Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι στον Βόλο μετά από ισχυρή βροχόπτωση, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Πλημμύρες Βροχόπτωση Μαγνησία

Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι στον Βόλο μετά από ισχυρή βροχόπτωση, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στη συμβολή των οδών Ισιδώρου με Βυζαντίου, στη Νέα Ιωνία, η στάθμη του νερού έχει ανέβει τόσο πολύ που οριακά φτάνει στη μέση ενός αυτοκινήτου

Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι στον Βόλο μετά από ισχυρή βροχόπτωση, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι στον Βόλο και τη Νέα Ιωνία στη Μαγνησία μετά από ισχυρή βροχόπτωση που σημειώθηκε λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι και διήρκησε για σχεδόν μισή ώρα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το gegonotanews, στην περιοχή των Παλαιών, στην οδό Λαρίσης, στην Νέα Ιωνία και στη Νέα Αγχίαλο καταγράφηκαν πλημμύρες.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσαν στα social media κάτοικοι της περιοχής τεράστιες ποσότητες νερού συσσωρεύτηκαν έξω από τα σπίτια τους. Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία από τη συμβολή των οδών Ισιδώρου με Βυζαντίου, στη Νέα Ιωνία, όπου η στάθμη του νερού έχει ανέβει τόσο πολύ που οριακά φτάνει στη μέση ενός αυτοκινήτου.





Εικόνες καταστροφής στη Νέα Αγχίαλο

Εικόνες καταστροφής καταγράφηκαν στην περιοχή Αλωνάκι στη Νέα Αγχίαλο, καθώς οι δρόμοι έγιναν ορμητικά ποτάμια, σπίτια πλημμύρισαν και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά.

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Σημαντικές ζημιές υπέστησαν, ακόμη, βασικές υποδομές της περιοχής, όπως το αποχετευτικό δίκτυο και το σύστημα δημοτικού φωτισμού.



Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι στον Βόλο μετά από ισχυρή βροχόπτωση, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι στον Βόλο μετά από ισχυρή βροχόπτωση, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
4 ΣΧΟΛΙΑ

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