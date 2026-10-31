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Άνοιξε ο σταθμός «Σύνταγμα» του Μετρό
Άνοιξε ο σταθμός «Σύνταγμα» του Μετρό
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
UPD:
Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», ο οποίος ήταν κλειστός από τις 12 το μεσημέρι σήμερα, Σάββατο (31/10).
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