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Κίνηση στους δρόμους live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Αττική Οδός

Κίνηση στους δρόμους live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Κίνηση στους δρόμους live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
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Βελτιώνεται σταδιακά η κυκλοφοριακή εικόνα του ανοδικού ρεύματος της Λεωφ. Κηφισού. Αυτή τη στιγμή το μποτιλιάρισμα εκτείνεται σε μήκος 6,5 χιλιομέτρων από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα της Αχαρνών.

Προβλήματα παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Αθηνών, ιδιαίτερα στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.


Κίνηση στους δρόμους live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό





Αυξημένη είναι η κίνηση επίσης στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και στη Λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Καθυστερήσεις σημειώνονται ακόμη στον οδικό άξονα που συνδέει το Ζεφύρι και τη Λυκόβρυση με το Μαρούσι, αλλά και σε δρόμους γύρω από τη Νέα Φιλαδέλφεια και το Χαλάνδρι.

30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό 

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό.


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