Λήστεψε τον ηλικιωμένο πατέρα του στη Ρόδο και ο συνεργός του τον σκότωσε - Ποινή ισοβίων τους επέβαλε το δικαστήριο

Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον 43χρονο γιο του θύματος για την πράξη της ληστείας σε βάρος του πατέρα του, ενώ ο 42χρονος συνεργός του αταδικάστηκε σε δις ισόβια κάθειρξη, καθώς κρίθηκε ένοχος τόσο για τη ληστεία όσο και για την ανθρωποκτονία