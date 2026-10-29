Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
Βρέφος Πάτρα Νοσοκομείο

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών το κοριτσάκι κατέληξε

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο
Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/10), καθώς ένα βρέφος έχασε τη ζωή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.

Όπως αναφέρει το tempo24, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε από την οικογένειά του χωρίς τις αισθήσεις του στα επείγοντα του νοσοκομείου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών το μωράκι δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

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