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Αιματηρό επεισόδιο στον Άγιο Παντελεήμονα: 22χρονος Σουδανός μαχαίρωσε και χτύπησε με σφυρί δύο άνδρες και έναν αστυνομικό
Αιματηρό επεισόδιο στον Άγιο Παντελεήμονα: 22χρονος Σουδανός μαχαίρωσε και χτύπησε με σφυρί δύο άνδρες και έναν αστυνομικό
Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν - Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Φυλής και Πιπίνου
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/11) στον Άγιο Παντελεήμονα με δράστη έναν 22χρονο Σουδανό και θύματα δυο Μπαγκλαντεσιανούς και έναν αστυνομικό.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., όλα έγιναν περίπου στις 3:45 το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Φυλής και Πιπίνου όπου ο 22χρονος οπλισμένος με σφυρί και μαχαίρι τραυμάτισε 28χρονο από το Μπαγκλαντές στο χέρι και έναν 26χρονο, επίσης από το Μπαγκλαντές, στο κεφάλι.
Στη συνέχεια, ο 22χρονος αντιστάθηκε σθεναρά ενάντια σε αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που είχαν σπεύσει στο σημείο, τραυματίζοντας έναν από αυτούς στο χέρι. Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 22χρονο και να τον συλλάβουν.
Προανάκριση πραγματοποιεί το ΤΔΔΕ Αγίου Παντελεήμονα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., όλα έγιναν περίπου στις 3:45 το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Φυλής και Πιπίνου όπου ο 22χρονος οπλισμένος με σφυρί και μαχαίρι τραυμάτισε 28χρονο από το Μπαγκλαντές στο χέρι και έναν 26χρονο, επίσης από το Μπαγκλαντές, στο κεφάλι.
Στη συνέχεια, ο 22χρονος αντιστάθηκε σθεναρά ενάντια σε αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που είχαν σπεύσει στο σημείο, τραυματίζοντας έναν από αυτούς στο χέρι. Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 22χρονο και να τον συλλάβουν.
Προανάκριση πραγματοποιεί το ΤΔΔΕ Αγίου Παντελεήμονα.
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