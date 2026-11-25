Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν το "Θέμα" με τις προσφορές (4,25€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:Τα τραπέζια των γιορτών και η τέχνη της φιλοξενίας.Στο νέο τεύχος του Cantina τα γιορτινά τραπεζώματα έχουν την τιμητική τους.Ένας αναλυτικός οδηγός για τα πιο επιτυχημένα καλέσματα. Αγαπημένοι μάγειρες και μαγείρισσες, μαζί με 5 Αθηναίους οικοδεσπότες, μοιράζονται μαζί μας 80 συνταγές, από το ορεκτικό μέχρι το γλυκό: κλασικά πιάτα για τα τραπέζια των ημερών, συνταγές για ορεκτικά και λαχανικά, προζυμένιο ψωμί από σπίτι και μπισκότα που θα γίνουν ανάρπαστα.Το πιο πετυχημένο χριστουγεννιάτικο κάλεσμα!Ένας οδηγός για καλεσμένους και οικοδεσπότες ώστε η βραδιά να σας μείνει αξέχαστηΤα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση σε κάθε σπίτι. Τη δοκιμάζουμε σε 5 σπιτικές κουζίνες, μέσα από 10 αγαπημένες γιορτινές συνταγές, προσωπικές ιστορίες και τραπέζια που φανερώνουν το στιλ και τη φαντασία του κάθε οικοδεσπότη.40 ερυθρά, λευκά και γλυκά κρασιά βρίσκουν τη θέση τους στα καλέσματά μας, αναδεικνύοντας τις γεύσεις του γιορτινού μενού και αποδεικνύοντας πως το σωστό ταίριασμα μπορεί να απογειώσει κάθε πιάτο, από το πρώτο ορεκτικό μέχρι το επιδόρπιο.Μαζί, όλα τα απαραίτητα σύνεργα για να απολαύσουμε το κρασί στο σπίτι, από το ανοιχτήρι και τα κατάλληλα ποτήρια μέχρι την καράφα και τη σαμπανιέρα.Οι ιδιαίτερες αγορές της Αθήνας και τα πιο σπάνια και εκλεκτά προϊόντα για το γιορτινό τραπέζι, από τυριά, αλλαντικά και κρέατα μέχρι θαλασσινά, φρούτα και λαχανικά.Η γλυκιά αντιπαράθεση των Χριστουγέννων. Μια ιστορία ετών, άκρως ενδιαφέρουσα και πάντα νόστιμη!Συνομιλούμε με τον Αλέξανδρο Χαραλαμπόπουλο του Sense για τη διάκριση Michelin, τη Δέσποινα Τοκαλάκη του Aleria για τη δουλειά του sommelier και το βραβείο Michelin – Sommeliere, την ομάδα του Simul και τη ζαχαροπλάστρια Λίζα Κερμανίδου.

και με την έκδοση των 2,00€

και με την έκδοση των 2,00€

Διαβάστε στο

που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :

New York Diaries

Oι πηγές έμπνευσης, τα στέκια, η καθημερινότητα στην αμερικανική μητρόπολη: η διεθνής σχεδιάστρια μιλά για τη ζωή της στο μέρος του κόσμου που λατρεύει

«Οταν συμφιλιώνεσαι με την αποτυχία, αποκτάς δύναμη»

Η αληθινή φιλία με την Αντζελίνα Τζολί, τα απωθημένα τραύματα που βρίσκουν τον δρόμο προς την επιφάνεια, το θάρρος να ρισκάρεις για τα όνειρά σου: η διάσημη ηθοποιός σε μια προσωπική εξομολόγηση

O Λάγκερφελντ, ο Ρουβάς & ο Μαζωνάκης

Λίγο πριν ξεκινήσει τις εμφανίσεις του στο γερμανικό «Next Top Model» δίπλα στη Χάιντι Κλουμ, ο Βρετανός σχεδιαστής μάς αφηγήθηκε τη ζωή του στην Αθήνα

