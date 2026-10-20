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Ταυτοποιήθηκαν τρεις 12χρονοι για την επίθεση στο συνομήλικό τους στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός» στη Θεσσαλονίκη, προσωπικές διαφορές το κίνητρό τους
ΕΛΛΑΔΑ
Επίθεση Ανήλικος Γήπεδο Άλκης Καμπανός Θεσσαλονίκη

Ταυτοποιήθηκαν τρεις 12χρονοι για την επίθεση στο συνομήλικό τους στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός» στη Θεσσαλονίκη, προσωπικές διαφορές το κίνητρό τους

Για την επίθεση σε βάρος του 12χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος ανηλίκου

Ταυτοποιήθηκαν τρεις 12χρονοι για την επίθεση στο συνομήλικό τους στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός» στη Θεσσαλονίκη, προσωπικές διαφορές το κίνητρό τους
Στράτος Λούβαρης
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Στην ταυτοποίηση τριών 12χρονων για την επίθεση σε βάρος συνομηλίκου τους στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός» στη Νέα Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης το απόγευμα του Σαββάτου προχώρησαν οι αρχές.

Κατά πληροφορίες η επίθεση σε βάρος του 12χρονου για την οποία έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος ανηλίκου, αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές.


«Τον χτυπούσαν πέντε άτομα με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα»

Οι γονείς του 12χρονου περιέγραψαν στο protothema.gr τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε ο 12χρονος γιος τους από παρέα πέντε ατόμων. 

Όπως είπαν, ο 12χρονος είχε βγει το απόγευμα του Σαββάτου βόλτα με έναν φίλο του και πήγαν έως το γήπεδο προκειμένου να παίξουν μπάλα. Εκεί, η παρέα των πέντε ατόμων άρχισε να τον κοροϊδεύει και να βρίζει τους γονείς του, και όταν το παιδί ζήτησε να σταματήσουν, τότε τον ξυλοκόπησαν άγρια. Ήταν τέτοια η μανία τους μάλιστα, που τον έσπρωξαν δυνατά πάνω στην καγκελόπορτα του γηπέδου, με αποτέλεσμα το παιδί να χτυπήσει στο κεφάλι, ενώ ούτε τότε σταμάτησαν να τον χτυπούν.

«Τον χτυπούσαν πέντε άτομα με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα του. Το παιδί μου ήταν κάτω και τον χτυπούσαν παντού. Δεν τους έκανε τίποτα. Ο γιος μου καθόταν με τον φίλο του και άρχισαν ξαφνικά να τον κοροϊδεύουν και να βρίζουν τους γονείς του. Μάλιστα, ο γιος μου είπε στον φίλο του να φύγουν, γιατί αυτοί μάλλον ψάχνονταν για φασαρία. Μόλις γύρισαν να φύγουν, πήγαν πίσω από τον γιο μου, τον έσπρωξαν για να πέσει στα κάγκελα και τον ξυλοκόπησαν», αναφέρει η μητέρα του, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ανήλικος που δέχθηκε την επίθεση παραμένει στο νοσοκομείο.

«Τρόμαξε πάρα πολύ. Όσο τον χτυπούσαν φοβόταν ότι θα πεθάνει και δεν θα μπορεί να ειδοποιήσει τους γονείς του. Μας είπε ότι, όταν βγει από το νοσοκομείο, φοβάται πώς θα μπορέσει να κυκλοφορήσει έξω χωρίς να τον ξαναχτυπήσουν. Τους δύο τους γνώριζε εξ όψεως από το σχολείο και είναι συνομήλικοί του», προσθέτει και ξεκαθαρίζει πως είναι αποφασισμένοι με τον σύζυγό της να τρέξουν την ποινική διαδικασία για να τιμωρηθούν οι δράστες.


«Με έχουν περικυκλώσει, δεν μπορώ να φύγω»

Ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος έτρεξε για να βοηθήσει τον γιο του μόλις τον κάλεσε στο τηλέφωνο και ήταν ο άνθρωπος που τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ανέφερε στο protothema.gr ότι ο γιος τους νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

«Του επιτέθηκαν πέντε ανήλικα παιδιά που έβριζαν τους γονείς του και όταν ζήτησε τον λόγο και γύρισε την πλάτη, τότε τον χτύπησαν από πίσω, τον έριξαν κάτω και άρχισαν να τον χτυπάνε με κλωτσιές και μπουνιές. Όταν σηκώθηκε, τον ξανάριξαν και χτύπησε πάνω στην καγκελόπορτα στην είσοδο του γηπέδου. Ευτυχώς βρήκε τρόπο και με κάλεσε στο τηλέφωνο. Μου είπε "μπαμπά είμαι στο γήπεδο και γίνεται φασαρία, με έχουν περικυκλώσει πολλά άτομα, δεν μπορώ να φύγω". Έφτασα σε πέντε λεπτά και τον βρήκα πεσμένο να κλαίει με δέκα άτομα από πάνω του. Ενδεχομένως ανάμεσά τους να ήταν και οι πέντε που τον χτύπησαν. Είχε σημάδια στον σβέρκο, στα πόδια κ.λπ.», αναφέρει.

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Ο πατέρας του ανήλικου επισημαίνει ότι το παιδί του είναι τρομαγμένο και θα χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη. «Φοβάται να βγει έξω μήπως τον ξαναχτυπήσουν. Φοβόμαστε μήπως γίνει τίποτα χειρότερο. Δεν ξέρω αν προηγήθηκε κάτι στο σχολείο, αλλά δεν γίνεται πέντε άτομα να ξυλοκοπούν ένα παιδί και άλλοι τόσοι να είναι θεατές», καταλήγει.
Στράτος Λούβαρης
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