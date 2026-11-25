Καθοριστικά για την εξιχνίαση της δολοφονίας του 52χρονου, που ήταν γνωστός με το προσωνύμιο «Παπαγάλος», στις 11 Οκτωβρίου, ήταν τα βίντεο που ανέκτησε η αστυνομία και οδήγησαν στο κρησφύγετο που είχαν στην Κερατέα





Το protothema.gr παρουσιάζει βίντεο και φωτογραφίες που κατάφεραν να εντοπίσουν οι αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών και δείχνει τους δράστες, μετά το έγκλημά τους, να κατευθύνονται προς την Κερατέα όπου κατέφυγαν και άλλαξαν όχημα.



Δείτε βίντεο:









Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που συνέλλεξαν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών οι δύο δράστες, επιβαίνοντας σε μία μηχανή, προσέγγισαν τον 52χρονο ενώ αυτός κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του προς το νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας, τον πυροβόλησαν προκειμένου να τον εκτρέψουν της πορείας του και, όταν αυτός έπεσε στο έδαφος, τον εκτέλεσαν.



Δείτε φωτογραφίες:



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Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό της



Τους «πρόδωσαν» οι κάμερες Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας διαδραμάτισε η συλλογή και ανάλυση οπτικού υλικού από



Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν βιντεοληπτικό υλικό τόσο από το σημείο της δολοφονίας όσο και από περιοχές που βρίσκονταν κατά μήκος της διαδρομής προσέγγισης και διαφυγής των δραστών.



Οι μαρτυρίες, οι περιγραφές και τα βίντεο από τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της δολοφονίας του 52χρονου στη Γλυφάδα, οδήγησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Το θύμα, που ήταν γνωστός ως «Παπαγάλος» , έπεσε νεκρός την 11η Οκτωβρίου και ήδη έχει συλληφθεί ένας εκ των εμπλεκόμενων, ενώ αναζητούνται οι άλλοι δύο.Το protothema.gr παρουσιάζει βίντεο και φωτογραφίες που κατάφεραν να εντοπίσουν οι αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών και δείχνει τους δράστες, μετά το έγκλημά τους, να κατευθύνονταιόπου κατέφυγαν και άλλαξαν όχημα.Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που συνέλλεξαν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών οι δύο δράστες, επιβαίνοντας σε μία μηχανή, προσέγγισαν τον 52χρονο ενώ αυτός κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του προς το νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας, τον πυροβόλησαν προκειμένου να τον εκτρέψουν της πορείας του και, όταν αυτός έπεσε στο έδαφος, τον εκτέλεσαν.Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό της μοτοσικλέτας -έναν 48χρονο από την Αλβανία- ο οποίος παραμένει ασύλληπτος, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποινικό παρελθόν και των δύο προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας διαδραμάτισε η συλλογή και ανάλυση οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν βιντεοληπτικό υλικό τόσο από το σημείο της δολοφονίας όσο και από περιοχές που βρίσκονταν κατά μήκος της διαδρομής προσέγγισης και διαφυγής των δραστών.

Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, μετά την ανθρωποκτονία, οι δράστες κατευθύνθηκαν προς την Κερατέα. Εκεί στάθμευσαν τη μοτοσικλέτα σε απομονωμένη κατοικία χωρίς αριθμό. Στο σημείο τούς περίμενε ο 48χρονος συνεργός τους (συλληφθείς), ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει το επόμενο στάδιο της διαφυγής τους. Με ένα ασημί αυτοκίνητο τούς μετέφερε στις εργατικές κατοικίες του Καρέα, προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή χωρίς να χρησιμοποιούν πλέον τη μοτοσικλέτα της επίθεσης.



Τι υποστήριξε ο 48χρονος που συνελήφθη Κατά την εξέτασή του, ο 48χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι παρείχε συνδρομή στους δύο δράστες, μεταφέροντάς τους από την κατοικία του προς τις εργατικές κατοικίες του Καρέα.



Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, δεν γνώριζε ότι οι δύο άνδρες εμπλέκονταν σε ανθρωποκτονία. Όπως ανέφερε, θεωρούσε ότι η μοτοσικλέτα που του είχαν παραδώσει αποτελούσε προϊόν κλοπής.



Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι οι δράστες τού παρέδωσαν τα δύο προστατευτικά κράνη τους, καθώς και τη μοτοσικλέτα, ζητώντας του να προχωρήσει στην αποσυναρμολόγησή της.



Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε ήδη προχωρήσει στη διάλυση του δικύκλου και είχε απομακρύνει επιμέρους εξαρτήματα, μεταξύ των οποίων και τον κινητήρα.



Για το ένα από τα δύο κράνη, μάλιστα, ανέφερε ότι το είχε παραδώσει σε τρίτο πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει ή να αποκαλύψει.



Το βαρύ ποινικό παρελθόν του καταζητούμενου οδηγού της μηχανής Η συνδυαστική αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού οδήγησε τις αρχές στην ταυτοποίηση του δεύτερου 48χρονου, ο οποίος φέρεται να ήταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας που χρησιμοποιήθηκε στην ανθρωποκτονία.



Την ίδια ώρα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το ποινικό του παρελθόν.



Σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Καλαμάτας, το οποίο εκδόθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2023 και διατηρήθηκε σε ισχύ με διάταξη του Προέδρου Εφετών Καλαμάτας στις 17 Δεκεμβρίου 2024.



Το ένταλμα αφορά υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείας και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων.



Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος άνδρας κατηγορείται ότι, μαζί με δύο ακόμη άγνωστα πρόσωπα, το πρωί της 27ης Ιουλίου 2023 συμμετείχε σε ένοπλη ληστεία στο κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. Μεσσήνης.



Σύμφωνα με τη σχετική κατηγορία, οι δράστες, χρησιμοποιώντας βαρέως τύπου όπλο και πιστόλι, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό ύψους 130.000 ευρώ.



Επιπλέον, με απόφαση του Δευτεροβάθμιου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λαμίας, το 2025 τού επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης εννέα ετών και τριών μηνών για τρεις ληστείες και παράνομη οπλοκατοχή.



Στο ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνονται ακόμη κατηγορίες για συμμετοχή σε συμμορία, ληστείες, εκβίαση, κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και πλαστογραφία, καθώς και υποθέσεις που αφορούσαν παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και απαγορευμένων ουσιών.



«Πλούσιο» και το παρελθόν του 48χρονου που συνελήφθη Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το παρελθόν του 48χρονου που συνελήφθη στο Αγρίνιο.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο ίδιος, από κοινού με την αδελφή του και τη σύζυγό του, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές στο πλαίσιο μεγάλης υπόθεσης που αφορούσε εγκληματική οργάνωση.



Η συγκεκριμένη υπόθεση σχετιζόταν με την εισαγωγή, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την Αλβανία και την Τουρκία προς την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.



Στο πλαίσιο της έρευνας εκείνης είχε προκύψει ότι ο 48χρονος φερόταν να είχε υποστηρικτικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης, αναλαμβάνοντας κυρίως τη διαχείριση χώρων στάθμευσης και φύλαξης οχημάτων που χρησιμοποιούνταν από μέλη της.



Μάλιστα, σε αποθηκευτικό χώρο στην περιοχή της Αυλίζας Κερατέας, ο οποίος φέρεται να συνδεόταν με τον ίδιο και την αδελφή του, είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί πολεμικού τύπου υλικά και πυρομαχικά.



Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονταν σώματα χειροβομβίδων, πυροδοτικοί μηχανισμοί, γεμιστήρας πιστολιού με φυσίγγια, καθώς και ποσότητες φυσιγγίων και καλύκων διαφόρων διαμετρημάτων.



Για τον 48χρονο είχαν επιβληθεί στο παρελθόν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση να εμφανίζεται το πρώτο και το τέταρτο πενθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του.