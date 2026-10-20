Κίνηση στους δρόμους live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Βελτιώνεται σταδιακά η κυκλοφοριακή εικόνα του ανοδικού ρεύματος της Λεωφ. Κηφισού. Αυτή τη στιγμή το μποτιλιάρισμα εκτείνεται σε μήκος 6,5 χιλιομέτρων από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα της Αχαρνών.Προβλήματα παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Αθηνών, ιδιαίτερα στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.Αυξημένη είναι η κίνηση επίσης στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και στη Λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.Καθυστερήσεις σημειώνονται ακόμη στον οδικό άξονα που συνδέει το Ζεφύρι και τη Λυκόβρυση με το Μαρούσι, αλλά και σε δρόμους γύρω από τη Νέα Φιλαδέλφεια και το Χαλάνδρι.Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό.