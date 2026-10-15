Σε… φρούριο μετατράπηκε περιοχή της Αθήνας

Η ηλεκτρονική επιτήρηση της κυκλοφορίας αφορά πλέον και διαδρομές που χιλιάδες οδηγοί χρησιμοποιούν καθημερινά μέσα στις γειτονιές τους. Στην Καλλιθέα, η παρουσία καμερών στη Δοϊράνης δείχνει ότι οι έλεγχοι επεκτείνονται πέρα από τη Συγγρού και την Ελευθερίου Βενιζέλου, σε μικρότερους δρόμους με σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις.