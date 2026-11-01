Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 127 μετανάστες στα νότια της Ιεράπετρας
ΕΛΛΑΔΑ
Μετανάστες Ιεράπετρα Λιμενικό

Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 127 μετανάστες στα νότια της Ιεράπετρας

Οι 59 εντοπίστηκαν από drone της Frontex - Οι 68 περισυνελέγησαν από πλοίο εμπορευματοκιβωτίων

Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 127 μετανάστες στα νότια της Ιεράπετρας
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Περίπου 59 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από drone της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, σύμφωνα με το Λιμενικό.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο σημαίας Γαλλίας και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.

Νωρίτερα, περίπου 68 παράνομοι μετανάστες σε λέμβο σε θαλάσσια περιοχή περίπου 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από πλοίο εμπορευματοκιβωτίων σημαίας της Μάλτας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
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