Από την αγαπημένη μας μουσική και τις στιγμές χαλάρωσης μέχρι τη βραδινή κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι, η Sonos επαναπροσδιορίζει τον ήχο του σύγχρονου σπιτιού μέσα από ένα ενιαίο, ασύρματο και επεκτάσιμο οικοσύστημα, που αλλάζει τη ζωή μας.
Μη χάσετε το γιορτινό Cantina την Κυριακή με το Θέμα: «Ανοίγω το σπίτι μου!», τα τραπέζια των γιορτών και η τέχνη της φιλοξενίας
Μη χάσετε το γιορτινό Cantina την Κυριακή με το Θέμα: «Ανοίγω το σπίτι μου!», τα τραπέζια των γιορτών και η τέχνη της φιλοξενίας
Στο νέο τεύχος του Cantina τα γιορτινά τραπεζώματα έχουν την τιμητική τους
Ένας αναλυτικός οδηγός για τα πιο επιτυχημένα καλέσματα. Αγαπημένοι μάγειρες και μαγείρισσες, μαζί με 5 Αθηναίους οικοδεσπότες, μοιράζονται μαζί μας 80 συνταγές, από το ορεκτικό μέχρι το γλυκό: κλασικά πιάτα για τα τραπέζια των ημερών, συνταγές για ορεκτικά και λαχανικά, προζυμένιο ψωμί από σπίτι και μπισκότα που θα γίνουν ανάρπαστα.
Πιο αναλυτικά:
Το πιο πετυχημένο χριστουγεννιάτικο κάλεσμα!
Ένας οδηγός για καλεσμένους και οικοδεσπότες ώστε η βραδιά να σας μείνει αξέχαστη
5 οικοδεσπότες ανοίγουν το σπίτι τους για εμάς
Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση σε κάθε σπίτι. Τη δοκιμάζουμε σε 5 σπιτικές κουζίνες, μέσα από 10 αγαπημένες γιορτινές συνταγές, προσωπικές ιστορίες και τραπέζια που φανερώνουν το στιλ και τη φαντασία του κάθε οικοδεσπότη.
Αφιέρωμα στο ελληνικό κρασί
40 ερυθρά, λευκά και γλυκά κρασιά βρίσκουν τη θέση τους στα καλέσματά μας, αναδεικνύοντας τις γεύσεις του γιορτινού μενού και αποδεικνύοντας πως το σωστό ταίριασμα μπορεί να απογειώσει κάθε πιάτο, από το πρώτο ορεκτικό μέχρι το επιδόρπιο.
Μαζί, όλα τα απαραίτητα σύνεργα για να απολαύσουμε το κρασί στο σπίτι, από το ανοιχτήρι και τα κατάλληλα ποτήρια μέχρι την καράφα και τη σαμπανιέρα.
Ρεπορτάζ αγοράς: Οι ιδιαίτερες αγορές της Αθήνας και τα πιο σπάνια και εκλεκτά προϊόντα για το γιορτινό τραπέζι, από τυριά, αλλαντικά και κρέατα μέχρι θαλασσινά, φρούτα και λαχανικά.
Οι Έλληνες και η σχέση τους με τον κουραμπιέ και το μελομακάρονο: Η γλυκιά αντιπαράθεση των Χριστουγέννων. Μια ιστορία ετών, άκρως ενδιαφέρουσα και πάντα νόστιμη!
Επιπλέον
Συνομιλούμε με τον Αλέξανδρο Χαραλαμπόπουλο του Sense για τη διάκριση Michelin, τη Δέσποινα Τοκαλάκη του Aleria για τη δουλειά του sommelier και το βραβείο Michelin – Sommeliere, την ομάδα του Simul και τη ζαχαροπλάστρια Λίζα Κερμανίδου.
Και οι συνταγές του Cantina
8 κλασικά πιάτα για τα τραπέζια των ημερών
Τέσσερις σεφ μάς δίνουν τις συνταγές τους για τα γιορτινά μας τραπέζια, μαγειρεύοντας με τον δικό τους τρόπο αρνί, χοιρινό, μοσχάρι και πουλερικά.
Κατσικάκι γεμιστό με συκωταριά, σταφίδες & κουκουνάρι, Χοιρινό κότσι με σάλτσα κόκκινου κρασιού, πετιμέζι & δαμάσκηνα, Χοιρινό του Δωδεκαημέρου με ρεβίθια, κάστανα & καρύδια, Κοτόπουλο μιλανέζα, Κόκορας στιφάδο με νεράντζι & γλυκάνισο, Μοσχάρι ρολό στη γάστρα με κάστανα & ρόδι, Γιορτινό αρνί μπρεζέ στον φούρνο με λευκό κρασί, θυμάρι και δεντρολίβανο & Baby πατάτες φούρνου με σκόρδο & φρέσκα μυρωδικά, Μοσχάρι με κυδώνια, δαμάσκηνα & σελινόριζα, σε αρωματική σάλτσα κρασιού
Για το καλωσόρισμα
Ετοιμάζουμε πέντε ξεχωριστά ορεκτικά που ανοίγουν το γιορτινό μας γεύμα με τον καλύτερο τρόπο.
