ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας αύριο 21 Οκτωβρίου 2026 - Τι διεκδικούν οι εργαζόμενοι
ΕΛΛΑΔΑ
Στάση εργασίας ΑΔΕΔΥ

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας αύριο 21 Οκτωβρίου 2026 - Τι διεκδικούν οι εργαζόμενοι

Η κινητοποίηση αφορά τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας σε όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα της χώρας

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας αύριο 21 Οκτωβρίου 2026 - Τι διεκδικούν οι εργαζόμενοι
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Σε στάση εργασίας αύριο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, από τις 11:00 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας, προχωρά η ΑΔΕΔΥ.

Η κινητοποίηση αφορά τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας σε όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα της χώρας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους να ενώσουν τη φωνή τους με τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζόμενους στα Πανεπιστήμια, τους φοιτητές, τους μαθητές και τους γονείς τους, που διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, ουσιαστική στήριξη του έργου των εκπαιδευτικών, ασφαλή σχολεία, ικανοποίηση των μορφωτικών αναγκών των παιδιών, δημόσια και δωρεάν παιδεία.

Επίσης, απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στο Δημόσιο να ενώσουν τη φωνή τους με τους γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων και τους συνταξιούχους, που διεκδικούν υγεία για όλο τον λαό, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αυξήσεις στους μισθούς».

Στην ίδια ανακοίνωση, η ΑΔΕΔΥ χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Χαιρετίζουμε τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του λαού και της νεολαίας στη Γαλλία, που εδώ και έναν μήνα έχουν κατακλύσει τους δρόμους της χώρας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

«- Αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και ουσιαστική προστασία από την ακρίβεια.

- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

Κλείσιμο
- Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία, με επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονες υποδομές και κάλυψη όλων των αναγκών.

- Στήριξη των μαθητών και των φοιτητών και διασφάλιση των μορφωτικών τους δικαιωμάτων.

- Προστασία των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων».
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