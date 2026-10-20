Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Διακοπή κυκλοφορίας στα Εξάρχεια λόγω διαρροής φυσικού αερίου
Διακοπή κυκλοφορίας στα Εξάρχεια λόγω διαρροής φυσικού αερίου
Η διαρροή σημειώθηκε σε οικία της περιοχής – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία
Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των Εξαρχείων προχώρησαν οι Αρχές, λόγω διαρροής φυσικού αερίου από οικία.
Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Δοξαπάτρη, από το ύψος της οδού Αποκαύκων.
Η διακοπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας της διαρροής φυσικού αερίου που εντοπίστηκε σε κατοικία της περιοχής.
Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Δοξαπάτρη, από το ύψος της οδού Αποκαύκων.
Η διακοπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας της διαρροής φυσικού αερίου που εντοπίστηκε σε κατοικία της περιοχής.
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