Οκτώ ρόλοι, ένας ο εαυτός της

Στη σειρά «Σύγκρουση» στο MEGA και στην παράσταση «Απόψε κανείς δεν πεθαίνει», στο θέατρο Μπέλλος, ένας από τους οκτώ ρόλους που ερμηνεύει είναι όντως ο εαυτός της. Ενα κορίτσι που αξίζει να γνωρίσεις

Η ντίβα της Ιβηρικής στην Αθήνα

Η αισθαντική ερμηνεύτρια και μούσα του Αλμοδόβαρ επιστρέφει στην Ελλάδα για τη μεγάλη συναυλία του Σωματείου «Aurora» στο Μέγαρο Μουσικής με φιλανθρωπικό σκοπό

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Αγνωστες ιστορίες πίσω από διάσημες φωτογραφίες

«Με το χιούμορ μπορείς να βάλεις όρια»

Alchemy of gold

Χρυσός & πολύτιμοι λίθοι σε μαγικές συμφωνίες

Swinging 60s

Το look της Τουίγκι επιστρέφει ανανεωμένο στο μακιγιάζ

To

είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το

είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το

, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί

και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

Τέσσερις σεφ μάς δίνουν τις συνταγές τους για τα γιορτινά μας τραπέζια, μαγειρεύοντας με τον δικό τους τρόπο αρνί, χοιρινό, μοσχάρι και πουλερικά.Κατσικάκι γεμιστό με συκωταριά, σταφίδες & κουκουνάρι, Χοιρινό κότσι με σάλτσα κόκκινου κρασιού, πετιμέζι & δαμάσκηνα, Χοιρινό του Δωδεκαημέρου με ρεβίθια, κάστανα & καρύδια, Κοτόπουλο μιλανέζα, Κόκορας στιφάδο με νεράντζι & γλυκάνισο, Μοσχάρι ρολό στη γάστρα με κάστανα & ρόδι, Γιορτινό αρνί μπρεζέ στον φούρνο με λευκό κρασί, θυμάρι και δεντρολίβανο & Baby πατάτες φούρνου με σκόρδο & φρέσκα μυρωδικά, Μοσχάρι με κυδώνια, δαμάσκηνα & σελινόριζα, σε αρωματική σάλτσα κρασιούΕτοιμάζουμε πέντε ξεχωριστά ορεκτικά που ανοίγουν το γιορτινό μας γεύμα με τον καλύτερο τρόπο.Κροκέτες µανιταριών µε γραβιέρα, φρίκε (freekeh) & καπνιστή πάπρικα, Τηγανίτες καρότου με φέτα, Χωριάτικα λουκανικοπιτάκια, Γλυκοπατάτες au gratin µε κρέµα καρύδας, Vegan ή Vegetarian τραγανές πατάτες φούρνουΓνώριμα φαγητά αλλάζουν εμφάνιση ή αποκτούν μια ιδιαίτερη προσθήκη, φτιάχνοντας τη διάθεσή μας και μετατρέποντας τα γεύματα πριν από τα Χριστούγεννα σε μικρές εκπλήξεις.Φιλέτο μπακαλιάρου με καυτερή σάλτσα Fra Diavolo, Κεφτεδάκια με βελούδινη κρέμα σελινόριζας & φέτα, Φασολάδα με κολοκύθα, μπέικον & πάπρικα, Πρασοσέλινο με ντομάτα & αυγολέμονο, Σνίτσελ γαλοπούλας με σάλτσα gravy μανιταριών, Ταλιατέλες με κιμά, καραμελωμένα πράσα, λευκό κρασί, μουστάρδα & πεκορίνο, Χοιρινή τηγανιά με δαμάσκηνα, Μαυροδάφνη και δενδρολίβανοΜπριός, πολύσπορο ολικής, φοκάτσια και κλασικό, όλα με σπιτικό προζύμι. Τέσσερα ψωμιά για γιορτινά τραπέζια.