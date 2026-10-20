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Διακοπή κυκλοφορίας στα Εξάρχεια λόγω διαρροής φυσικού αερίου
ΕΛΛΑΔΑ
Εξάρχεια Διακοπή κυκλοφορίας Φυσικό Αέριο

Διακοπή κυκλοφορίας στα Εξάρχεια λόγω διαρροής φυσικού αερίου

Η διαρροή σημειώθηκε σε οικία της περιοχής – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία

Διακοπή κυκλοφορίας στα Εξάρχεια λόγω διαρροής φυσικού αερίου
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Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των Εξαρχείων προχώρησαν οι Αρχές, λόγω διαρροής φυσικού αερίου από οικία.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Δοξαπάτρη, από το ύψος της οδού Αποκαύκων.

Η διακοπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας της διαρροής φυσικού αερίου που εντοπίστηκε σε κατοικία της περιοχής.
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