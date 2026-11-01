Προβλήματα σε Νέα Αγχίαλο και Χρυσή Ακτή Παναγίας στον Βόλο λόγω ισχυρής βροχόπτωσης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Προβλήματα σε Νέα Αγχίαλο και Χρυσή Ακτή Παναγίας στον Βόλο λόγω ισχυρής βροχόπτωσης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στη Χρυσή Ακτή Παναγιάς από τον όγκο της βροχής το ρέμα φούσκωσε με αποτέλεσμα το νερό να υπερχειλίσει και να δημιουργηθούν προβλήματα
Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (1/11) σε Νέα Αγχίαλο και Χρυσή Ακτή Παναγίας στον Βόλο λόγω ισχυρής βροχόπτωσης που έπληξε τις περιοχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή Αλωνάκι στη Νέα Αγχίαλο η Πυροσβεστική δέχθηκε πέντε κλήσεις. Ένα αυτοκίνητο γέμισε λάσπες και χόρτα, ενώ υπέστη και υλικές ζημιές. Την ίδια στιγμή ένα σπίτι φέρεται να πλημμύρισε.
Παράλληλα, στη Χρυσή Ακτή Παναγιάς από τον όγκο της βροχής το ρέμα φούσκωσε με αποτέλεσμα το νερό να υπερχειλίσει και να δημιουργηθούν προβλήματα. Στο σημείο έσπευσαν μηχανήματα έργου για να συμβάλλουν στην απομάκρυνση νερών και πεσμένων δέντρων.
Νωρίτερα, το μεσημέρι και το απόγευμα της Κυριακής αρκετοί δρόμοι στον Βόλο μετατράπηκαν σε ποτάμια εξαιτίας της βροχής. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το gegonotanews, στην περιοχή των Παλαιών, στην οδό Λαρίσης, στην Νέα Ιωνία και στη Νέα Αγχίαλο καταγράφηκαν πλημμύρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή Αλωνάκι στη Νέα Αγχίαλο η Πυροσβεστική δέχθηκε πέντε κλήσεις. Ένα αυτοκίνητο γέμισε λάσπες και χόρτα, ενώ υπέστη και υλικές ζημιές. Την ίδια στιγμή ένα σπίτι φέρεται να πλημμύρισε.
Παράλληλα, στη Χρυσή Ακτή Παναγιάς από τον όγκο της βροχής το ρέμα φούσκωσε με αποτέλεσμα το νερό να υπερχειλίσει και να δημιουργηθούν προβλήματα. Στο σημείο έσπευσαν μηχανήματα έργου για να συμβάλλουν στην απομάκρυνση νερών και πεσμένων δέντρων.
Νωρίτερα, το μεσημέρι και το απόγευμα της Κυριακής αρκετοί δρόμοι στον Βόλο μετατράπηκαν σε ποτάμια εξαιτίας της βροχής. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το gegonotanews, στην περιοχή των Παλαιών, στην οδό Λαρίσης, στην Νέα Ιωνία και στη Νέα Αγχίαλο καταγράφηκαν πλημμύρες.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσαν στα social media κάτοικοι της περιοχής τεράστιες ποσότητες νερού συσσωρεύτηκαν έξω από τα σπίτια τους. Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία από τη συμβολή των οδών Ισιδώρου με Βυζαντίου, στη Νέα Ιωνία, όπου η στάθμη του νερού έχει ανέβει τόσο πολύ που οριακά φτάνει στη μέση ενός αυτοκινήτου.
Σημαντικές ζημιές υπέστησαν, ακόμη, βασικές υποδομές της περιοχής, όπως το αποχετευτικό δίκτυο και το σύστημα δημοτικού φωτισμού.
Εικόνες καταστροφής στη Νέα ΑγχίαλοΕικόνες καταστροφής καταγράφηκαν στην περιοχή Αλωνάκι στη Νέα Αγχίαλο, καθώς οι δρόμοι έγιναν ορμητικά ποτάμια, σπίτια πλημμύρισαν και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά.
Σημαντικές ζημιές υπέστησαν, ακόμη, βασικές υποδομές της περιοχής, όπως το αποχετευτικό δίκτυο και το σύστημα δημοτικού φωτισμού.
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