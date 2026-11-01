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Ποτάμια έγιναν δρόμοι στη Σάμο λόγω κακοκαιρίας, δείτε βίντεο
Ποτάμια έγιναν δρόμοι στη Σάμο λόγω κακοκαιρίας, δείτε βίντεο
Σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή Ηραίο, όπου έχουν σπεύσει περισσότερα από έξι οχήματα της Πυροσβεστικής
Σε ποτάμια έχουν μετατραπεί δρόμοι στη Σάμο το βράδυ της Κυριακής (1/11) λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει το νησί.
Όπως αναφέρει το samos24.gr, σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή Ηραίο, όπου έχουν σπεύσει περισσότερα από έξι οχήματα της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί περισσότερες από τρεις κλήσεις για άντληση υδάτων από κατοικίες.
Βίντεο από την περιοχή καταγράφει έναν άνθρωπο να επιχειρεί να διασχίσει το δρόμο, ωστόσο δυσκολεύεται αρκετά λόγω των ορμητικών νερών.
Ταυτόχρονα, στο σημείο βρίσκονται δύο εκσκαφείς και ένας φορτωτής του Δήμου Ανατολικής Σάμου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Λόγω της συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα συνιστάται στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Ηραίο.
Όπως αναφέρει το samos24.gr, σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή Ηραίο, όπου έχουν σπεύσει περισσότερα από έξι οχήματα της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί περισσότερες από τρεις κλήσεις για άντληση υδάτων από κατοικίες.
Βίντεο από την περιοχή καταγράφει έναν άνθρωπο να επιχειρεί να διασχίσει το δρόμο, ωστόσο δυσκολεύεται αρκετά λόγω των ορμητικών νερών.
Ταυτόχρονα, στο σημείο βρίσκονται δύο εκσκαφείς και ένας φορτωτής του Δήμου Ανατολικής Σάμου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Λόγω της συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα συνιστάται στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Ηραίο.
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