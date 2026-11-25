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Και οι συνταγές του Cantina

Ένας αναλυτικός οδηγός για τα πιο επιτυχημένα καλέσματα. Αγαπημένοι μάγειρες και μαγείρισσες, μαζί με 5 Αθηναίους οικοδεσπότες, μοιράζονται μαζί μας 80 συνταγές, από το ορεκτικό μέχρι το γλυκό: κλασικά πιάτα για τα τραπέζια των ημερών, συνταγές για ορεκτικά και λαχανικά, προζυμένιο ψωμί από σπίτι και μπισκότα που θα γίνουν ανάρπαστα.Το πιο πετυχημένο χριστουγεννιάτικο κάλεσμα!Ένας οδηγός για καλεσμένους και οικοδεσπότες ώστε η βραδιά να σας μείνει αξέχαστηΤα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση σε κάθε σπίτι. Τη δοκιμάζουμε σε 5 σπιτικές κουζίνες, μέσα από 10 αγαπημένες γιορτινές συνταγές, προσωπικές ιστορίες και τραπέζια που φανερώνουν το στιλ και τη φαντασία του κάθε οικοδεσπότη.40 ερυθρά, λευκά και γλυκά κρασιά βρίσκουν τη θέση τους στα καλέσματά μας, αναδεικνύοντας τις γεύσεις του γιορτινού μενού και αποδεικνύοντας πως το σωστό ταίριασμα μπορεί να απογειώσει κάθε πιάτο, από το πρώτο ορεκτικό μέχρι το επιδόρπιο.Μαζί, όλα τα απαραίτητα σύνεργα για να απολαύσουμε το κρασί στο σπίτι, από το ανοιχτήρι και τα κατάλληλα ποτήρια μέχρι την καράφα και τη σαμπανιέρα.Οι ιδιαίτερες αγορές της Αθήνας και τα πιο σπάνια και εκλεκτά προϊόντα για το γιορτινό τραπέζι, από τυριά, αλλαντικά και κρέατα μέχρι θαλασσινά, φρούτα και λαχανικά.Η γλυκιά αντιπαράθεση των Χριστουγέννων. Μια ιστορία ετών, άκρως ενδιαφέρουσα και πάντα νόστιμη!Συνομιλούμε με τον Αλέξανδρο Χαραλαμπόπουλο του Sense για τη διάκριση Michelin, τη Δέσποινα Τοκαλάκη του Aleria για τη δουλειά του sommelier και το βραβείο Michelin – Sommeliere, την ομάδα του Simul και τη ζαχαροπλάστρια Λίζα Κερμανίδου.Τέσσερις σεφ μάς δίνουν τις συνταγές τους για τα γιορτινά μας τραπέζια, μαγειρεύοντας με τον δικό τους τρόπο αρνί, χοιρινό, μοσχάρι και πουλερικά.Κατσικάκι γεμιστό με συκωταριά, σταφίδες & κουκουνάρι, Χοιρινό κότσι με σάλτσα κόκκινου κρασιού, πετιμέζι & δαμάσκηνα, Χοιρινό του Δωδεκαημέρου με ρεβίθια, κάστανα & καρύδια, Κοτόπουλο μιλανέζα, Κόκορας στιφάδο με νεράντζι & γλυκάνισο, Μοσχάρι ρολό στη γάστρα με κάστανα & ρόδι, Γιορτινό αρνί μπρεζέ στον φούρνο με λευκό κρασί, θυμάρι και δεντρολίβανο & Baby πατάτες φούρνου με σκόρδο & φρέσκα μυρωδικά, Μοσχάρι με κυδώνια, δαμάσκηνα & σελινόριζα, σε αρωματική σάλτσα κρασιού