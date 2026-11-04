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Ρόδος: Καπετάνιος έσωσε δελφίνι που είχε μπλεχτεί σε πετονιές, δείτε βίντεο από την απελευθέρωσή του
Ρόδος: Καπετάνιος έσωσε δελφίνι που είχε μπλεχτεί σε πετονιές, δείτε βίντεο από την απελευθέρωσή του
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Αλιμιάς
Μια συγκινητική διάσωση πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Αλιμιάς, κοντά στη Ρόδο, όταν ένας καπετάνιος από τη Βέροια κατάφερε να απελευθερώσει ένα μικρό δελφίνι που είχε παγιδευτεί σε πετονιές και αλιευτικά εργαλεία.
Πρωταγωνιστής του περιστατικού ήταν ο Άρης Μαρτάκης, ο οποίος, κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το σκάφος του, παρατήρησε δύο μικρά δελφίνια να κινούνται επίμονα στο ίδιο σημείο, σαν να προσπαθούσαν να τραβήξουν την προσοχή του.
Ο καπετάνιος και η παρέα του πλησίασαν προσεκτικά για να διαπιστώσουν τι συνέβαινε. Τότε αντιλήφθηκαν ότι το ένα από τα δύο δελφίνια είχε μπλεχτεί σε πετονιές και αλιευτικά εργαλεία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κινηθεί ελεύθερα.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Πρωταγωνιστής του περιστατικού ήταν ο Άρης Μαρτάκης, ο οποίος, κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το σκάφος του, παρατήρησε δύο μικρά δελφίνια να κινούνται επίμονα στο ίδιο σημείο, σαν να προσπαθούσαν να τραβήξουν την προσοχή του.
Ο καπετάνιος και η παρέα του πλησίασαν προσεκτικά για να διαπιστώσουν τι συνέβαινε. Τότε αντιλήφθηκαν ότι το ένα από τα δύο δελφίνια είχε μπλεχτεί σε πετονιές και αλιευτικά εργαλεία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κινηθεί ελεύθερα.
Η στιγμή της διάσωσηςΠαρά την ανησυχία για το πώς θα αντιδρούσε το παγιδευμένο ζώο, ο Άρης Μαρτάκης αποφάσισε να το βοηθήσει. Με προσεκτικές κινήσεις κατάφερε να κόψει τις πετονιές που το κρατούσαν εγκλωβισμένο, απελευθερώνοντάς το από τα αλιευτικά εργαλεία.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
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