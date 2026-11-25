Η σύγχρονη ισπανική και η ευρωπαϊκή λογοτεχνία τιμούν τον Ραφαέλ Τάζις ως τον «πατριάρχη του καταλανικού αστυνομικού μυθιστορήματος» -και, πραγματικά, η γραφή του είναι τόσο ατμοσφαιρική, τόσο πολυεπίπεδη και καθηλωτική ώστε δικαίως συγκαταλέγεται μεταξύ των μετρ του συγκεκριμένου είδους.«Η Βαλενσιάνικη Βίβλος» αποτελεί ένα θαυμάσιο δείγμα της συγγραφικής δεξιοτεχνίας του Τάζις και ιδιαίτερα της ικανότητάς του να ανατρέπει διαρκώς την πλοκή που ο ίδιος υφαίνει. Στο συγκεκριμένο βιβλίο, η ιστορία μπλέκεται με τη μυθοπλασία, την αγωνία και το μυστήριο, με φόντο τον ερμητικό μικρόκοσμο των παλαιοβιβλιοπωλείων. Ο Ραφαέλ Τάζις τοποθετεί τη δράση της «Βαλενσιάνικης Βίβλου» στη Βαρκελώνη της δεκαετίας του 1930. Εκεί ο Γκουστάου ντε Κατλιάρ, ένας χρεωκοπημένος ξεπεσμένος ευγενής, βρίσκεται νεκρός. Η πρώτη εκτίμηση της αστυνομίας είναι ότι ο ντε Κατλιάρ αυτοκτόνησε, εξάλλου δεν υπήρχε καμία ορατή ένδειξη που να συνηγορεί στο ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας. Ωστόσο, κάποιοι έδειξαν δυσπιστία στο πρώτο -και μάλλον βιαστικό συμπέρασμα, οπότε η υπόθεση του Γκουστάου ντε Κατλιάρ μένει ανοικτή, εν αναμονή του τελικού πορίσματος της έρευνας. Την οποίαν αναλαμβάνουν δύο φίλοι, ο επιθεωρητής Ζάουμε Βιλαγούτ και ο δημοσιογράφος Φρανσέσκ Κάλντες. Ακολουθώντας κάποια πρώτα ίχνη, το δίδυμο οδηγείται στα παλαιοβιβλιοπωλεία, όπου, ανάμεσα σε σκονισμένους παμπάλαιους τόμους και σπάνιες εκδόσεις, ανακαλύπτουν έναν δαιδαλώδη ιστό από ερωτικές διασυνδέσεις ανάμεσα σε μια σειρά από πρόσωπα. Καθένα από τα οποία θα μπορούσε να έχει δολοφονήσει τον Γκουστάου ντε Κατλιάρ.Αυτή την Κυριακή το σπουδαίο βιβλίο «Η Βαλενσιάνικη Βίβλος» του Ραφαέλ Τάζις είναι στο ΘΕΜΑ.