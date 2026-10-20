Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Κίνηση στους δρόμους live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κίνηση στους δρόμους live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Βελτιώνεται σταδιακά η κυκλοφοριακή εικόνα του ανοδικού ρεύματος της Λεωφ. Κηφισού. Αυτή τη στιγμή το μποτιλιάρισμα εκτείνεται σε μήκος 6,5 χιλιομέτρων από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα της Αχαρνών.
Προβλήματα παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Αθηνών, ιδιαίτερα στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.
Αυξημένη είναι η κίνηση επίσης στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και στη Λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.
Καθυστερήσεις σημειώνονται ακόμη στον οδικό άξονα που συνδέει το Ζεφύρι και τη Λυκόβρυση με το Μαρούσι, αλλά και σε δρόμους γύρω από τη Νέα Φιλαδέλφεια και το Χαλάνδρι.
Προβλήματα παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Αθηνών, ιδιαίτερα στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.
Αυξημένη είναι η κίνηση επίσης στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και στη Λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.
Καθυστερήσεις σημειώνονται ακόμη στον οδικό άξονα που συνδέει το Ζεφύρι και τη Λυκόβρυση με το Μαρούσι, αλλά και σε δρόμους γύρω από τη Νέα Φιλαδέλφεια και το Χαλάνδρι.
30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική ΟδόΑυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 20, 2026
25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα
15'-20΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/jaqfv7FV0y
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