Κροκέτες µανιταριών µε γραβιέρα, φρίκε (freekeh) & καπνιστή πάπρικα, Τηγανίτες καρότου με φέτα, Χωριάτικα λουκανικοπιτάκια, Γλυκοπατάτες au gratin µε κρέµα καρύδας, Vegan ή Vegetarian τραγανές πατάτες φούρνου
Καθημερινά & γιορτινά
Γνώριμα φαγητά αλλάζουν εμφάνιση ή αποκτούν μια ιδιαίτερη προσθήκη, φτιάχνοντας τη διάθεσή μας και μετατρέποντας τα γεύματα πριν από τα Χριστούγεννα σε μικρές εκπλήξεις.
Φιλέτο μπακαλιάρου με καυτερή σάλτσα Fra Diavolo, Κεφτεδάκια με βελούδινη κρέμα σελινόριζας & φέτα, Φασολάδα με κολοκύθα, μπέικον & πάπρικα, Πρασοσέλινο με ντομάτα & αυγολέμονο, Σνίτσελ γαλοπούλας με σάλτσα gravy μανιταριών, Ταλιατέλες με κιμά, καραμελωμένα πράσα, λευκό κρασί, μουστάρδα & πεκορίνο, Χοιρινή τηγανιά με δαμάσκηνα, Μαυροδάφνη και δενδρολίβανο
Ο άρτος, ο δοξαστικός
Μπριός, πολύσπορο ολικής, φοκάτσια και κλασικό, όλα με σπιτικό προζύμι. Τέσσερα ψωμιά για γιορτινά τραπέζια.
Τα λαχανικά στο κέντρο
Ανάβουμε τον φούρνο για πέντε πιάτα με φρέσκα λαχανικά και φρούτα της εποχής, ιδανικά για το ξεκίνημα του γεύματος αλλά και ως συνοδευτικά.
Αλμυρός μπακλαβάς με χόρτα, φέτα, μανούρι και καρύδια, με βούτυρο λεμονιού και θυμαριού, Ατομικές τάρτες τατέν με καραμελωμένα κρεμμυδάκια, αχλάδια & κοπανιστή Μυκόνου, Ολόκληρο ψητό κουνουπίδι σε κρέμα φέτας με ρόδι & φιστίκι Αιγίνης, Σελινόριζα σε κρούστα αλατιού με σάλτσα μανιταριών & βούτυρο φασκόμηλου, Κους-κους σε πυραμίδα με ψητά λαχανικά, ρεβίθια, βερίκοκα και αμύγδαλα
30 συνταγές εξπρές
«Ελαφρώς» γιορτινά γεύματα μέχρι να έρθουν τα Χριστούγεννα, με κρέας, ψάρι και πουλερικά, αλλά και νηστίσιμα, όλα τους με φρούτα και λαχανικά εποχής, από κάστανα και ρόδι έως κυδώνι, μανταρίνι, κολοκύθα και μανιτάρια. Μαγειρεύουμε...
Από Χοιρινό φιλετάκι με κυδώνι και πετιμέζι, Φιλέτο κοτόπουλου με κάστανα και κρεμμυδάκια, Γαλοπούλα με σάλτσα πορτοκαλιού, Γεμιστά μοσχαρίσια μπιφτέκια και Κεφτεδάκια με σάλτσα Μαυροδάφνης, μέχρι «Τεμπέλικους» λαχανοντολμάδες, Χωριάτικο λουκάνικο με πράσα, Χοιρινό με σέλινο αυγολέμονο, Σουβλάκια κοτόπουλου με μανταρίνι, Γαρίδες σαγανάκι με ούζο και μανταρίνι, Γεμιστά καλαμάρια, Ψαρόσουπα αυγολέμονο σε 30΄, Τάρτα με πράσο και μανιτάρια, Βελουτέ κουνουπιδιού με απάκι και Κανελόνια με σπανάκι και ανθότυρο.
Το κουτί με τα μπισκότα
Βουτύρου, γεμιστά, κρακελέ ή με τραγανή κρούστα από ζάχαρη και χριστουγεννιάτικα μπαχαρικά, όλα τους ψήνονται για να γίνουν τα κεράσματα της οικογένειας και των φίλων. Σε περίπτωση που θα προσφερθούν ως δώρο, θέλουν μεταλλικό κουτί και σατέν κορδέλα.
Βουτυρένια μπισκότα με 3 υλικά, Σοκολατένια γεμιστά μπισκότα Whoopie pies, Σαμπλέ με καρύδα, φιστίκι Αιγίνης & κράνμπερις, Μπισκότα με αμύγδαλο, μαρμελάδα πορτοκάλι & σοκολάτα, Κρακελέ με κολοκύθα & μπαχαρικά, Μαστιχωτά με τραγανή κρούστα ζάχαρης & μπαχαρικών
Αυτή την Κυριακή με το Θέμα.
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