Λήστεψε τον ηλικιωμένο πατέρα του στη Ρόδο και ο συνεργός του τον σκότωσε - Ποινή ισοβίων τους επέβαλε το δικαστήριο
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Δολοφονία Ισόβια Δικαστήριο Ληστεία

Λήστεψε τον ηλικιωμένο πατέρα του στη Ρόδο και ο συνεργός του τον σκότωσε - Ποινή ισοβίων τους επέβαλε το δικαστήριο

Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον 43χρονο γιο του θύματος για την πράξη της ληστείας σε βάρος του πατέρα του, ενώ ο 42χρονος συνεργός του αταδικάστηκε σε δις ισόβια κάθειρξη, καθώς κρίθηκε ένοχος τόσο για τη ληστεία όσο και για την ανθρωποκτονία

Λήστεψε τον ηλικιωμένο πατέρα του στη Ρόδο και ο συνεργός του τον σκότωσε - Ποινή ισοβίων τους επέβαλε το δικαστήριο
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Ένοχοι, όπως κατηγορούνται, κρίθηκαν πριν από λίγο από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω ο 43χρονος γιος του 75χρονου Γιώργου Καρυώτη και ένας 42χρονος για την υπόθεση της δολοφονίας και ληστείας σε βάρος του ηλικιωμένου, που είχε γίνει τον Ιούνιο του 2022 στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.

Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον 43χρονο για την πράξη της ληστείας σε βάρος του πατέρα του, ενώ ο 42χρονος καταδικάστηκε σε δις ισόβια κάθειρξη, καθώς κρίθηκε ένοχος τόσο για τη ληστεία όσο και για την ανθρωποκτονία.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο 42χρονος υποστήριξε ότι ο γιος του θύματος δεν είχε καμία συμμετοχή στο έγκλημα. Από την πλευρά του, ο 43χρονος αρνήθηκε εκ νέου την κατηγορία.

Υπενθυμίζεται ότι ο γιος του θύματος είχε ήδη καταδικαστεί τον Μάρτιο του 2024 σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του πατέρα του, απόφαση κατά της οποίας έχει ασκήσει έφεση.

Ο 75χρονος είχε βρεθεί νεκρός στις 14 Ιουνίου 2022 μέσα στο σπίτι του, στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, με δεμένα τα χέρια και σχοινί γύρω από τον λαιμό του.

Η υπόθεση είχε λάβει νέα τροπή μετά την κατάθεση γυναίκας τον Δεκέμβριο του 2024 και τον εντοπισμό γενετικού υλικού που συνέδεε τον 42χρονο με τον τόπο του εγκλήματος. Μάλιστα, τον Δεκέμβριο του 2025, ο ίδιος είχε δηλώσει ενώπιον δικαστηρίου ότι διέπραξε μόνος του τη δολοφονία και ότι ο γιος του θύματος ήταν αθώος.

Στη φωτογραφία εξωφύλλου ο Γιώργος Καρυώτης
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