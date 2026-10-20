Ήπιο φθινόπωρο με 26άρια και αφρικανική σκόνη, πότε θα βρέξει
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Κακοκαιρία Γιώργος Τσατραφύλλιας

Ήπιο φθινόπωρο με 26άρια και αφρικανική σκόνη, πότε θα βρέξει

Ήπιος καιρός μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, με περιορισμένες βροχές και άνοδο της θερμοκρασίας – Αναλυτικά η πρόβλεψε του Γιώργου Τσατραφύλλια στο protothema.gr

Ήπιο φθινόπωρο με 26άρια και αφρικανική σκόνη, πότε θα βρέξει
Χωρίς καιρικές ακρότητες θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Οι βροχές θα είναι γενικά περιορισμένες, οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, ενώ στα μέσα της εβδομάδας η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Παράλληλα, αναμένεται και μικρή μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

🌧️Πότε επιστρέφουν οι βροχές

Πιο αναλυτικά:

Για σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, αναμένονται πρωινές ομίχλες και γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 22 με 23 στην Κρήτη, το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα. Ωστόσο, τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα εξακολουθήσει να επικρατεί ψύχρα.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί έως 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς, με τους ανέμους να πνέουν ασθενείς.

Κλείσιμο
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός, με σχεδόν άπνοια στον Θερμαϊκό και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη οι βροχές θα επιστρέψουν στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, χωρίς όμως να παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση.

Παράλληλα, η επικράτηση των νοτιάδων θα ανεβάσει τη θερμοκρασία έως τους 26 βαθμούς, ευνοώντας και τη μεταφορά μικρών ποσοτήτων αφρικανικής σκόνης.

Από την Παρασκευή και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η επικράτηση των βοριάδων θα προκαλέσει πτώση της θερμοκρασίας.

Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές καταιγίδες στη βόρεια και βορειοανατολική Ελλάδα, το Σάββατο λίγες βροχές κυρίως στο Αιγαίο, ενώ την Κυριακή οι βροχές θα είναι πιο διάσπαρτες και θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης