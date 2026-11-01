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ΔΕΔΔΗΕ: Από σήμερα το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος
ΔΕΔΔΗΕ: Από σήμερα το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος
Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027 θα εφαρμόζεται το χειμερινό ωράριο του διζωνικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ
Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, το χειμερινό ωράριο για το διζωνικό τιμολόγιο μειωμένης χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο αντικατέστησε το γνωστό «νυχτερινό» τιμολόγιο.
Όπως γνωστοποίησε ο ΔΕΔΔΗΕ, το νέο ωράριο θα παραμείνει σε εφαρμογή έως και τις 31 Μαρτίου 2027, με τις ώρες μειωμένης τιμολόγησης να κατανέμονται σε δύο χρονικές ζώνες κατά τη διάρκεια του 24ώρου.
Συγκεκριμένα, οι ώρες κατά τις οποίες εφαρμόζεται η μειωμένη χρέωση είναι:
Μεσημβρινή ζώνη: Από τις 12:00 έως τις 15:00.
Νυχτερινή ζώνη: Από τις 02:00 έως τις 05:00.
Το διζωνικό σύστημα τέθηκε σε λειτουργία την 1η Φεβρουαρίου 2025, με σκοπό να προσφέρει στους καταναλωτές μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις ώρες κατά τις οποίες το κόστος του ρεύματος είναι χαμηλότερο.
Με τον διαχωρισμό της μειωμένης τιμολόγησης σε μεσημβρινή και νυχτερινή ζώνη, τα νοικοκυριά που διαθέτουν το συγκεκριμένο τιμολόγιο μπορούν να προγραμματίζουν ανάλογα τη λειτουργία ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, επιδιώκοντας περιορισμό των δαπανών τους για ηλεκτρική ενέργεια.
Όπως γνωστοποίησε ο ΔΕΔΔΗΕ, το νέο ωράριο θα παραμείνει σε εφαρμογή έως και τις 31 Μαρτίου 2027, με τις ώρες μειωμένης τιμολόγησης να κατανέμονται σε δύο χρονικές ζώνες κατά τη διάρκεια του 24ώρου.
Συγκεκριμένα, οι ώρες κατά τις οποίες εφαρμόζεται η μειωμένη χρέωση είναι:
Μεσημβρινή ζώνη: Από τις 12:00 έως τις 15:00.
Νυχτερινή ζώνη: Από τις 02:00 έως τις 05:00.
Το διζωνικό σύστημα τέθηκε σε λειτουργία την 1η Φεβρουαρίου 2025, με σκοπό να προσφέρει στους καταναλωτές μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις ώρες κατά τις οποίες το κόστος του ρεύματος είναι χαμηλότερο.
Με τον διαχωρισμό της μειωμένης τιμολόγησης σε μεσημβρινή και νυχτερινή ζώνη, τα νοικοκυριά που διαθέτουν το συγκεκριμένο τιμολόγιο μπορούν να προγραμματίζουν ανάλογα τη λειτουργία ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, επιδιώκοντας περιορισμό των δαπανών τους για ηλεκτρική ενέργεια.
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