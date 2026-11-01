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Περίπου 68 παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας
Περίπου 68 παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας
Πεισυνελέγησαν από πλοίο εμπορευματοκιβωτίων σημαίας της Μάλτας και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας
Περίπου 68 οχτώ παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής (1/11) σε λέμβο σε θαλάσσια περιοχή περίπου 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από πλοίο εμπορευματοκιβωτίων σημαίας της Μάλτας και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.
Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από πλοίο εμπορευματοκιβωτίων σημαίας της Μάλτας και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.
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