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Ήπιο φθινόπωρο με 26άρια και αφρικανική σκόνη, πότε θα βρέξει
Ήπιο φθινόπωρο με 26άρια και αφρικανική σκόνη, πότε θα βρέξει
Ήπιος καιρός μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, με περιορισμένες βροχές και άνοδο της θερμοκρασίας – Αναλυτικά η πρόβλεψε του Γιώργου Τσατραφύλλια στο protothema.gr
Χωρίς καιρικές ακρότητες θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Οι βροχές θα είναι γενικά περιορισμένες, οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, ενώ στα μέσα της εβδομάδας η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Παράλληλα, αναμένεται και μικρή μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, αναμένονται πρωινές ομίχλες και γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 22 με 23 στην Κρήτη, το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα. Ωστόσο, τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα εξακολουθήσει να επικρατεί ψύχρα.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί έως 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 4 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς, με τους ανέμους να πνέουν ασθενείς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός, με σχεδόν άπνοια στον Θερμαϊκό και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς.
Την Τετάρτη και την Πέμπτη οι βροχές θα επιστρέψουν στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, χωρίς όμως να παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση.
Παράλληλα, η επικράτηση των νοτιάδων θα ανεβάσει τη θερμοκρασία έως τους 26 βαθμούς, ευνοώντας και τη μεταφορά μικρών ποσοτήτων αφρικανικής σκόνης.
Από την Παρασκευή και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η επικράτηση των βοριάδων θα προκαλέσει πτώση της θερμοκρασίας.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, αναμένονται πρωινές ομίχλες και γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 22 με 23 στην Κρήτη, το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα. Ωστόσο, τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα εξακολουθήσει να επικρατεί ψύχρα.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί έως 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 4 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς, με τους ανέμους να πνέουν ασθενείς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός, με σχεδόν άπνοια στον Θερμαϊκό και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς.
Την Τετάρτη και την Πέμπτη οι βροχές θα επιστρέψουν στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, χωρίς όμως να παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση.
Παράλληλα, η επικράτηση των νοτιάδων θα ανεβάσει τη θερμοκρασία έως τους 26 βαθμούς, ευνοώντας και τη μεταφορά μικρών ποσοτήτων αφρικανικής σκόνης.
Από την Παρασκευή και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η επικράτηση των βοριάδων θα προκαλέσει πτώση της θερμοκρασίας.
Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές καταιγίδες στη βόρεια και βορειοανατολική Ελλάδα, το Σάββατο λίγες βροχές κυρίως στο Αιγαίο, ενώ την Κυριακή οι βροχές θα είναι πιο διάσπαρτες και θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
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