Ανάβουμε τον φούρνο για πέντε πιάτα με φρέσκα λαχανικά και φρούτα της εποχής, ιδανικά για το ξεκίνημα του γεύματος αλλά και ως συνοδευτικά.Αλμυρός μπακλαβάς με χόρτα, φέτα, μανούρι και καρύδια, με βούτυρο λεμονιού και θυμαριού, Ατομικές τάρτες τατέν με καραμελωμένα κρεμμυδάκια, αχλάδια & κοπανιστή Μυκόνου, Ολόκληρο ψητό κουνουπίδι σε κρέμα φέτας με ρόδι & φιστίκι Αιγίνης, Σελινόριζα σε κρούστα αλατιού με σάλτσα μανιταριών & βούτυρο φασκόμηλου, Κους-κους σε πυραμίδα με ψητά λαχανικά, ρεβίθια, βερίκοκα και αμύγδαλα«Ελαφρώς» γιορτινά γεύματα μέχρι να έρθουν τα Χριστούγεννα, με κρέας, ψάρι και πουλερικά, αλλά και νηστίσιμα, όλα τους με φρούτα και λαχανικά εποχής, από κάστανα και ρόδι έως κυδώνι, μανταρίνι, κολοκύθα και μανιτάρια. Μαγειρεύουμε...Από Χοιρινό φιλετάκι με κυδώνι και πετιμέζι, Φιλέτο κοτόπουλου με κάστανα και κρεμμυδάκια, Γαλοπούλα με σάλτσα πορτοκαλιού, Γεμιστά μοσχαρίσια μπιφτέκια και Κεφτεδάκια με σάλτσα Μαυροδάφνης, μέχρι «Τεμπέλικους» λαχανοντολμάδες, Χωριάτικο λουκάνικο με πράσα, Χοιρινό με σέλινο αυγολέμονο, Σουβλάκια κοτόπουλου με μανταρίνι, Γαρίδες σαγανάκι με ούζο και μανταρίνι, Γεμιστά καλαμάρια, Ψαρόσουπα αυγολέμονο σε 30΄, Τάρτα με πράσο και μανιτάρια, Βελουτέ κουνουπιδιού με απάκι και Κανελόνια με σπανάκι και ανθότυρο.Βουτύρου, γεμιστά, κρακελέ ή με τραγανή κρούστα από ζάχαρη και χριστουγεννιάτικα μπαχαρικά, όλα τους ψήνονται για να γίνουν τα κεράσματα της οικογένειας και των φίλων. Σε περίπτωση που θα προσφερθούν ως δώρο, θέλουν μεταλλικό κουτί και σατέν κορδέλα.Βουτυρένια μπισκότα με 3 υλικά, Σοκολατένια γεμιστά μπισκότα Whoopie pies, Σαμπλέ με καρύδα, φιστίκι Αιγίνης & κράνμπερις, Μπισκότα με αμύγδαλο, μαρμελάδα πορτοκάλι & σοκολάτα, Κρακελέ με κολοκύθα & μπαχαρικά, Μαστιχωτά με τραγανή κρούστα ζάχαρης & μπαχαρικώνΜέσα από βιβλία-κειμήλια, σαν κωδικοποιημένο οδηγό για κάποιο χαμένο θησαυρό, ένας ερευνητής και ένας ρεπόρτερ ψάχνουν τον δολοφόνο ενός γαλαζοαίματου. Η πρώτη ανακάλυψή τους είναι ότι τα γραπτά μένουν -αλλά δεν λένε πάντα την αλήθεια.Η σύγχρονη ισπανική και η ευρωπαϊκή λογοτεχνία τιμούν τον Ραφαέλ Τάζις ως τον «πατριάρχη του καταλανικού αστυνομικού μυθιστορήματος» -και, πραγματικά, η γραφή του είναι τόσο ατμοσφαιρική, τόσο πολυεπίπεδη και καθηλωτική ώστε δικαίως συγκαταλέγεται μεταξύ των μετρ του συγκεκριμένου είδους.«Η Βαλενσιάνικη Βίβλος» αποτελεί ένα θαυμάσιο δείγμα της συγγραφικής δεξιοτεχνίας του Τάζις και ιδιαίτερα της ικανότητάς του να ανατρέπει διαρκώς την πλοκή που ο ίδιος υφαίνει. Στο συγκεκριμένο βιβλίο, η ιστορία μπλέκεται με τη μυθοπλασία, την αγωνία και το μυστήριο, με φόντο τον ερμητικό μικρόκοσμο των παλαιοβιβλιοπωλείων. Ο Ραφαέλ Τάζις τοποθετεί τη δράση της «Βαλενσιάνικης Βίβλου» στη Βαρκελώνη της δεκαετίας του 1930. Εκεί ο Γκουστάου ντε Κατλιάρ, ένας χρεωκοπημένος ξεπεσμένος ευγενής, βρίσκεται νεκρός. Η πρώτη εκτίμηση της αστυνομίας είναι ότι ο ντε Κατλιάρ αυτοκτόνησε, εξάλλου δεν υπήρχε καμία ορατή ένδειξη που να συνηγορεί στο ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας. Ωστόσο, κάποιοι έδειξαν δυσπιστία στο πρώτο -και μάλλον βιαστικό συμπέρασμα, οπότε η υπόθεση του Γκουστάου ντε Κατλιάρ μένει ανοικτή, εν αναμονή του τελικού πορίσματος της έρευνας. Την οποίαν αναλαμβάνουν δύο φίλοι, ο επιθεωρητής Ζάουμε Βιλαγούτ και ο δημοσιογράφος Φρανσέσκ Κάλντες. Ακολουθώντας κάποια πρώτα ίχνη, το δίδυμο οδηγείται στα παλαιοβιβλιοπωλεία, όπου, ανάμεσα σε σκονισμένους παμπάλαιους τόμους και σπάνιες εκδόσεις, ανακαλύπτουν έναν δαιδαλώδη ιστό από ερωτικές διασυνδέσεις ανάμεσα σε μια σειρά από πρόσωπα. Καθένα από τα οποία θα μπορούσε να έχει δολοφονήσει τον Γκουστάου ντε Κατλιάρ.Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :New York DiariesOι πηγές έμπνευσης, τα στέκια, η καθημερινότητα στην αμερικανική μητρόπολη: η διεθνής σχεδιάστρια μιλά για τη ζωή της στο μέρος του κόσμου που λατρεύει«Οταν συμφιλιώνεσαι με την αποτυχία, αποκτάς δύναμη»Η αληθινή φιλία με την Αντζελίνα Τζολί, τα απωθημένα τραύματα που βρίσκουν τον δρόμο προς την επιφάνεια, το θάρρος να ρισκάρεις για τα όνειρά σου: η διάσημη ηθοποιός σε μια προσωπική εξομολόγησηO Λάγκερφελντ, ο Ρουβάς & ο ΜαζωνάκηςΛίγο πριν ξεκινήσει τις εμφανίσεις του στο γερμανικό «Next Top Model» δίπλα στη Χάιντι Κλουμ, ο Βρετανός σχεδιαστής μάς αφηγήθηκε τη ζωή του στην ΑθήναΟκτώ ρόλοι, ένας ο εαυτός τηςΣτη σειρά «Σύγκρουση» στο MEGA και στην παράσταση «Απόψε κανείς δεν πεθαίνει», στο θέατρο Μπέλλος, ένας από τους οκτώ ρόλους που ερμηνεύει είναι όντως ο εαυτός της. Ενα κορίτσι που αξίζει να γνωρίσειςΗ ντίβα της Ιβηρικής στην ΑθήναΗ αισθαντική ερμηνεύτρια και μούσα του Αλμοδόβαρ επιστρέφει στην Ελλάδα για τη μεγάλη συναυλία του Σωματείου «Aurora» στο Μέγαρο Μουσικής με φιλανθρωπικό σκοπόΑκόμα:Αγνωστες ιστορίες πίσω από διάσημες φωτογραφίες«Με το χιούμορ μπορείς να βάλεις όρια»Alchemy of goldΧρυσός & πολύτιμοι λίθοι σε μαγικές συμφωνίεςSwinging 60sΤο look της Τουίγκι επιστρέφει ανανεωμένο στο μακιγιάζToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.