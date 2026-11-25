Από την αγαπημένη μας μουσική και τις στιγμές χαλάρωσης μέχρι τη βραδινή κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι, η Sonos επαναπροσδιορίζει τον ήχο του σύγχρονου σπιτιού μέσα από ένα ενιαίο, ασύρματο και επεκτάσιμο οικοσύστημα, που αλλάζει τη ζωή μας.
Σεισμός τώρα 4,2 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά
Σεισμός τώρα 4,2 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά
Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται πέντε χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σάμης
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 20:07 το βράδυ της Τετάρτης (25/11) στην Κεφαλονιά.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται πέντε χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σάμης, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10,4 χιλιόμετρα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται πέντε χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σάμης, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10,4 χιλιόμετρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα