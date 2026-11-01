Κακοκαιρία: Περισσότερα από 140 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν στη Θάσο
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Κακοκαιρία: Περισσότερα από 140 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν στη Θάσο

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος αθροιστικού υετού καταγράφηκε στον Λιμένα Θάσου

Κακοκαιρία: Περισσότερα από 140 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν στη Θάσο
Σημαντικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έχουν εκδηλωθεί σήμερα κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr. Ειδικότερα, έως τις 17:40 το μεγαλύτερο ύψος αθροιστικού υετού καταγράφηκε στον Λιμένα Θάσου (144 χιλιοστά), ενώ περισσότερα από 125 χιλιοστά στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους.

Επισυνάπτεται χάρτης του ΕΑΑ/meteo.gr με την κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη υετού.


Κακοκαιρία: Περισσότερα από 140 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν στη Θάσο

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