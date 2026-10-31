Κακοκαιρία τύπου «Π» από την Κυριακή: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Κακοκαιρία τύπου «Π» από την Κυριακή: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται σε δυτική και βόρεια Ελλάδα και ανατολικό Αιγαίο, τι προβλέπεται για την Αττική - Αναλυτικά η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια στο protothema
Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (1/11), καθώς βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα κινηθεί προς τη χώρα μας, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια.
Η κακοκαιρία θα έχει χαρακτηριστικά τύπου «Π», καθώς τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στη δυτική και βόρεια
Ελλάδα, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Η επιδείνωση θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη (3/11), με τα πιο έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται στις ακόλουθες περιοχές:
Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα ξεκινήσουν από το πρωί στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, όπου θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα. Στην Μακεδονία και τη Θράκη τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως αργά τη νύχτα, ενώ από το απόγευμα θα επηρεαστούν και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, καθώς και τα Δωδεκάνησα.
Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα στο Ιόνιο ,τη δυτική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες , ενώ από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Στα Δωδεκάνησα και το ανατολικό Αιγαίο οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ.
Την Τρίτη η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στη δυτική Ελλάδα, ενώ σταδιακά τα εντονότερα φαινόμενα θα μετατοπιστούν προς την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.
Η Αττική, προς το παρόν, δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές με αυξημένη επικινδυνότητα για την εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων. Ωστόσο, δεν αποκλείονται τοπικές βροχές, χωρίς με τα μέχρι τώρα στοιχεία να διαφαίνεται ιδιαίτερα έντονη επιδείνωση του καιρού.
Χρειάζεται αυξημένη προσοχή στις περιοχές που θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες, καθώς δεν αποκλείονται τοπικά μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα.
Η εξέλιξη και η ένταση των φαινομένων θα επανεκτιμηθούν με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.
Η κακοκαιρία θα έχει χαρακτηριστικά τύπου «Π», καθώς τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στη δυτική και βόρεια
Ελλάδα, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Η επιδείνωση θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη (3/11), με τα πιο έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται στις ακόλουθες περιοχές:
Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα ξεκινήσουν από το πρωί στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, όπου θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα. Στην Μακεδονία και τη Θράκη τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως αργά τη νύχτα, ενώ από το απόγευμα θα επηρεαστούν και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, καθώς και τα Δωδεκάνησα.
Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα στο Ιόνιο ,τη δυτική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες , ενώ από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Στα Δωδεκάνησα και το ανατολικό Αιγαίο οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ.
Την Τρίτη η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στη δυτική Ελλάδα, ενώ σταδιακά τα εντονότερα φαινόμενα θα μετατοπιστούν προς την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.
Η Αττική, προς το παρόν, δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές με αυξημένη επικινδυνότητα για την εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων. Ωστόσο, δεν αποκλείονται τοπικές βροχές, χωρίς με τα μέχρι τώρα στοιχεία να διαφαίνεται ιδιαίτερα έντονη επιδείνωση του καιρού.
Χρειάζεται αυξημένη προσοχή στις περιοχές που θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες, καθώς δεν αποκλείονται τοπικά μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα.
Η εξέλιξη και η ένταση των φαινομένων θα επανεκτιμηθούν με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.
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