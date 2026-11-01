Η καλύτερη προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης ημέρας.
80χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της
80χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της
Η γυναίκα εντοπίστηκε από την κόρη της - Ο ηλικιωμένος πάσχει από άνοια και δεν κατάφερε να εξηγήσει στους αστυνομικούς τι ακριβώς συνέβη
Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος μιας 80χρονης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, η οποία εντοπίστηκε νεκρή το Σάββατο μέσα στο σπίτι της στη Χαλάστρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε αρχικά από την κόρη της η οποία κάλεσε στο ΕΚΑΒ και στη συνέχεια ενημερώθηκε η αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι η ηλικιωμένη έφερε τραύματα στο κεφάλι ενώ μέσα στην οικία βρισκόταν ο 90χρονος σύζυγός της, ο οποίος ήταν επίσης τραυματισμένος στο κεφάλι και στο χέρι.
Καθώς ο ηλικιωμένος πάσχει από άνοια, δεν κατάφερε να εξηγήσει στους αστυνομικούς τι ακριβώς συνέβη, πώς η σύζυγός του έχασε τη ζωή της και με ποιον τρόπο τραυματίστηκε και ο ίδιος.
Ο 90χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», καθώς η εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψή του με την έρευνα για την υπόθεση να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μεταξύ άλλων, οι αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία που θα φωτίσουν όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στο σπίτι ακόμα και το σενάριο να προηγήθηκε ενδεχομένως κάποια παραβίαση του χώρου από τρίτο άτομο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε αρχικά από την κόρη της η οποία κάλεσε στο ΕΚΑΒ και στη συνέχεια ενημερώθηκε η αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι η ηλικιωμένη έφερε τραύματα στο κεφάλι ενώ μέσα στην οικία βρισκόταν ο 90χρονος σύζυγός της, ο οποίος ήταν επίσης τραυματισμένος στο κεφάλι και στο χέρι.
Καθώς ο ηλικιωμένος πάσχει από άνοια, δεν κατάφερε να εξηγήσει στους αστυνομικούς τι ακριβώς συνέβη, πώς η σύζυγός του έχασε τη ζωή της και με ποιον τρόπο τραυματίστηκε και ο ίδιος.
Ο 90χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», καθώς η εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψή του με την έρευνα για την υπόθεση να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μεταξύ άλλων, οι αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία που θα φωτίσουν όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στο σπίτι ακόμα και το σενάριο να προηγήθηκε ενδεχομένως κάποια παραβίαση του χώρου από τρίτο άτομο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα