17χρονος ξυλοκόπησε άγρια 13χρονο μέσα σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ξυλοδαρμός

17χρονος ξυλοκόπησε άγρια 13χρονο μέσα σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη

Έσπασαν τα γυαλιά του από μπουνιά και τραυματίστηκε στο μάτι

17χρονος ξυλοκόπησε άγρια 13χρονο μέσα σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη
Στράτος Λούβαρης
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Θύμα άγριου ξυλοδαρμού κατήγγειλε ότι έπεσε ένας μαθητής, 13 ετών, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, μέσα στο σχολείο του στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία του μαθητή, όλα έγιναν κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος, όταν αρχικά είχε λεκτική αντιπαράθεση με έναν 17χρονο. Ο ανήλικος κατέθεσε ότι δέχθηκε χτυπήματα με γροθιές από τον 17χρονο στο στήθος και στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα γυαλιά που φορούσε και να τραυματιστεί, μεταξύ άλλων, στο μάτι.

Μετά την επίθεση, ο 13χρονος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 17χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Στράτος Λούβαρης
22 ΣΧΟΛΙΑ

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