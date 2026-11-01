Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Βόλος, Σάμος, Κάλυμνος, Λήμνος, Κίμωλος, είναι μεταξύ των περιοχών που έχουν ήδη επηρεαστεί - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Agneta με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια. Βόλος, Σάμος, Κάλυμνος, Λήμνος, Κίμωλος, είναι μεταξύ των περιοχών που έχουν ήδη επηρεαστεί.

Η Πυροσβεστική, οι δήμοι και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε κινητοποίηση, επιχειρώντας να περιορίσουν τις συνέπειες της κακοκαιρίας και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν προκύψει.


Ποτάμια οι δρόμοι στη Σάμο, πλημμυρικά φαινόμενα σε Κάλυμνο και Κίμωλο

Σε ποτάμια έχουν μετατραπεί δρόμοι στη Σάμο το βράδυ της Κυριακής (1/11) λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει το νησί. Όπως αναφέρει το samos24.gr, σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή Ηραίο, όπου έχουν σπεύσει περισσότερα από έξι οχήματα της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί περισσότερες από τρεις κλήσεις για άντληση υδάτων από κατοικίες.

Βίντεο από την περιοχή καταγράφει έναν άνθρωπο να επιχειρεί να διασχίσει το δρόμο, ωστόσο δυσκολεύεται αρκετά λόγω των ορμητικών νερών.


Ταυτόχρονα, στο σημείο βρίσκονται δύο εκσκαφείς και ένας φορτωτής του Δήμου Ανατολικής Σάμου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Λόγω της συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα συνιστάται στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Ηραίο.

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Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν στην Κάλυμνο: 



Τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στο νησί της Κιμώλου:



Προβλήματα σε Νέα Αγχίαλο και Χρυσή Ακτή Παναγίας στον Βόλο

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (1/11) σε Νέα Αγχίαλο και Χρυσή Ακτή Παναγίας στον Βόλο λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης.  Σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή Αλωνάκι στη Νέα Αγχίαλο η Πυροσβεστική δέχθηκε πέντε κλήσεις. Ένα αυτοκίνητο γέμισε λάσπες και χόρτα, ενώ υπέστη και υλικές ζημιές. Την ίδια στιγμή ένα σπίτι φέρεται να πλημμύρισε.

Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Παράλληλα, στη Χρυσή Ακτή Παναγιάς από τον όγκο της βροχής το ρέμα φούσκωσε με αποτέλεσμα το νερό να υπερχειλίσει και να δημιουργηθούν προβλήματα. Στο σημείο έσπευσαν μηχανήματα έργου για να συμβάλλουν στην απομάκρυνση νερών και πεσμένων δέντρων.


Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Νωρίτερα, το μεσημέρι και το απόγευμα της Κυριακής αρκετοί δρόμοι στον Βόλο μετατράπηκαν σε ποτάμια εξαιτίας της βροχής. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το gegonotanews, στην περιοχή των Παλαιών, στην οδό Λαρίσης, στην Νέα Ιωνία και στη Νέα Αγχίαλο καταγράφηκαν πλημμύρες.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσαν στα social media κάτοικοι της περιοχής τεράστιες ποσότητες νερού συσσωρεύτηκαν έξω από τα σπίτια τους. Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία από τη συμβολή των οδών Ισιδώρου με Βυζαντίου, στη Νέα Ιωνία, όπου η στάθμη του νερού έχει ανέβει τόσο πολύ που οριακά φτάνει στη μέση ενός αυτοκινήτου.





Εικόνες καταστροφής καταγράφηκαν στο Αλωνάκι στη Νέα Αγχίαλο, καθώς οι δρόμοι έγιναν ορμητικά ποτάμια, σπίτια πλημμύρισαν και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Σημαντικές ζημιές υπέστησαν, ακόμη, βασικές υποδομές της περιοχής, όπως το αποχετευτικό δίκτυο και το σύστημα δημοτικού φωτισμού.



Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Προβλήματα και στη Λήμνο

Σημάδια από το πέρασμα της μπόρας άφησε πίσω της η σημερινή βροχή στη Μύρινα, σύμφωνα με το limnoslive.gr.  Στον Ρωμέικο Γιαλό η θάλασσα είχε χάσει σε μεγάλο μέρος της το γνώριμο χρώμα της. Τα νερά που κατέβαιναν από τα ρέματα είχαν μεταφέρει τόσο χώμα και λάσπη και η θάλασσα είχε πάρει καφετιά απόχρωση. Λίγο νωρίτερα στο ρέμα της Αγίας Τριάδας τα ορμητικά νερά κατέβαιναν με δύναμη.

Στο γεφυράκι του Ρωμέικου η κάμερα κατέγραψε τα λασπωμένα νερά να περνούν κάτω από τη γέφυρα και να χύνονται στη θάλασσα. Στη Νέα Μάδυτο πέτρες και χαλίκια είχαν συγκεντρωθεί μαζί με κλαδιά και σκουπίδια. Κοντά σε αγωγούς απορροής το νερό είχε ανοίξει ολόκληρες διαδρομές μέχρι τη θάλασσα. Η άσφαλτος έσπασε και κομμάτια υποχώρησαν.

Δείτε φωτογραφίες από την Λήμνο: 

Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει με πλημμύρες σε Βόλο και νησιά, ποτάμια οι δρόμοι: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία 

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ, οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχίσουν  να εκδηλώνονται έως αργά τη νύχτα της Κυριακής: στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Ταυτόχρονα εκδηλώνονται φαινόμενα από το απόγευμα της Κυριακής στα Δωδεκάνησα. 

Τη Δευτέρα (02-11-2026) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου, κατά διαστήματα, από τις πρωινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, μέχρι τις βραδινές ώρες.
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