Προβλήματα σε Νέα Αγχίαλο και Χρυσή Ακτή Παναγίας στον Βόλο λόγω ισχυρής βροχόπτωσης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Εικόνες καταστροφής στη Νέα Αγχίαλο

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσαν στα social media κάτοικοι της περιοχής τεράστιες ποσότητες νερού συσσωρεύτηκαν έξω από τα σπίτια τους. Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία από τη συμβολή των οδών Ισιδώρου με Βυζαντίου, στη Νέα Ιωνία, όπου η στάθμη του νερού έχει ανέβει τόσο πολύ που οριακά φτάνει στη μέση ενός αυτοκινήτου.Εικόνες καταστροφής καταγράφηκαν στην περιοχή Αλωνάκι στη Νέα Αγχίαλο, καθώς οι δρόμοι έγιναν ορμητικά ποτάμια, σπίτια πλημμύρισαν και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά.Σημαντικές ζημιές υπέστησαν, ακόμη, βασικές υποδομές της περιοχής, όπως το αποχετευτικό δίκτυο και το σύστημα δημοτικού φωτισμού.