Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Σε… φρούριο μετατράπηκε περιοχή της Αθήνας
Σε… φρούριο μετατράπηκε περιοχή της Αθήνας
Οι τροχαίες κάμερες ελέγχου μπάνουν πλόεν και στους δρόμους μικρότερους δρόμους, ανάμεσα στις μεγάλες λεωφόρους. Αλλάζουν όλα...
UPD:
Η ηλεκτρονική επιτήρηση της κυκλοφορίας αφορά πλέον και διαδρομές που χιλιάδες οδηγοί χρησιμοποιούν καθημερινά μέσα στις γειτονιές τους. Στην Καλλιθέα, η παρουσία καμερών στη Δοϊράνης δείχνει ότι οι έλεγχοι επεκτείνονται πέρα από τη Συγγρού και την Ελευθερίου Βενιζέλου, σε μικρότερους δρόμους με σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις.
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UPD:
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