεπτά μετά την κινητοποίηση των διασωστών.

Το πλήρωμα ξεκίνησε αμέσως τη διαδικασία ανάνηψης, πραγματοποιώντας συνολικά επτά απινιδώσεις, μέχρι να καταφέρει να επαναφέρει τον 57χρονο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε και παραδόθηκε στο νοσοκομείο με αυτόματη αναπνοή και σφυγμό.
22 ΣΧΟΛΙΑ

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